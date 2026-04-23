माता बगलामुखी जयंती: पीला रंग और देवी का रहस्य

बैसाख महीने की शुक्ल पक्ष की अष्टमी को मनाई जाने वाली माता बगलामुखी की जयंती 24 अप्रैल को है। इस दिन देवी के पीले रंग के महत्व और साधना के बारे में जानें।

माता बगलामुखी की जयंती बैसाख महीने के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाई जाती है। इस वर्ष यह तिथि 24 अप्रैल, यानी शुक्रवार को है। देवी बगलामुखी का यह विशेष दिन है, जो सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। देवी के प्रभाव से कुंडली के ग्रह दोषों में भी सुधार होता है, लेकिन इन सबके बीच सबसे रहस्यमय बात है देवी का पीला रंग और उनका सिद्ध गायत्री मंत्र। माता को पीतांबरी देवी के नाम से भी जाना जाता है। माता बगलामुखी पूरी तरह पीली आभा में प्रकट होती हैं। उन्हें पीला रंग अत्यंत प्रिय है। उनकी पूजा पद्धति, स्वरूप और तांत्रिक साधना तीनों में इस रंग का विशेष महत्व है। यही कारण है कि उन्हें ' पीताम्बरा देवी ' भी कहा जाता है। पीला रंग केवल एक साधारण पसंद नहीं है, बल्कि यह उनके दिव्य गुणों और शक्तियों का प्रतीक है। बगलामुखी माता को 'स्तंभन शक्ति' की देवी माना जाता है। मान्यता है कि वे अपने भक्तों के शत्रुओं की वाणी, बुद्धि और शक्ति को स्थिर कर देती हैं। पीला रंग इसी स्थिरता, संतुलन और नियंत्रण का प्रतीक माना जाता है। यह रंग मन को एकाग्र करने में सहायक होता है और नकारात्मक ऊर्जा को रोकने की क्षमता से भी जुड़ा हुआ है। इसलिए, माता की साधना में पीले रंग का विशेष रूप से प्रयोग किया जाता है। माता की पूजा में हल्दी का उपयोग अत्यंत आवश्यक है। हल्दी को शुद्धता, सुरक्षा और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। बगलामुखी साधना में हल्दी की माला से जप करना, पीले वस्त्र धारण करना और पीले फूल अर्पित करना शुभ माना जाता है। यह सब उनके पीत स्वरूप के अनुरूप होता है और साधना को अधिक प्रभावी बनाता है। ज्योतिषीय दृष्टि से भी पीले रंग का विशेष महत्व है। यह रंग बृहस्पति ग्रह से जुड़ा है, जिसे ज्ञान, वाणी और बुद्धि का कारक माना जाता है। चूंकि माता बगलामुखी वाणी और विचारों पर नियंत्रण प्रदान करती हैं, इसलिए पीला रंग उनके स्वरूप से गहराई से जुड़ जाता है। तांत्रिक परंपरा में बगलामुखी साधना को बहुत शक्तिशाली माना गया है। तंत्र शास्त्र के अनुसार, पीले रंग का उपयोग साधक को शीघ्र सिद्धि और सुरक्षा प्रदान करता है। यही कारण है कि साधक विशेष अनुष्ठानों में पीले वस्त्र पहनते हैं और पीले आसन का उपयोग करते हैं। माता बगलामुखी को पीला रंग इसलिए प्रिय है क्योंकि यह उनकी शक्ति, स्थिरता, ज्ञान और दैवी ऊर्जा का प्रतीक है। उनकी पूजा में इस रंग का उपयोग केवल परंपरा नहीं, बल्कि गहरी आध्यात्मिक मान्यता और विश्वास का हिस्सा है। देवी को प्रसन्न करने और बृहस्पति ग्रह को मजबूत करने के लिए बगलामुखी गायत्री मंत्र से देवी की पूजा करना अत्यंत लाभकारी होता है। मंत्र है: ॐ वगलामुख्यै विद्महे स्तम्भिन्यै धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। ज्योतिष में पीला रंग बृहस्पति (गुरु) का प्रतिनिधित्व करता है। बृहस्पति को ज्ञान, वाणी, बुद्धि और धर्म का कारक माना जाता है। माता बगलामुखी का एक प्रमुख कार्य भी वाणी और बुद्धि को नियंत्रित करना है, चाहे वह शत्रु की वाणी को रोकना हो या साधक को सही निर्णय लेने की शक्ति प्रदान करना। इस प्रकार बृहस्पति और बगलामुखी माता के गुणों में समानता दिखाई देती है। माता को पीले प्रसाद का भोग लगाने से बृहस्पति की सकारात्मक ऊर्जा सक्रिय होती है। खासकर जिनकी कुंडली में गुरु कमजोर होता है, वे बगलामुखी साधना और पीले प्रसाद के माध्यम से लाभ प्राप्त करने की मान्यता रखते हैं। इसीलिए देवी की पूजा में पीले प्रसाद चढ़ाने की परंपरा है। माता को चढ़ाया जाने वाला प्रसाद, जैसे बेसन के लड्डू, बूंदी, चने की दाल, हल्दी मिश्रित मिठाइयां, ये सभी पीले रंग के होते हैं। हल्दी को शुद्धता, रक्षा और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। जब पीला प्रसाद अर्पित किया जाता है, तो यह माता की 'पीत शक्ति' से जुड़ाव को बढ़ाता है। तांत्रिक मान्यताओं के अनुसार, इससे साधना अधिक प्रभावी होती है और नकारात्मक शक्तियों से रक्षा मिलती है। बगलामुखी जयंती पर पीले रंग का महत्व न केवल धार्मिक है, बल्कि ज्योतिषीय और तांत्रिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। यह दिन साधकों और भक्तों के लिए देवी की कृपा प्राप्त करने और अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने का एक शुभ अवसर है। इस दिन पीले वस्त्र पहनकर, पीले फूल अर्पित करके और पीले प्रसाद का भोग लगाकर माता बगलामुखी को प्रसन्न किया जा सकता है.

माता बगलामुखी की जयंती बैसाख महीने के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाई जाती है। इस वर्ष यह तिथि 24 अप्रैल, यानी शुक्रवार को है। देवी बगलामुखी का यह विशेष दिन है, जो सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। देवी के प्रभाव से कुंडली के ग्रह दोषों में भी सुधार होता है, लेकिन इन सबके बीच सबसे रहस्यमय बात है देवी का पीला रंग और उनका सिद्ध गायत्री मंत्र। माता को पीतांबरी देवी के नाम से भी जाना जाता है। माता बगलामुखी पूरी तरह पीली आभा में प्रकट होती हैं। उन्हें पीला रंग अत्यंत प्रिय है। उनकी पूजा पद्धति, स्वरूप और तांत्रिक साधना तीनों में इस रंग का विशेष महत्व है। यही कारण है कि उन्हें 'पीताम्बरा देवी' भी कहा जाता है। पीला रंग केवल एक साधारण पसंद नहीं है, बल्कि यह उनके दिव्य गुणों और शक्तियों का प्रतीक है। बगलामुखी माता को 'स्तंभन शक्ति' की देवी माना जाता है। मान्यता है कि वे अपने भक्तों के शत्रुओं की वाणी, बुद्धि और शक्ति को स्थिर कर देती हैं। पीला रंग इसी स्थिरता, संतुलन और नियंत्रण का प्रतीक माना जाता है। यह रंग मन को एकाग्र करने में सहायक होता है और नकारात्मक ऊर्जा को रोकने की क्षमता से भी जुड़ा हुआ है। इसलिए, माता की साधना में पीले रंग का विशेष रूप से प्रयोग किया जाता है। माता की पूजा में हल्दी का उपयोग अत्यंत आवश्यक है। हल्दी को शुद्धता, सुरक्षा