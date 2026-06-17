मानसून की सुस्त गति से जल संकट, भीषण गर्मी; मुंबई पहुंचने में लगेंगे एक हफ्ते से अधिक

मानसून की धीमी रफ्तार के कारण देश के कई राज्यों में जल संकट और गर्मी का माहौल बना हुआ है। मुंबई तक मानसून की पहुंच में एक सप्ताह से अधिक का समय लग सकता है, जबकि आंधी-बारिश के जवाब में कई स्तरों पर राहत की उम्मीद hai। मौसम विभाग ने कई राज्यों में आंधी-बारिश की चेतावनी जारी की है। वाराणसी देश का सबसे गर्म शहर है।

मानसून की गति सुस्त रहने के कारण देश के कई हिस्सों में गर्मी और जल संकट गंभीर स्तर तक पहुंच गया है। मुंबई और पश्चिमी तट के अन्य क्षेत्रों तक मानसून की सुस्त रफ्तार के कारण पहुंचने में एक सप्ताह से अधिक का समय लग सकता है। मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले कुछ दिनों में मानसून की गति और उपस्थिति में सुधार होगा, जिससे गर्मी से पीड़ित क्षेत्रों में राहत मिलेगी। राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार और दिल्ली-एनसीआर जैसे कई राज्यों में आंधी और बारिश की चेतावनियाँ जारी हैं, जबकि पूर्वी और पूर्वोत्तर राज्यों में भीषण गर्मी का माहौल बना हुआ है। वाराणसी 43 डिग्री सेल्सियस के साथ देश का सबसे गर्म शहर रहा है। मानसून की धीमी रफ्तार का मुख्य कारण बंगाल की खाड़ी में किसी मजबूत कम दबाव क्षेत्र यानि डिप्रेशन का न बनना है। आज तक केवल 103 जिलों में सामान्य बारISH दर्ज की गई है, जबकि मानसून के प्रभाव 19 राज्यों तक फैल चुका है। मौसम विज्ञानों का मानना है कि जेट स्ट्रीम की परतों में सुधार के साथ मानसून की गति बढ़ने की उम्मीद है, जिससे महाराष्ट्र, कर्नाटक और छत्तीसगढ़ जैसे क्षेत्रों में तेजी से बारिश होगी। मांसून की इस सुस्ती के कारण जल संकट और गर्मी से जूझ रहे शहरों में राहत की उम्मीद है कि अगले पांच दिनों तक मानसून दक्षिणावर्त दिशा में पूरी तरह से पश्चिमी तट क ओर बढ़ेगा.

मानसून की गति सुस्त रहने के कारण देश के कई हिस्सों में गर्मी और जल संकट गंभीर स्तर तक पहुंच गया है। मुंबई और पश्चिमी तट के अन्य क्षेत्रों तक मानसून की सुस्त रफ्तार के कारण पहुंचने में एक सप्ताह से अधिक का समय लग सकता है। मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले कुछ दिनों में मानसून की गति और उपस्थिति में सुधार होगा, जिससे गर्मी से पीड़ित क्षेत्रों में राहत मिलेगी। राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार और दिल्ली-एनसीआर जैसे कई राज्यों में आंधी और बारिश की चेतावनियाँ जारी हैं, जबकि पूर्वी और पूर्वोत्तर राज्यों में भीषण गर्मी का माहौल बना हुआ है। वाराणसी 43 डिग्री सेल्सियस के साथ देश का सबसे गर्म शहर रहा है। मानसून की धीमी रफ्तार का मुख्य कारण बंगाल की खाड़ी में किसी मजबूत कम दबाव क्षेत्र यानि डिप्रेशन का न बनना है। आज तक केवल 103 जिलों में सामान्य बारISH दर्ज की गई है, जबकि मानसून के प्रभाव 19 राज्यों तक फैल चुका है। मौसम विज्ञानों का मानना है कि जेट स्ट्रीम की परतों में सुधार के साथ मानसून की गति बढ़ने की उम्मीद है, जिससे महाराष्ट्र, कर्नाटक और छत्तीसगढ़ जैसे क्षेत्रों में तेजी से बारिश होगी। मांसून की इस सुस्ती के कारण जल संकट और गर्मी से जूझ रहे शहरों में राहत की उम्मीद है कि अगले पांच दिनों तक मानसून दक्षिणावर्त दिशा में पूरी तरह से पश्चिमी तट क ओर बढ़ेगा





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