मानसून में देरी, 90% भारत में प्री-मानसून बारिश की संभावना; बांदा 47.4°C के साथ सबसे गर्म

यूरोपीय मौसम एजेंसी ECMWF के अनुसार 29 मई से 5 जून तक 80-90% भारत में प्री-मानसून बारिश होने की संभावना है। केरल में मानसून अटका हुआ है, जबकि उत्तर भारत में भीषण गर्मी जारी है। बांदा 47.4°C के साथ सबसे गर्म शहर रहा। कई राज्यों में हीटवेव का अलर्ट जारी है।

भारत में मानसून के आगमन में देरी के कारण देश के अधिकांश हिस्सों में भीषण गर्मी और हीटवेव का प्रकोप जारी है। यूरोपीय मौसम एजेंसी ECMWF के अनुसार, 29 मई से 5 जून के बीच 80 से 90 प्रतिशत भारत में प्री- मानसून बारिश होने की संभावना है, जिससे गर्मी से राहत मिल सकती है। हालांकि, केरल में मानसून के अटकने का कारण दक्षिण-मध्य अरब सागर में चक्रवाती सर्कुलेशन से नमी का खिंच जाना है, जिससे केरल के ऊपर बादल कमजोर हो गए हैं। मौसम विभाग के अनुसार, मानसून के लिए आवश्यक शर्तें पूरी नहीं हुई हैं, जिसमें केरल के 14 तय स्टेशनों में से 60 प्रतिशत पर लगातार दो दिन 2.

5 मिमी बारिश जरूरी है। अगले दो से तीन दिनों में मानसून आगे बढ़ सकता है। उत्तर-पश्चिम, मध्य भारत, उत्तर प्रदेश और पूर्वी भारत में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है। मंगलवार को उत्तर प्रदेश का बांदा 47.4 डिग्री सेल्सियस के साथ देश का सबसे गर्म शहर रहा। इसके अलावा उरई में 45.8, झांसी में 45.5, प्रयागराज में 45.4, आगरा में 45.3 और हमीरपुर में 45.2 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। राजस्थान का श्रीगंगानगर 47 डिग्री सेल्सियस के साथ दूसरा सबसे गर्म शहर रहा, जबकि बीकानेर और फलोदी में 46 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया। महाराष्ट्र में ब्रह्मपुरी में 46.6, चंद्रपुर में 46.4, वर्धा में 46, नागपुर के सोनेगांव में 45.5 और गोंदिया में 45.2 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। हरियाणा में सिरसा 46 डिग्री, रोहतक 45.6 डिग्री और पंजाब के बठिंडा में 45.8 डिग्री सेल्सियस तापमान रहा। दिल्ली में अधिकतम तापमान 43.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 3.1 डिग्री अधिक है। मौसम विभाग ने कई राज्यों में हीटवेव का अलर्ट जारी किया है। छत्तीसगढ़, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, ओडिशा, पंजाब, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी रहने की संभावना है। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में भी गर्मी से राहत मिलने के आसार नहीं हैं। वहीं, गुजरात और तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में गर्म और उमस भरा मौसम रह सकता है। हरियाणा, चंडीगढ़-दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर और पंजाब में ओले गिरने के साथ आंधी-तूफान का अलर्ट जारी किया गया है। बिहार, पश्चिम बंगाल, हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। राजस्थान के कुछ हिस्सों में हीटवेव का असर जारी रहेगा, जबकि पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और मध्य भारत के कई इलाकों में गर्मी से कुछ राहत मिलने के आसार हैं। कई इलाकों में तापमान तीन से सात डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है। बिहार के 24 जिलों में आंधी-बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। हरियाणा में राजस्थान से भी ज्यादा गर्मी दर्ज की गई है। उदयपुर में तेज गर्मी के कारण शाम को घूमने निकल रहे पर्यटकों की संख्या में कमी आई है, जबकि सीकर में ओले गिरे और कोटा सबसे गर्म रहा





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