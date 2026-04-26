मानव तस्करी रैकेट का पर्दाफाश: बिना वीजा यूके भेजे गए 14 भारतीय नागरिक

पंजाब से जुड़े एक बड़े मानव तस्करी रैकेट का खुलासा हुआ है, जिसमें 14 भारतीय नागरिकों को अवैध रूप से यूके भेजा गया। मामला एयरपोर्ट सुरक्षा और ट्रैवल नेटवर्क की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े करता है। पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

मोहाली, पंजाब से एक गंभीर मामला सामने आया है जिसने देश की हवाई सुरक्षा और यात्रा नेटवर्क पर कई प्रश्नचिह्न खड़े कर दिए हैं। यह मामला 14 भारतीय नागरिकों को अवैध रूप से यूनाइटेड किंगडम ( यूके ) भेजने से जुड़ा है, जिन्होंने वहां पहुंचकर शरण (असाइलम) की मांग की है। खुफिया एजेंसियों से मिली जानकारी के बाद, स्टेट क्राइम पुलिस स्टेशन, मोहाली ने इस मामले में प्राथमिकी (एफआईआर) दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। यह घटनाक्रम 24 मार्च को शुरू हुआ जब भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अधीन सब्सिडियरी इंटेलिजेंस ब्यूरो के संयुक्त निदेशक ने पंजाब पुलिस को एक गुप्त सूचना भेजी। इस सूचना में बताया गया था कि जनवरी 2026 के दौरान, अमृतसर स्थित श्री गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से एयर इंडिया की उड़ानों AI-169 और AI-117 के माध्यम से 14 पंजाब निवासी यूके के लिए रवाना हुए थे, लेकिन उनके पास वैध वीजा नहीं थे। आश्चर्यजनक रूप से, वे बिना किसी बाधा के विदेश पहुंचने में सफल रहे, जो एक गंभीर सुरक्षा चूक को दर्शाता है। जांच में पता चला है कि इन यात्रियों के टिकट विभिन्न ट्रैवल एजेंसियों के माध्यम से बुक किए गए थे, जिनमें लार्ड्स ट्रैवल प्राइवेट लिमिटेड (नई दिल्ली), ट्रैवल बुटीक ऑनलाइन (गुरुग्राम), साहिल टूर एंड ट्रैवल्स (पहाड़गंज, दिल्ली), रिया ट्रैवल्स एंड टूर (मुंबई) और फ्लाई24ऑवर्स हॉलिडे प्राइवेट लिमिटेड शामिल हैं। यह नेटवर्क और मजबूत हो गया जब यह पता चला कि लुधियाना स्थित सरदारसंस ट्रैवल्स नामक एक एजेंट ने भी इस प्रक्रिया में भाग लिया और ट्रैवल बुटीक ऑनलाइन के माध्यम से दो यात्रियों के टिकट बुक करवाए। इस मामले का सबसे महत्वपूर्ण और चौंकाने वाला पहलू यह है कि 14 में से 10 यात्रियों की टिकट बुकिंग के दौरान एक ही मोबाइल नंबर का उपयोग किया गया था। यह स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि यह कोई सामान्य यात्रा नहीं थी, बल्कि एक संगठित नेटवर्क के तहत किया गया एक सुनियोजित ऑपरेशन था। अब यह मोबाइल नंबर जांच के लिए एक महत्वपूर्ण सुराग बन गया है। इस पूरे मामले में अमृतसर हवाई अड्डे पर कार्यरत कुछ कर्मचारियों की भूमिका पर भी संदेह जताया जा रहा है। सामान्य तौर पर, बिना वैध वीजा के किसी भी यात्री को अंतरराष्ट्रीय उड़ान में सवार होने की अनुमति नहीं दी जाती है, क्योंकि एयरलाइन और आव्रजन (इमिग्रेशन) दोनों स्तरों पर दस्तावेजों की कड़ी जांच की जाती है। इतनी बड़ी संख्या में लोगों का वीजा के बिना विदेश पहुंचना आंतरिक मिलीभगत या दस्तावेजों में