और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। बगलामुखी साधना में हल्दी की माला से जप करना, पीले वस्त्र धारण करना और पीले फूल अर्पित करना शुभ माना जाता है। यह सब उनके पीत स्वरूप के अनुरूप होता है और साधना को अधिक प्रभावी बनाता है। ज्योतिषीय दृष्टि से भी पीले रंग का विशेष महत्व है। यह रंग बृहस्पति ग्रह से जुड़ा है, जिसे ज्ञान, वाणी और बुद्धि का कारक माना जाता है। चूंकि माता बगलामुखी वाणी और विचारों पर नियंत्रण प्रदान करती हैं, इसलिए पीला रंग उनके स्वरूप से गहराई से जुड़ जाता है। तांत्रिक परंपरा में बगलामुखी साधना को बहुत शक्तिशाली माना गया है। तंत्र शास्त्र के अनुसार, पीले रंग का उपयोग साधक को शीघ्र सिद्धि और सुरक्षा प्रदान करता है। यही कारण है कि साधक विशेष अनुष्ठानों में पीले वस्त्र पहनते हैं और पीले आसन का उपयोग करते हैं। माता बगलामुखी को पीला रंग इसलिए प्रिय है क्योंकि यह उनकी शक्ति, स्थिरता, ज्ञान और दैवी ऊर्जा का प्रतीक है। उनकी पूजा में इस रंग का उपयोग केवल परंपरा नहीं, बल्कि गहरी आध्यात्मिक मान्यता और विश्वास का हिस्सा है। देवी को प्रसन्न करने और बृहस्पति ग्रह को मजबूत करने के लिए बगलामुखी गायत्री मंत्र से देवी की पूजा करना अत्यंत लाभकारी होता है। मंत्र है: ॐ वगलामुख्यै विद्महे स्तम्भिन्यै धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। ज्योतिष में पीला रंग बृहस्पति (गुरु) का प्रतिनिधित्व करता है। बृहस्पति को ज्ञान, वाणी, बुद्धि और धर्म का कारक माना जाता है। माता बगलामुखी का एक प्रमुख कार्य भी वाणी और बुद्धि को नियंत्रित करना है, चाहे वह शत्रु की वाणी को रोकना हो या साधक को सही निर्णय लेने की शक्ति प्रदान करना। इस प्रकार बृहस्पति और बगलामुखी माता के गुणों में समानता दिखाई देती है। माता को पीले प्रसाद का भोग लगाने से बृहस्पति की सकारात्मक ऊर्जा सक्रिय होती है। खासकर जिनकी कुंडली में गुरु कमजोर होता है, वे बगलामुखी साधना और पीले प्रसाद के माध्यम से लाभ प्राप्त करने की मान्यता रखते हैं। इसीलिए देवी की पूजा में पीले प्रसाद चढ़ाने की परंपरा है। माता को चढ़ाया जाने वाला प्रसाद, जैसे बेसन के लड्डू, बूंदी, चने की दाल, हल्दी मिश्रित मिठाइयां, ये सभी पीले रंग के होते हैं। हल्दी को शुद्धता, रक्षा और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। जब पीला प्रसाद अर्पित किया जाता है, तो यह माता की 'पीत शक्ति' से जुड़ाव को बढ़ाता है। तांत्रिक मान्यताओं के अनुसार, इससे साधना अधिक प्रभावी होती है और नकारात्मक शक्तियों से रक्षा मिलती है। बगलामुखी जयंती पर पीले रंग का महत्व न केवल धार्मिक है, बल्कि ज्योतिषीय और तांत्रिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। यह दिन साधकों और भक्तों के लिए देवी की कृपा प्राप्त करने और अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने का एक शुभ अवसर है। इस दिन पीले वस्त्र पहनकर, पीले फूल अर्पित करके और पीले प्रसाद का भोग लगाकर माता बगलामुखी को प्रसन्न किया जा सकता है





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