मानसून का विदाई शुरू, बिहार में मूसलाधार बारिश का अलर्ट

मौसम विभाग ने बताया है कि मानसून का विदाई की प्रक्रिया शुरू हो गई है और बिहार में में मूसलाधार बारिश का अलर्ट जारी किया है।

मौसम विभाग के अनुसार, मानसून का वापसी की प्रक्रिया तीन दिन पहले ही शुरू हो गई है। विदाई की प्रक्रिया १४ सितंबर से राजस्थान के श्रीगंगानगर, नागौर, जोधपुर और बाड़मेर जिले से शुरू की है। आने वाले दिनों में इसका असर कच्छ (गुजरात), राजस्थान, पंजाब और जम्मू-कश्मीर व हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी राज्यों तक बढ़ने की संभावना है। बावजूद मानसून के विदाई से पहले कई राज्यों में मूसलाधार बारिश का दौर जारी है। बिहार और झारखंड के साथ-साथ पूर्वोत्तर भारत और उत्तर प्रदेश में भी बारिश की चेतावनी जारी की गई है।

थोड़ा माहौल बदल रहा है वहीं, गोवा, कोंकण में लगातार बारिश हो रही है। मुंबई में भी सोमवार को जमकर बारिश हुई। इधर, दिल्ली-एनसीआर में बीते १० दिनों से सूखा पड़ा है। मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि १७ और १८ सितंबर को हल्की बारिश हो सकती है। \मौसम विभाग ने अगले ७२ घंटों तक बिहार में मूसलाधार बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार, राज्य के कम से कम ९ जिलों में अत्यधिक बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने राज्य में ऑरेंज अलर्ट जारी करते हुए लोगों को सतर्क किया है। मौसम विभाग का मानना है कि आंधी तूफान के साथ राज्य में बिजली गिरने की भी संभावना है। मौसम विभाग ने बताया कि मंगलवार को ४० से ५० किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी चलने की संभावना है। सोमवार को बिहार में १२.१ मिलीमीटर औसत बारिश दर्ज किया गया, जिसे आज बढ़ने की संभावना है। मौसम विभाग ने बंगाल की खाड़ी में बढ़ रहे साइक्लोनिक सर्कुलेशन की खतरे को देखते हुए बिहार में १९ सितंबर तक भारी बारिश का चेतावनी जारी किया है।\इन राज्यों में भी बारिश की चेतावनी इधर, बिहार के साथ-साथ अन्य पड़ोसी राज्यों में भी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश के साथ-साथ झारखंड, सिक्किम और असम-अरूणाचल प्रदेश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने बताया कि आज उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड, अरूणाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश के साथ-साथ मध्य महाराष्ट्र और गोवा में भी भारी बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने अरूणाचल प्रदेश में २१ सितंबर तक भारी बारिश का चेतावनी जारी किया है। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और सिक्किम में १८ सितंबर तक बारिश जारी रहने की चेतावनी जारी किया है। मौसम विभाग का रिपोर्ट कार्ड दिल्ली में बारिश की संभावना दिल्ली में पिछले १० दिनों से कोई बारिश हुई है। हालाँकि, पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार पर भी शीघ्र ही एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन की स्थिति बनने की संभावना है, जिसकी पूर्व-पश्चिम ट्रफ रेखा, पूर्वोत्तर राजस्थान से पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार तक फैली रहेगी। इसके चलते १७-१८ सितंबर को दिल्ली-एनसीआर में हल्की बारिश हो सकती है। वहीं, दिल्ली में होने वाली यह वर्षा हल्की होगी और इसके कारण तापमान में कोई खास बदलाव नहीं आएगा। अधिकतम तापमान ३५ डिग्री के आसपास और न्यूनतम तापमान २५ डिग्री के करीब रहने की संभावना है। मुंबई में मूसलाधार बारिश का दौर मुंबई और उसके आसपास के जिलों में रविवार रात से ही तेज बारिश हुई। मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। भारी बारिश के कारण शहर के कई हिस्सों में जलभराव की स्थिति पैदा हो गई और लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मुंबई के कई जिलों में रविवार रात से ही लगातार तेज बारिश हो रही है, जिसकी वजह से जनजीवन प्रभावित हुआ है





News18 Hindi / 🏆 13. in İN हमने इस समाचार को संक्षेप में प्रस्तुत किया है ताकि आप इसे तुरंत पढ़ सकें। यदि आप समाचार में रुचि रखते हैं, तो आप पूरा पाठ यहां पढ़ सकते हैं। और पढो:

मानसून बारिश बिहार आंधी मौसम मौसम विभाग जलभराव अलर्ट

इंडिया ताज़ा खबर, इंडिया मुख्य बातें