हेराफेरी की ओर इशारा करता है। यूके पहुंचने के बाद, इन यात्रियों ने तुरंत शरण (असाइलम) की मांग कर दी, जो कि मानव तस्करी गिरोहों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली एक सामान्य रणनीति है। अंतरराष्ट्रीय कानून के अनुसार, यदि कोई व्यक्ति किसी देश में पहुंचकर शरण मांगता है, तो उसे तुरंत वापस नहीं भेजा जा सकता है, बल्कि उसके मामले की कानूनी प्रक्रिया के तहत जांच की जाती है। मानव तस्करी गिरोह इस प्रक्रिया का फायदा उठाकर लोगों को अवैध रूप से विदेश पहुंचाने का काम करते हैं। स्टेट क्राइम पुलिस स्टेशन, मोहाली ने भारतीय दंड संहिता की धारा 143(3) और पंजाब प्रिवेंशन ऑफ ह्यूमन स्मगलिंग एक्ट, 2012 की धारा 13(1) के तहत मामला दर्ज किया है। अधिकारियों ने कहा है कि जांच के दौरान यदि किसी अन्य व्यक्ति, एजेंसी या अंतरराष्ट्रीय कनेक्शन की भूमिका सामने आती है, तो उनके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। यह मामला न केवल पंजाब पुलिस के लिए बल्कि केंद्रीय जांच एजेंसियों के लिए भी एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि इसमें अंतरराष्ट्रीय स्तर पर फैले एक मानव तस्करी नेटवर्क का पर्दाफाश होने की संभावना है। इस घटना ने देश की सुरक्षा व्यवस्था और यात्रा एजेंसियों की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं, और यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि भविष्य में ऐसी घटनाएं न हों। सरकार और सुरक्षा एजेंसियां इस मामले की गंभीरता को समझती हैं और दोषियों को पकड़ने के लिए हर संभव प्रयास कर रही हैं। यह भी महत्वपूर्ण है कि ट्रैवल एजेंसियों को अपनी सत्यापन प्रक्रियाओं को मजबूत करने और संदिग्ध गतिविधियों की रिपोर्ट करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए.

मोहाली, पंजाब से एक गंभीर मामला सामने आया है जिसने देश की हवाई सुरक्षा और यात्रा नेटवर्क पर कई प्रश्नचिह्न खड़े कर दिए हैं। यह मामला 14 भारतीय नागरिकों को अवैध रूप से यूनाइटेड किंगडम (यूके) भेजने से जुड़ा है, जिन्होंने वहां पहुंचकर शरण (असाइलम) की मांग की है। खुफिया एजेंसियों से मिली जानकारी के बाद, स्टेट क्राइम पुलिस स्टेशन, मोहाली ने इस मामले में प्राथमिकी (एफआईआर) दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। यह घटनाक्रम 24 मार्च को शुरू हुआ जब भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अधीन सब्सिडियरी इंटेलिजेंस ब्यूरो के संयुक्त निदेशक ने पंजाब पुलिस को एक गुप्त सूचना भेजी। इस सूचना में बताया गया था कि जनवरी 2026 के दौरान, अमृतसर स्थित श्री गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से एयर इंडिया की उड़ानों AI-169 और AI-117 के माध्यम से 14 पंजाब निवासी यूके के लिए रवाना हुए थे, लेकिन उनके पास वैध वीजा नहीं थे। आश्चर्यजनक रूप से, वे बिना किसी बाधा के विदेश पहुंचने में सफल रहे, जो एक गंभीर सुरक्षा चूक को दर्शाता है। जांच में पता चला है कि इन यात्रियों के टिकट विभिन्न ट्रैवल एजेंसियों के माध्यम से बुक किए गए थे, जिनमें लार्ड्स ट्रैवल प्राइवेट लिमिटेड (नई दिल्ली), ट्रैवल बुटीक ऑनलाइन (गुरुग्राम), साहिल टूर एंड ट्रैवल्स (पहाड़गंज, दिल्ली), रिया ट्रैवल्स एंड टूर (मुंबई) और फ्लाई24ऑवर्स हॉलिडे प्राइवेट लिमिटेड शामिल हैं। यह नेटवर्क और मजबूत हो गया जब यह पता चला कि लुधियाना स्थित सरदारसंस ट्रैवल्स नामक एक एजेंट ने भी इस प्रक्रिया में भाग लिया और ट्रैवल बुटीक ऑनलाइन के माध्यम से दो यात्रियों के टिकट बुक करवाए। इस मामले का सबसे महत्वपूर्ण और चौंकाने वाला पहलू यह है कि 14 में से 10 यात्रियों की टिकट बुकिंग के दौरान एक ही मोबाइल नंबर का उपयोग किया गया था। यह स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि यह कोई सामान्य यात्रा नहीं थी, बल्कि एक संगठित नेटवर्क के तहत किया गया एक सुनियोजित ऑपरेशन था। अब यह मोबाइल नंबर जांच के लिए एक महत्वपूर्ण सुराग बन गया है। इस पूरे मामले में अमृतसर हवाई अड्डे पर कार्यरत कुछ कर्मचारियों की भूमिका पर भी संदेह जताया जा रहा है। सामान्य तौर पर, बिना वैध वीजा के किसी भी यात्री को अंतरराष्ट्रीय उड़ान में सवार होने की अनुमति नहीं दी जाती है, क्योंकि एयरलाइन और आव्रजन (इमिग्रेशन) दोनों स्तरों पर दस्तावेजों की कड़ी जांच की जाती है। इतनी बड़ी संख्या में लोगों का वीजा के बिना विदेश पहुंचना आंतरिक मिलीभगत या दस्तावेजों में हेराफेरी की ओर इशारा करता है। यूके पहुंचने के बाद, इन यात्रियों ने तुरंत शरण (असाइलम) की मांग कर दी, जो कि मानव तस्करी गिरोहों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली एक सामान्य रणनीति है। अंतरराष्ट्रीय कानून के अनुसार, यदि कोई व्यक्ति किसी देश में पहुंचकर शरण मांगता है, तो उसे तुरंत वापस नहीं भेजा जा सकता है, बल्कि उसके मामले की कानूनी प्रक्रिया के तहत जांच की जाती है। मानव तस्करी गिरोह इस प्रक्रिया का फायदा उठाकर लोगों को अवैध रूप से विदेश पहुंचाने का काम करते हैं। स्टेट क्राइम पुलिस स्टेशन, मोहाली ने भारतीय दंड संहिता की धारा 143(3) और पंजाब प्रिवेंशन ऑफ ह्यूमन स्मगलिंग एक्ट, 2012 की धारा 13(1) के तहत मामला दर्ज किया है। अधिकारियों ने कहा है कि जांच के दौरान यदि किसी अन्य व्यक्ति, एजेंसी या अंतरराष्ट्रीय कनेक्शन की भूमिका सामने आती है, तो उनके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। यह मामला न केवल पंजाब पुलिस के लिए बल्कि केंद्रीय जांच एजेंसियों के लिए भी एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि इसमें अंतरराष्ट्रीय स्तर पर फैले एक मानव तस्करी नेटवर्क का पर्दाफाश होने की संभावना है। इस घटना ने देश की सुरक्षा व्यवस्था और यात्रा एजेंसियों की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं, और यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि भविष्य में ऐसी घटनाएं न हों। सरकार और सुरक्षा एजेंसियां इस मामले की गंभीरता को समझती हैं और दोषियों को पकड़ने के लिए हर संभव प्रयास कर रही हैं। यह भी महत्वपूर्ण है कि ट्रैवल एजेंसियों को अपनी सत्यापन प्रक्रियाओं को मजबूत करने और संदिग्ध गतिविधियों की रिपोर्ट करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए





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