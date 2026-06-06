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मानव सुथार: शुभमन गिल की कप्तानी में डेब्यू, विराट-रोहित को किया था परेशान

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मानव सुथार: शुभमन गिल की कप्तानी में डेब्यू, विराट-रोहित को किया था परेशान
मानव सुथारटेस्ट डेब्यूभारत बनाम अफगानिस्तान
📆06-06-2026 04:14:00
📰NBT Hindi News
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भारत और अफगानिस्तान के बीच खेले जा रहे एकमात्र टेस्ट मैच में राजस्थान के 23 वर्षीय ऑलराउंडर मानव सुथार ने डेब्यू किया। कप्तान शुभमन गिल की अगुवाई में उन्हें टेस्ट कैप मिली। मानव ने पहले नेट्स में रोहित शर्मा और विराट कोहली को अपनी फिरकी से परेशान किया था।

आज भारत और अफगानिस्तान के बीच एकमात्र टेस्ट मैच खेला जा रहा है, और इस ऐतिहासिक मुकाबले में भारतीय क्रिकेट के एक नए सितारे का उदय हुआ है। राजस्थान के 23 वर्षीय ऑलराउंडर मानव सुथार ने कप्तान शुभमन गिल के नेतृत्व में अपना टेस्ट डेब्यू किया। मैच से पहले स्टार स्पिनर कुलदीप यादव ने उन्हें टेस्ट कैप पहनाई, जिससे इस युवा खिलाड़ी का सपना साकार हुआ। मानव सुथार को बीसीसीआई सचिव देवजीत सैकिया और मुख्य चयनकर्ता अजीत अगरकर द्वारा चुनी गई टीम में शामिल किया गया था। मानव सुथार ने अपनी गेंदबाजी और बल्लेबाजी से पहले ही काफी ध्यान खींचा था। साल 2023 के वनडे वर्ल्ड कप से पहले बेंगलुरु में लगे भारतीय टीम के कैंप में उन्हें नेट्स पर बुलाया गया था। वहां उन्होंने अपनी फिरकी से रोहित शर्मा और विराट कोहली जैसे दिग्गजों को परेशान किया और सीनियर खिलाड़ियों को उनकी प्रतिभा का अंदाजा हो गया। रिपोर्ट्स के अनुसार, सीनियर खिलाड़ियों का मानना था कि अगर मानव सफेद गेंद से ड्रिफ्ट कराना सीख गए, तो वे रेड-बॉल क्रिकेट में बेहद खतरनाक होंगे। मानव सुथार ने फरवरी 2022 में आंध्र प्रदेश के खिलाफ राजस्थान के लिए फर्स्ट क्लास डेब्यू किया था। तब से अब तक उन्होंने 29 फर्स्ट क्लास मैचों में 2.

94 की इकोनॉमी से 129 विकेट लिए हैं। इसके अलावा, उन्होंने 25.54 की औसत से 945 रन बनाए हैं, जिसमें एक शतक और 6 अर्धशतक शामिल हैं। उनका आखिरी फर्स्ट क्लास मैच जनवरी में हिमाचल प्रदेश के खिलाफ था, जहां उन्होंने पहली पारी में 120 रनों की शतकीय पारी खेली और कुल 7 विकेट लिए। व्हाइट बॉल क्रिकेट में, मानव ने 25 लिस्ट-ए मैचों में 4.41 की इकोनॉमी से 34 विकेट और 28 टी20 मैचों में 7.33 की इकोनॉमी से 25 विकेट लिए हैं। वह आईपीएल 2026 में गुजरात टाइटंस का हिस्सा रहे हैं, जहां उन्होंने 4 मैचों में 2 विकेट लिए। फरवरी में नामीबिया के खिलाफ टी20 वर्ल्ड कप वॉर्म-अप मैच में वह इंडिया ए के लिए भी खेल चुके हैं। भारत की प्लेइंग इलेवन में केएल राहुल, यशस्वी जयसवाल, साई सुदर्शन, शुबमन गिल (कप्तान), ऋषभ पंत (विकेटकीपर), ध्रुव जुरेल, वाशिंगटन सुंदर, मानव सुथार, कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा शामिल हैं। अफगानिस्तान की टीम में सेदिकुल्लाह अटल, रहमानुल्लाह गुरबाज, अब्दुल मलिक, रहमत शाह, हशमतुल्लाह शाहिदी (कप्तान), अफसर जजई (विकेटकीपर), अजमतुल्लाह उमरजई, शराफुद्दीन अशरफ, नांगेयालिया खारोटे, जियाउर रहमान शरीफी और मोहम्मद सलीम सफी हैं

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मानव सुथार टेस्ट डेब्यू भारत बनाम अफगानिस्तान क्रिकेट शुभमन गिल

 

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