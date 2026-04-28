मां ने नवजात शिशु को जंगल में फेंका, ग्रामीणों ने बचाया

दुमका के चिकनियां में एक मां ने अपने नवजात शिशु को जंगल में फेंक दिया। स्थानीय लोगों ने शिशु को बचाया और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
दुमका जिले के चिकनियां प्रखंड में एक हृदय विदारक घटना सामने आई है, जिसने मां की ममता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। जामा थाना क्षेत्र के तपसी पंचायत के कामुडुमरिया जंगल के पास एक नवजात शिशु को लावारिस हालत में पाया गया। यह शिशु, जो मुश्किल से कुछ घंटे पहले जन्मा था, एक झोले में रखा हुआ था और सड़क किनारे अकेले रो रहा था। इस घटना ने पूरे क्षेत्र में सनसनी फैला दी है। हल्दीपट्टी गांव की एक महिला, रंजू देवी, और कुछ स्थानीय युवकों ने शिशु की रोने की आवाज सुनी और उसे तुरंत उठाया। रंजू देवी ने बच्चे को एक तौलिये में लपेटकर सुरक्षित रखा और तत्काल एंबुलेंस, चाइल्ड हेल्पलाइन और स्थानीय प्रशासन को इस बारे में सूचित किया। उनकी त्वरित प्रतिक्रिया ने शिशु की जान बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। प्राशासन को सूचना मिलते ही एंबुलेंस तुरंत घटनास्थल पर पहुंची और शिशु को प्राथमिक उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। डॉक्टरों ने जांच के बाद बताया कि शिशु का जन्म कुछ ही घंटे पहले हुआ था। शिशु की नाजुक हालत को देखते हुए, उसे बेहतर इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज अस्पताल रेफर कर दिया गया। शिशु फिलहाल बाल संरक्षण समिति की देखरेख में अस्पताल में भर्ती है और उसका इलाज चल रहा है। इस घटना के बाद, रंजू देवी और उनके पति सुरेंद्र मंडल ने शिशु को गोद लेने और उसका पालन-पोषण करने की इच्छा व्यक्त की है। रंजू देवी ने बताया कि उन्हें अपनी कोई संतान नहीं है और वे इस बच्चे को अपने परिवार का हिस्सा बनाने के लिए उत्सुक हैं। उन्होंने कहा कि यदि प्रशासन उन्हें अनुमति देता है, तो वे बच्चे को गोद लेकर उसे एक सुरक्षित और खुशहाल जीवन देना चाहेंगे। उनका यह फैसला समाज में उम्मीद की किरण जगाता है। पुलिस इस मामले की गहन जांच कर रही है। पुलिस का उद्देश्य यह पता लगाना है कि शिशु को जंगल में किसने फेंका और इसके पीछे क्या कारण था। यह एक गंभीर अपराध है और पुलिस दोषियों को पकड़ने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। इस घटना ने समाज में नवजात शिशु ओं की सुरक्षा और मां की जिम्मेदारी के बारे में गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। बाल संरक्षण अधिकारियों ने भी इस मामले में हस्तक्षेप किया है और वे शिशु की सुरक्षा और कल्याण सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। यह घटना हमें याद दिलाती है कि समाज में कमजोर और जरूरतमंद बच्चों की देखभाल करना हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है। इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए जागरूकता बढ़ाना और जरूरतमंद माताओं को सहायता प्रदान करना आवश्यक है। उम्मीद है कि पुलिस जल्द ही इस मामले को सुलझा लेगी और शिशु को एक सुरक्षित और प्यार भरा घर मिल जाएगा। यह घटना एक दुखद वास्तविकता है, लेकिन रंजू देवी और सुरेंद्र मंडल जैसे लोगों की दयालुता हमें उम्मीद देती है कि मानवता अभी भी जीवित है.
दुमका जिले के चिकनियां प्रखंड में एक हृदय विदारक घटना सामने आई है, जिसने मां की ममता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। जामा थाना क्षेत्र के तपसी पंचायत के कामुडुमरिया जंगल के पास एक नवजात शिशु को लावारिस हालत में पाया गया। यह शिशु, जो मुश्किल से कुछ घंटे पहले जन्मा था, एक झोले में रखा हुआ था और सड़क किनारे अकेले रो रहा था। इस घटना ने पूरे क्षेत्र में सनसनी फैला दी है। हल्दीपट्टी गांव की एक महिला, रंजू देवी, और कुछ स्थानीय युवकों ने शिशु की रोने की आवाज सुनी और उसे तुरंत उठाया। रंजू देवी ने बच्चे को एक तौलिये में लपेटकर सुरक्षित रखा और तत्काल एंबुलेंस, चाइल्ड हेल्पलाइन और स्थानीय प्रशासन को इस बारे में सूचित किया। उनकी त्वरित प्रतिक्रिया ने शिशु की जान बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। प्राशासन को सूचना मिलते ही एंबुलेंस तुरंत घटनास्थल पर पहुंची और शिशु को प्राथमिक उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। डॉक्टरों ने जांच के बाद बताया कि शिशु का जन्म कुछ ही घंटे पहले हुआ था। शिशु की नाजुक हालत को देखते हुए, उसे बेहतर इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज अस्पताल रेफर कर दिया गया। शिशु फिलहाल बाल संरक्षण समिति की देखरेख में अस्पताल में भर्ती है और उसका इलाज चल रहा है। इस घटना के बाद, रंजू देवी और उनके पति सुरेंद्र मंडल ने शिशु को गोद लेने और उसका पालन-पोषण करने की इच्छा व्यक्त की है। रंजू देवी ने बताया कि उन्हें अपनी कोई संतान नहीं है और वे इस बच्चे को अपने परिवार का हिस्सा बनाने के लिए उत्सुक हैं। उन्होंने कहा कि यदि प्रशासन उन्हें अनुमति देता है, तो वे बच्चे को गोद लेकर उसे एक सुरक्षित और खुशहाल जीवन देना चाहेंगे। उनका यह फैसला समाज में उम्मीद की किरण जगाता है। पुलिस इस मामले की गहन जांच कर रही है। पुलिस का उद्देश्य यह पता लगाना है कि शिशु को जंगल में किसने फेंका और इसके पीछे क्या कारण था। यह एक गंभीर अपराध है और पुलिस दोषियों को पकड़ने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। इस घटना ने समाज में नवजात शिशुओं की सुरक्षा और मां की जिम्मेदारी के बारे में गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। बाल संरक्षण अधिकारियों ने भी इस मामले में हस्तक्षेप किया है और वे शिशु की सुरक्षा और कल्याण सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। यह घटना हमें याद दिलाती है कि समाज में कमजोर और जरूरतमंद बच्चों की देखभाल करना हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है। इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए जागरूकता बढ़ाना और जरूरतमंद माताओं को सहायता प्रदान करना आवश्यक है। उम्मीद है कि पुलिस जल्द ही इस मामले को सुलझा लेगी और शिशु को एक सुरक्षित और प्यार भरा घर मिल जाएगा। यह घटना एक दुखद वास्तविकता है, लेकिन रंजू देवी और सुरेंद्र मंडल जैसे लोगों की दयालुता हमें उम्मीद देती है कि मानवता अभी भी जीवित है
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