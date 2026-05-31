माधुरी दीक्षित ने "डोला रे डोला" की शूटिंग पर गर्भावस्था के अफवाह को किया खारिज

माधुरी दीक्षित ने स्पष्ट किया कि उन्होंने फिल्म "देवदास" के गाने "डोला रे डोला" की शूटिंग के समय प्रेग्नेंट नहीं थीं, बल्कि लगातार यात्रा और रात की शूटिंग की वजह से थकान महसूस की थी। यह बयान कई वर्षों की अफवाहों को दूर करता है।

माधुरी दीक्षित ने हाल ही में एक इंटरव्यू में उस समय के बारे में खुलासा किया, जब उन्हें शाहरुख खान के साथ बनी फिल्म " देवदास " के सुपरहिट गाने " डोला रे डोला " की शूटिंग करनी पड़ी थी। कई सालों से यह अफवाह फ़ैल रही थी कि वह इस गाने को चार महीने की गर्भावस्था के दौरान ही फिल्माया था, लेकिन actress ने स्पष्ट रूप से कहा कि वह उस समय प्रेग्नेंट नहीं थीं। उन्होंने बताया कि उनका पहला बड़ा बेटा आरिन का जन्म 17 मार्च 2003 को हुआ था, जबकि " देवदास " 12 जुलाई 2002 को रिलीज़ हुई थी और इसका प्रीमियर 23 मई 2002 को कांस फ़ेस्टिवल में हुआ था। इसलिए समय के हिसाब से यह स्पष्ट हो जाता है कि वह उस समय गर्भवती नहीं थीं। माधुरी ने बताया कि उस अवधि में उनका स्वास्थ्य थोड़ा ख़राब था, क्योंकि वह लगातार भारत और अमेरिका के बीच यात्रा करती रही थीं। उन्होंने कहा, "मैं बार-बार अमेरिका और मुंबई के बीच आ-जा रही थी, और अधिकांश शूटिंग रात में होती थी, इसलिए लगातार थकान और अस्वस्थता महसूस कर रही थी, परन्तु मैं प्रेग्नेंट नहीं थी।" इस बयान के साथ ही उन्होंने रूबीना खान द्वारा किए गए पूर्ववर्ती दावों को भी खारिज किया, जिसने कहा था कि वह चार महीने गर्भवती थीं और एक कठिन डांस स्टेप के कारण सिर ठरकते हुए शॉट को एक दिन में दोबारा शूट करना पड़ा। माधुरी ने कहा कि यह केवल थकावट के कारण था, न कि गर्भावस्था के कारण। माधुरी दीक्षित का वैवाहिक जीवन भी चर्चा में है। उन्होंने 1999 में हार्ट सर्जन डॉक्टर श्रीराम नेने से शादी की और शादी के बाद कई सालों तक वह अमेरिका के डेनवर शहर में रहती थीं। उनके दो बेटे, आरिन और रयान, उनके 2003 और 2005 के आसपास जन्मे। " देवदास " उनके बच्चों के जन्म से पहले की एक महत्वपूर्ण परियोजना थी, जिसके कारण उन्होंने फिल्म के गाने के लिए कई कठिन शारीरिक प्रयास किये, लेकिन उन्होंने कभी अपने शरीर की सीमाओं को अतीत नहीं बनाया। इस खुलासे के बाद कई फैंस ने उनकी मेहनत और साहस की सराहना की, और यह स्पष्ट हुआ कि गाने " डोला रे डोला " का शानदार डांस सीक्वेंस केवल उनकी कड़ी मेहनत का परिणाम था, न कि किसी गर्भावस्था के कारण हुई कोई असुविधा.

माधुरी दीक्षित ने हाल ही में एक इंटरव्यू में उस समय के बारे में खुलासा किया, जब उन्हें शाहरुख खान के साथ बनी फिल्म "देवदास" के सुपरहिट गाने "डोला रे डोला" की शूटिंग करनी पड़ी थी। कई सालों से यह अफवाह फ़ैल रही थी कि वह इस गाने को चार महीने की गर्भावस्था के दौरान ही फिल्माया था, लेकिन actress ने स्पष्ट रूप से कहा कि वह उस समय प्रेग्नेंट नहीं थीं। उन्होंने बताया कि उनका पहला बड़ा बेटा आरिन का जन्म 17 मार्च 2003 को हुआ था, जबकि "देवदास" 12 जुलाई 2002 को रिलीज़ हुई थी और इसका प्रीमियर 23 मई 2002 को कांस फ़ेस्टिवल में हुआ था। इसलिए समय के हिसाब से यह स्पष्ट हो जाता है कि वह उस समय गर्भवती नहीं थीं। माधुरी ने बताया कि उस अवधि में उनका स्वास्थ्य थोड़ा ख़राब था, क्योंकि वह लगातार भारत और अमेरिका के बीच यात्रा करती रही थीं। उन्होंने कहा, "मैं बार-बार अमेरिका और मुंबई के बीच आ-जा रही थी, और अधिकांश शूटिंग रात में होती थी, इसलिए लगातार थकान और अस्वस्थता महसूस कर रही थी, परन्तु मैं प्रेग्नेंट नहीं थी।" इस बयान के साथ ही उन्होंने रूबीना खान द्वारा किए गए पूर्ववर्ती दावों को भी खारिज किया, जिसने कहा था कि वह चार महीने गर्भवती थीं और एक कठिन डांस स्टेप के कारण सिर ठरकते हुए शॉट को एक दिन में दोबारा शूट करना पड़ा। माधुरी ने कहा कि यह केवल थकावट के कारण था, न कि गर्भावस्था के कारण। माधुरी दीक्षित का वैवाहिक जीवन भी चर्चा में है। उन्होंने 1999 में हार्ट सर्जन डॉक्टर श्रीराम नेने से शादी की और शादी के बाद कई सालों तक वह अमेरिका के डेनवर शहर में रहती थीं। उनके दो बेटे, आरिन और रयान, उनके 2003 और 2005 के आसपास जन्मे। "देवदास" उनके बच्चों के जन्म से पहले की एक महत्वपूर्ण परियोजना थी, जिसके कारण उन्होंने फिल्म के गाने के लिए कई कठिन शारीरिक प्रयास किये, लेकिन उन्होंने कभी अपने शरीर की सीमाओं को अतीत नहीं बनाया। इस खुलासे के बाद कई फैंस ने उनकी मेहनत और साहस की सराहना की, और यह स्पष्ट हुआ कि गाने "डोला रे डोला" का शानदार डांस सीक्वेंस केवल उनकी कड़ी मेहनत का परिणाम था, न कि किसी गर्भावस्था के कारण हुई कोई असुविधा





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