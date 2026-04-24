माइकल जैक्सन की बायोपिक ‘माइकल’ सिनेमाघरों में रिलीज, पहले दिन का कलेक्शन जारी

‘पॉप के राजा’ माइकल जैक्सन की जीवन गाथा पर आधारित फिल्म ‘माइकल’ आज भारतीय सिनेमाघरों में प्रदर्शित हो गई है। फिल्म ने पहले दिन 2.26 करोड़ रुपये की कमाई की है। फिल्म में जाफर जैक्सन ने माइकल जैक्सन की भूमिका निभाई है।

प्रसिद्ध ‘पॉप के राजा’ माइकल जैक्सन की जीवन गाथा पर आधारित फिल्म ‘माइकल’ आज भारतीय सिनेमाघरों में प्रदर्शित हो गई है। फिल्म के रिलीज होने के साथ ही, दर्शकों और प्रशंसकों में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। फिल्म के पहले दिन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के आंकड़े अब सामने आ चुके हैं, जो माइकल जैक्सन के प्रशंसकों के लिए उत्सुकता का विषय बने हुए हैं। फिल्म की शुरुआती प्रतिक्रिया सकारात्मक रही है, और उम्मीद है कि आने वाले दिनों में यह आंकड़ा और भी बढ़ेगा। सैकनिल्क की रिपोर्ट के अनुसार, ‘माइकल’ ने अपने पहले दिन भारत में 2.

26 करोड़ रुपये की कमाई की है। यह कलेक्शन पेड प्रिव्यू शोज से हुई 1.70 करोड़ रुपये की कमाई के अतिरिक्त है। इस प्रकार, फिल्म का कुल कलेक्शन अब 3.96 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है। यह आंकड़ा हॉलीवुड फिल्मों के लिए भारतीय बॉक्स ऑफिस पर एक अच्छी शुरुआत मानी जा सकती है। हालांकि, फिल्म को हिंदी फिल्मों से कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है। वर्तमान में, ‘भूत बंगला’, ‘गिन्नी वेड्स सनी 2’ और ‘धुरंधर 2’ जैसी हिंदी फिल्में भी सिनेमाघरों में प्रदर्शित हो रही हैं। ‘गिन्नी वेड्स सनी 2’ आज ही ‘माइकल’ के साथ रिलीज हुई है, जबकि ‘भूत बंगला’ बॉक्स ऑफिस पर एक सप्ताह पूरा कर चुकी है और ‘धुरंधर 2’ छठे हफ्ते में भी दर्शकों का मनोरंजन कर रही है। यह देखना दिलचस्प होगा कि ‘माइकल’ इन हिंदी फिल्मों के बीच अपनी जगह बनाने में सफल होती है या नहीं। फिल्म की सफलता काफी हद तक दर्शकों की प्रतिक्रिया और सकारात्मक वर्ड-ऑफ-माउथ पर निर्भर करेगी। ‘माइकल’ एक म्यूजिकल बायोपिक है जो माइकल जैक्सन के जीवन के विभिन्न पहलुओं को दर्शाती है। फिल्म में उनके बचपन से लेकर ‘जैक्सन 5’ के लीड सिंगर के रूप में उनकी शुरुआती सफलता, उनके एकल करियर की शुरुआत और अंततः ‘पॉप के बादशाह’ के रूप में उनकी पहचान बनाने तक की यात्रा को खूबसूरती से चित्रित किया गया है। फिल्म में माइकल जैक्सन और उनके पिता जो जैक्सन के बीच के जटिल संबंधों को भी दर्शाया गया है, जिसमें उनके पिता के कठोर और उत्पीड़न भरे व्यवहार से माइकल के मुक्त होने और अपना अलग रास्ता चुनने की कहानी है। फिल्म की कहानी माइकल के 10 साल की उम्र से शुरू होती है और उनके जीवन के महत्वपूर्ण पड़ावों, उनकी बढ़ती लोकप्रियता और उनके कल्ट स्टेटस के निर्माण को दर्शाती है। फिल्म में जाफर जैक्सन ने माइकल जैक्सन की भूमिका निभाई है, जो माइकल जैक्सन के भतीजे हैं। जाफर ने फिल्म में माइकल जैक्सन के किरदार को बखूबी निभाया है और उनकी चाल-ढाल, नृत्य शैली और आवाज को उतारने का प्रयास किया है। फिल्म का निर्देशन एंटोनी फुक्वा ने किया है, जो अपनी बेहतरीन निर्देशन शैली के लिए जाने जाते हैं। फिल्म में निया लॉन्ग, जुलियानो वाल्डी, कीलिन डुरेल जोन्स, लॉरा हैरियर, जेसिका सुला, माइक मायर्स, माइल्स टेलर और कोलमैन डोमिंगो जैसे कलाकारों ने भी महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। फिल्म का संगीत माइकल जैक्सन के प्रसिद्ध गानों से भरा हुआ है, जो दर्शकों को उनकी यादों में ले जाता है। कुल मिलाकर, ‘माइकल’ माइकल जैक्सन के प्रशंसकों और संगीत प्रेमियों के लिए एक भावनात्मक और मनोरंजक अनुभव प्रदान करती है। फिल्म न केवल माइकल जैक्सन के जीवन की कहानी बताती है, बल्कि एक कलाकार के रूप में उनकी प्रतिभा, संघर्षों और उपलब्धियों को भी उजागर करती है





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