मानव कौल का असफलता और संघर्ष भरा यात्रा: कश्मीर से मुंबई तक की मुश्किलों की कहानी

अभिनेता, लेखक और निर्देशक मानव कौल ने कश्मीर के बिगड़े हालातों के कारण मध्य प्रदेश होशंगाबाद के लिए स्थानांतरित होने और फिर मुंबई में चॉल में रहकर आर्थिक संघर्ष जीने की अपनी कहानी साझा की. उन्होंने बताया कि कैसे उन्होंने अपनी कश्मीरी पहचान छोड़ी और कैसे किताबों की मदद से एंटरटेनमेंट की ओर रुझान विकसित किया।

एक्टर, राइटर, डायरेक्टर मानव कौल आज इंडस्ट्री में अपनी खास पहचान बना चुके हैं. लेकिन यहां तक पहुंचना उनके लिए बिल्कुल भी आसान नहीं था.

मानव कौल जब अपना करियर बनाने कश्मीर से मुंबई आए थे तब उन्हें चॉल में बदहाली में दिन गुजारने पड़े थे. अब उन्होंने उन पलों को याद किया है.

'द रियल स्टोरी विद संघमित्रा हितैषी' शो में अपनी बचपन की यादों को साझा करते हुए मानव ने बताया कि जब वो छोटे थे, तब उनका परिवार बारामूला, कश्मीर छोड़कर मध्य प्रदेश के होशंगाबाद चला गया था. कश्मीर के बिगड़ते हालातों की वजह से उन्हें वो जगह छोड़नी पड़ी थी. मानव ने ये भी बताया कि कश्मीर छोड़कर नई जगह बसना उनके लिए आसान नहीं था. एक्टर बोले- मैं और मेरा भाई बाकियों से काफी अलग दिखते थे.

हमें देखकर पता चलता था कि हम कश्मीरी बच्चे हैं.

'मेरे भाई और मुझे सर्वाइव करने के लिए काफी स्ट्रगल करना पड़ा. मुझे अपनी कश्मीरियत छोड़नी पड़ी और फिर धीरे धीरे मैं कश्मीरी लैंग्वेज ही भूल गया.

'मानव ने बताया कि जब वो एक्टर बनने सपनों की नगरी मुंबई आए तो उनके लिए चीजें काफी मुश्किल थीं. वो चॉल में रहते थे. अपनी आर्थिक तंगी के बारे में बात करते हुए मानव ने कहा- हम चॉल में रहते थे. हमारे पास कुछ करने को नहीं होता था.

किसी न किसी तरह दिन गुजर जाता था.

'हमारे पास खर्चे के पैसे भी नहीं होते थे. 30 रुपये में पूरे दिन का खर्च चलाना पड़ता था. पैसे न होने की वजह से ना बाहर जा सकते थे. न कोई जश्न मना पाते थे. मैंने फिर किताबें पढ़नी शुरू कीं और फिर इस तरह मैंने किताबों से एंटरटेनमेंट खोजना शुरू किया.





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