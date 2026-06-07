मानव सुथार की चमक, भारत ने अफगानिस्तान पर कसा शिकंजा

भारत और अफगानिस्तान के बीच मुल्लांपुर टेस्ट में दूसरे दिन टीम इंडिया ने अपनी पकड़ मजबूत कर ली है. भारतीय टीम ने दूसरे दिन अपनी पारी 127 ओवर में 8 विकेट के नुकसान पर 564 रन बनाकर घोषित कर दी. इसके बाद दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक अफगानिस्तान ने पहली पारी में 39.5 ओवर में 5 विकेट खोकर 113 रन बना लिए हैं.
भारत और अफगानिस्तान के बीच मुल्लांपुर टेस्ट में दूसरे दिन टीम इंडिया ने अपनी पकड़ मजबूत कर ली है. भारत ीय टीम ने दूसरे दिन अपनी पारी 127 ओवर में 8 विकेट के नुकसान पर 564 रन बनाकर घोषित कर दी.
इसके बाद दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक अफगानिस्तान ने पहली पारी में 39.5 ओवर में 5 विकेट खोकर 113 रन बना लिए हैं. भारत की ओर से अपने डेब्यू मैच पर मानव सुथार ने चमक बिखेरी है. उन्होंने 15.5 ओवर में 21 रन देकर दिन के अंत तक 3 विकेट चटकाए और 7 मेडन ओवर डाले. उनकी लाइन और लेंथ काफी सटीक रही और उन्हें जमकर विकेट से टर्न मिला
भारत अफगानिस्तान मुल्लांपुर टेस्ट मानव सुथार क्रिकेट
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