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माइकल बॉक्स ऑफिस: वीकडे में भी 'किंग ऑफ पॉप' की बायोपिक का जलवा, छठे दिन भारत में इतना कलेक्शन

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माइकल बॉक्स ऑफिस: वीकडे में भी 'किंग ऑफ पॉप' की बायोपिक का जलवा, छठे दिन भारत में इतना कलेक्शन
माइकल जैक्सनबायोपिकबॉक्स ऑफिस
📆29-04-2026 15:48:00
📰Amar Ujala
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माइकल जैक्सन की बायोपिक 'माइकल' भारतीय बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन कर रही है। फिल्म ने रिलीज के छठे दिन भी अच्छा कलेक्शन किया है और वर्ल्डवाइड 2000 करोड़ क्लब में शामिल हो चुकी है।

माइकल जैक्सन की बायोपिक 'माइकल' बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही है। 'किंग ऑफ पॉप' के जीवन पर आधारित यह फिल्म रिलीज के छठे दिन भी भारतीय सिनेमाघरों में शानदार प्रदर्शन कर रही है। फिल्म ने 24 अप्रैल को रिलीज होने के बाद से ही दर्शकों का ध्यान आकर्षित किया है और लगातार कमाई कर रही है। वर्ल्डवाइड स्तर पर तो यह फिल्म 2000 करोड़ क्लब में शामिल हो चुकी है, वहीं भारत में भी इसका क्रेज देखने को मिल रहा है। फिल्म ने ओपनिंग डे पर 3.

70 करोड़ रुपये की कमाई के साथ शुरुआत की थी, जिसमें पेड प्रिव्यू से हुई 1.70 करोड़ रुपये की कमाई भी शामिल है। वीकेंड पर फिल्म की कमाई में उछाल आया, जहां शनिवार को 5.25 करोड़ रुपये और रविवार को 5.85 करोड़ रुपये का कलेक्शन हुआ। हालांकि, वीकडे की शुरुआत के साथ कमाई में थोड़ी गिरावट आई, लेकिन फिल्म ने अपना प्रदर्शन जारी रखा। सोमवार को फिल्म ने 2.25 करोड़ रुपये का कारोबार किया, जबकि मंगलवार को कलेक्शन में मामूली इजाफा हुआ और कमाई 2.40 करोड़ रुपये रही। बुधवार को, छठे दिन, फिल्म ने खबर लिखे जाने तक सैकनिल्क के अनुसार 1.46 करोड़ रुपये की कमाई की है। इस तरह, भारतीय बॉक्स ऑफिस पर फिल्म ने छह दिनों में कुल 22.61 करोड़ रुपये का कारोबार कर लिया है। यह कमाई विशेष रूप से उल्लेखनीय है क्योंकि सिनेमाघरों में 'धुरंधर 2' और 'भूत बंगला' जैसी अन्य बॉलीवुड फिल्में भी प्रदर्शित हो रही हैं। 'माइकल' फिल्म माइकल जैक्सन के जीवन के विभिन्न पहलुओं को दर्शाती है, जिसमें उनके शुरुआती संघर्ष, सफलता की राह और एक वैश्विक स्टार बनने का सफर शामिल है। फिल्म में जाफर जैक्सन के साथ-साथ माइल्स टेलर, कोलमैन डोमिंगो, कैट ग्राहम और निया लॉन्ग जैसे कलाकार भी महत्वपूर्ण भूमिकाओं में हैं। लॉरा हैरियर, केंड्रिक सैम्पसन और जुलियानो क्रू वाल्डी भी फिल्म की स्टार कास्ट का हिस्सा हैं। फिल्म का निर्देशन एंटोनी फुक्वा ने किया है। 'माइकल' न केवल एक संगीत आइकन की कहानी है, बल्कि यह प्रेरणा और दृढ़ संकल्प की भी कहानी है। फिल्म की सफलता दर्शाती है कि माइकल जैक्सन की विरासत आज भी लोगों के दिलों में जीवित है। फिल्म निर्माताओं ने फिल्म को बेहतर बनाने के लिए कड़ी मेहनत की है और दर्शकों को एक यादगार अनुभव प्रदान करने का प्रयास किया है। फिल्म की कहानी, संगीत और कलाकारों के प्रदर्शन ने इसे एक सफल फिल्म बना दिया है। फिल्म के बारे में दर्शकों की प्रतिक्रिया सकारात्मक रही है, और सोशल मीडिया पर भी फिल्म की खूब चर्चा हो रही है। फिल्म की सफलता से फिल्म उद्योग में भी उत्साह का माहौल है। यह फिल्म न केवल मनोरंजन प्रदान करती है, बल्कि माइकल जैक्सन के जीवन और कला के बारे में भी जानकारी देती है। फिल्म में उनके संगीत, नृत्य और मंच प्रदर्शन को खूबसूरती से दर्शाया गया है। फिल्म उन लोगों के लिए भी एक प्रेरणा है जो अपने सपनों को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। फिल्म की कहानी दर्शकों को यह सिखाती है कि कभी भी हार नहीं माननी चाहिए और हमेशा अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ते रहना चाहिए। फिल्म में माइकल जैक्सन के व्यक्तिगत जीवन के बारे में भी कुछ जानकारी दी गई है, जिससे दर्शकों को उनके व्यक्तित्व को बेहतर ढंग से समझने में मदद मिलती है। फिल्म में उनके परिवार, दोस्तों और सहयोगियों के साथ उनके संबंधों को भी दर्शाया गया है। फिल्म एक संपूर्ण पैकेज है जो मनोरंजन, प्रेरणा और जानकारी का मिश्रण है। फिल्म निर्माताओं ने फिल्म को इस तरह से बनाया है कि यह दर्शकों को अंत तक बांधे रखे। फिल्म की गति तेज है और इसमें कोई उबाऊ पल नहीं है। फिल्म में संगीत का उपयोग भी बहुत प्रभावी ढंग से किया गया है, जो फिल्म के माहौल को और भी बेहतर बनाता है। फिल्म एक ऐसी फिल्म है जिसे हर किसी को देखना चाहिए, खासकर माइकल जैक्सन के प्रशंसकों को

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