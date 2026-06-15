माओवादी संगठन छोड़कर नारायणपुर के दो युवा मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना में शादी कर रहे

माओवादी संगठन की नीतियों के खिलाफ अपने प्रेम को सार्थक बनाने के लिए दो युवा जोड़े, मनाय कश्यप और सिरवती, छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले में आयोजित मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के सामूहिक विवाह समारोह में शादी कर रहे हैं। विवाह के बाद दोनों खुशी से ब Sharmaate hue अपनी कहानी सुनाते हैं।

माओवादी संगठन के निर्देशन के विपरीत अपनी प्रेम कहानियों को जीवन में लाने वाले दो युवा जोड़े, मनाय कश्यप और सिरवती , ने इन दिनों छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले से सम्बंधित पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी सभागार में आयोजित मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत सामूहिक विवाह समारोह में साथ में शामिल होकर शादी की। यह शादियाँ समर्पण के बाद हुईं, जब इन जोड़ों ने माओवादी संगठन का पृष्ठभूमि छोड़कर नई शुरुआत के लिए तैयारी शुरू कर दी। मनाय, जो कि नारायणपुर के रहने वाले हैं, ने पतिराम से और सिरवती ने पिलसाय से प्यार किया। दोनों युवा अपने-अपने मनपसंद साथी से जीवन भर साथ देना चाहते थे, लेकिन माओवादी संगठन की नीतियों के कारण प्रेम का इकरार करने में संकोच महसूस करते थे। अब समर्पण के बाद, जब वे सामूहिक विवाह समारोह में पहुँचे तब उनका धैर्य पूरा हुआ और वे एक दूसरे के साथ सात फेरे लेकर शादी बंधी। इस अवसर पर महिला व बाल विकास विभाग द्वारा आयोजित समारोह में कुल 17 जोड़ों ने ही शादी की, जिनमें यह दो जोड़े भी शामिल थे। विधायक किरण सिंह देव, अजजा आयोग के अध्यक्ष रूपसिंह मंडावी सहित कई जनप्रतिनिधि, गणमान्य जन और अधिकारी समारोह में उपस्थित रहे और नवविवाहित जोड़ों को सामग्रियों व प्रोत्साहन राशि के चेक दिए गए। नईदुनिया के साथ बातचीत में मनाय और सिरवती ने बताया कि पहली मुलाकात में ही एक दूसरे को दिल दे बैठे थे, लेकिन उस समय माओवादी नेताओं के डर के कारण सीधे मिलना संभव नहीं था। बीच-बीच में मोबाइल पर बातचीत जारी रहती थी। अब जब वे अपनी पसंदीदा युवती को जीवन संगिनी बनाकर ले गए हैं तो दोनों बहुत खुश हैं। उन्होंने कहा कि आज का दिन उनके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण दिन है.

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