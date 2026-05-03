माध्यमिक शिक्षा परिषद का नया करियर पोर्टल 'उम्मीद', युवाओं के भविष्य को देगा नई दिशा

माध्यमिक शिक्षा परिषद ने युवाओं को करियर मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए 'उम्मीद' नामक एक नया करियर पोर्टल लॉन्च किया है। इस पोर्टल पर 555 से अधिक शिक्षा विकल्पों की जानकारी उपलब्ध है।

महराजगंज । माध्यमिक शिक्षा परिषद ने युवा ओं के भविष्य को उज्ज्वल बनाने और उन्हें सही करियर मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। परिषद ने ' उम्मीद ' नामक एक नया करियर पोर्टल लॉन्च किया है, जो विद्यार्थियों के लिए एक व्यापक संसाधन केंद्र के रूप में कार्य करेगा। इस पोर्टल पर 555 से अधिक शिक्षा विकल्पों और संभावनाओं की विस्तृत और प्रमाणिक जानकारी उपलब्ध कराई गई है, जिससे छात्रों को अपने भविष्य के लिए सही निर्णय लेने में मदद मिलेगी। यह पहल विशेष रूप से उन विद्यार्थियों के लिए उपयोगी होगी जो कक्षा 10वीं और 12वीं की शिक्षा पूरी करने के बाद अपने करियर को लेकर अनिश्चित हैं। महराजगंज जनपद में 278 माध्यमिक विद्यालय संचालित हो रहे हैं, जिनमें लगभग 1.

17 लाख विद्यार्थी नामांकित हैं। इन विद्यार्थियों की करियर संबंधी दुविधाओं को दूर करने के लिए परिषद पिछले वर्ष से ही विशेष प्रयास कर रही है। इसके अंतर्गत, परिषद ने करियर मेले और काउंसिलिंग सत्रों का आयोजन किया, साथ ही 'पंख' नामक एक पोर्टल भी लॉन्च किया गया था। 'उम्मीद' पोर्टल के जुड़ने से इस पहल को और अधिक मजबूती मिलेगी। 'उम्मीद' पोर्टल को 'पंख' करियर गाइडेंस पोर्टल से जोड़ा गया है, जिससे विद्यार्थियों की व्यक्तिगत प्रोफाइल तैयार की जा सके। इस प्रोफाइल के आधार पर, विद्यार्थियों को उनकी रुचि, योग्यता और क्षमता के अनुसार उचित मार्गदर्शन प्रदान किया जाएगा। पोर्टल के माध्यम से, छात्र विभिन्न विषयों, पाठ्यक्रमों, प्रतियोगी परीक्षाओं और रोजगार के अवसरों के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। इसके अतिरिक्त, वे विशेषज्ञों से भी मार्गदर्शन प्राप्त कर सकेंगे, जो उन्हें सही करियर पथ चुनने में सहायता करेंगे। यह पोर्टल विद्यार्थियों को न केवल शिक्षा के विकल्पों से अवगत कराएगा, बल्कि उन्हें विभिन्न क्षेत्रों में उपलब्ध रोजगार के अवसरों के बारे में भी जानकारी देगा। माध्यमिक शिक्षा परिषद ने सभी विद्यालयों के प्रधानाचार्यों को निर्देश दिया है कि वे कक्षा नौ से इंटरमीडिएट तक के सभी विद्यार्थियों का अनिवार्य रूप से 'उम्मीद' पोर्टल पर पंजीकरण कराएं। जिला विद्यालय निरीक्षक प्रदीप कुमार शर्मा ने इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि इससे विद्यार्थियों में अपने करियर को लेकर स्पष्टता आएगी और वे सही दिशा में आगे बढ़ सकेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि जानकारी के अभाव में गलत करियर का चयन करने की समस्या को भी इस पोर्टल के माध्यम से दूर किया जा सकेगा। 'उम्मीद' पोर्टल एक ऐसा मंच प्रदान करता है जहां विद्यार्थी अपनी रुचियों और योग्यताओं का मूल्यांकन कर सकते हैं और फिर अपनी आवश्यकताओं के अनुसार सही करियर विकल्प चुन सकते हैं। यह पोर्टल न केवल विद्यार्थियों के लिए बल्कि उनके अभिभावकों और शिक्षकों के लिए भी एक उपयोगी संसाधन है, जो उन्हें विद्यार्थियों को सही मार्गदर्शन प्रदान करने में मदद करेगा। इसके अतिरिक्त, महराजगंज की सुरक्षा को हाईटेक बनाने के लिए सेफ सिटी योजना के तहत 97 लाख की लागत से एआई सीसी कैमरे लगाए जाएंगे। हाल ही में, सीएम योगी के निर्देश पर एयरफोर्स ने एक पानी की टंकी पर फंसे बच्चों को एयरलिफ्ट करके बचाया, जिससे उनकी त्वरित और सुरक्षित वापसी सुनिश्चित हुई। ये सभी पहलें महराजगंज जनपद के विकास और नागरिकों की सुरक्षा के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती हैं। 'उम्मीद' पोर्टल निश्चित रूप से युवाओं को सशक्त बनाने और उन्हें एक उज्ज्वल भविष्य की ओर ले जाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा





Dainik Jagran / 🏆 10. in İN We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

करियर पोर्टल उम्मीद माध्यमिक शिक्षा परिषद शिक्षा मार्गदर्शन युवा महराजगंज

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Box Office: राजकुमार राव की 'स्त्री 2' ने 32वें दिन रचा नया इतिहास, रणबीर कपूर की 'एनिमल' को खींचकर किया नीचेराजकुमार राव और श्रद्धा कपूर की फिल्म 'स्त्री 2' ने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाया है। 50 करोड़ रुपये में बनी इस फिल्म ने 32 दिनों में 555.

Read more »

Kanpur University: पीएचडी कोर्स के लिए आवेदन शुरू, 555 सीटों पर होना है दाखिलाकानपुर विश्वविद्यालय द्वारा कुल 555 पीएचडी सीटों पर आवेदन मांगे गए हैं, जिसके लिए देशभर से छात्र-छात्राएं आवेदन कर सकते हैं

Read more »

सेंसेक्स 555 अंक गिरकर बंद, आईटी शेयर में हुई बिकवालीसेंसेक्स 555 अंक गिरकर बंद, आईटी शेयर में हुई बिकवाली

Read more »

ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿ ₹1,00,000 ಠೇವಣಿ ಇಟ್ರೆ ₹20,983 ಸ್ಥಿರಬಡ್ಡಿ ಸಿಗುತ್ತೆ: ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ತನ್ನ 555 ದಿನಗಳ ಎಫ್‌ಡಿ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಶೇ.6.15, ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಶೇ.6.65 ಮತ್ತು ಅತಿ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಶೇ.6.75ರಷ್ಟು ಅತ್ಯಧಿಕ ಬಡ್ಡಿದರವನ್ನ ನೀಡುತ್ತಿದೆ.

Read more »

ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿ ₹1,00,000 ಠೇವಣಿ ಇಟ್ರೆ ₹39,750 ಸ್ಥಿರಬಡ್ಡಿ ಸಿಗುತ್ತೆ: ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಾಹಿತಿಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ತನ್ನ 555 ದಿನಗಳ ವಿಶೇಷ ಎಫ್‌ಡಿ ಯೋಜನೆಯ ಮೇಲೆ ತನ್ನ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಅತ್ಯಧಿಕ ಬಡ್ಡಿದರವನ್ನ ನೀಡುತ್ತಿದೆ.

Read more »

ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿ ₹1,00,000 ಠೇವಣಿ ಇಟ್ರೆ ₹39,750 ಸ್ಥಿರಬಡ್ಡಿ ಸಿಗುತ್ತೆ: ಇಲ್ಲಿದೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ತನ್ನ 555 ದಿನಗಳ ವಿಶೇಷ ಎಫ್‌ಡಿ ಯೋಜನೆಯ ಮೇಲೆ ತನ್ನ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಅತ್ಯಧಿಕ ಬಡ್ಡಿದರವನ್ನ ನೀಡುತ್ತಿದೆ.

Read more »