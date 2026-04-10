मानसून से पहले दिल्ली में नालों की सफाई तेज, जलभराव रोकने की तैयारी

दिल्ली सरकार मानसून से पहले नालों की सफाई को तेज कर रही है, ताकि जलभराव की समस्या को रोका जा सके। कैबिनेट मंत्री ने दिल्ली गेट नाला और बारापुला नाले का निरीक्षण किया और सफाई कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। सरकार ने 28 लाख मीट्रिक टन गाद निकालने का लक्ष्य रखा है।

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली । मानसून जैसे-जैसे नजदीक आ रहा है, दिल्ली सरकार के सामने दिल्ली में जल भराव रोकने की चुनौती बढ़ती जा रही है। सरकार ने मानसून को ध्यान में रखते हुए बैठकों का दौर शुरू कर दिया है और नालों की सफाई को भी तेज करने का दावा किया है। इसी क्रम में, कैबिनेट मंत्री प्रवेश वर्मा ने शुक्रवार को सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग के दो नालों - दिल्ली गेट नाला और बारापुला नाले - का स्थल निरीक्षण किया और सफाई कार्य समय पर पूरा करने के निर्देश दिए। दिल्ली सरकार के अनुसार, दिल्ली गेट नाला 40

वर्षों से स्लैब से ढका हुआ था, जिसे अब पूरी तरह खोलकर उसकी गहराई तक सफाई की जा रही है। लंबे समय तक ढके रहने के कारण इस नाले की प्रभावी सफाई संभव नहीं हो पाती थी, जिसके परिणामस्वरूप आसपास के क्षेत्रों में बार-बार जलभराव की समस्या बनी रहती थी। सरकार का दावा है कि चार दशकों में पहली बार स्लैब हटाकर नाले तक पूरी पहुंच बनाई जा रही है। मंत्री ने बताया कि दिल्ली गेट नाले में डीसिल्टिंग का कार्य 70% से अधिक पूरा हो चुका है और अब तक 21,000 मीट्रिक टन से अधिक गाद निकाली जा चुकी है। मशीनों और श्रमिकों की तैनाती के साथ कार्य तेजी से आगे बढ़ रहा है।\बारापुला नाला, जो एक प्रमुख ड्रेनेज चैनल है, में डीसिल्टिंग का कार्य लगभग 78% पूरा हो चुका है, जहां अब तक 31,000 मीट्रिक टन से अधिक गाद हटाई जा चुकी है। यह प्रगति दर्शाती है कि प्रमुख नालों को मानसून से पहले पूरी तरह तैयार करने के लिए समयबद्ध और केंद्रित प्रयास किए जा रहे हैं। समग्र प्रगति की समीक्षा करते हुए, मंत्री ने बताया कि चिन्हित 77 नालों में से लगभग 50% डीसिल्टिंग कार्य पूरा हो चुका है और अब तक 14 लाख मीट्रिक टन से अधिक गाद निकाली जा चुकी है। विभाग ने इस वर्ष 28 लाख मीट्रिक टन गाद निकालने का लक्ष्य रखा है, जिसे तय समय सीमा में पूरा करने के लिए निरंतर कार्य जारी है। अधिकारियों का कहना है कि नालों की सफाई के अलावा, जलभराव की समस्या से निपटने के लिए अन्य उपायों पर भी काम किया जा रहा है, जिनमें सड़कों और फुटपाथों का उन्नयन, जल निकासी प्रणालियों का सुधार और बाढ़ प्रबंधन योजनाएं शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, दिल्ली सरकार मानसून के दौरान जलभराव से प्रभावित होने वाले क्षेत्रों की पहचान कर रही है और वहां त्वरित प्रतिक्रिया टीमों की तैनाती की योजना बना रही है, जो जलभराव की स्थिति में तत्काल कार्रवाई कर सकें।\दिल्ली सरकार का लक्ष्य है कि मानसून आने से पहले सभी नालों की सफाई का काम पूरा कर लिया जाए ताकि जलभराव की समस्या को कम किया जा सके। इस प्रयास में, सरकार न केवल नालों की सफाई पर ध्यान दे रही है, बल्कि जलभराव के अन्य कारणों, जैसे कि अवैध निर्माण और कचरा प्रबंधन पर भी काम कर रही है। सरकार का मानना है कि जलभराव की समस्या को समग्र रूप से हल करने के लिए सभी संबंधित विभागों को मिलकर काम करना होगा। दिल्ली सरकार ने जनता से भी अपील की है कि वे नालों और जल निकासी प्रणालियों को साफ रखने में सहयोग करें और कचरा इधर-उधर न फेंकें। इसके अलावा, सरकार ने जलभराव से प्रभावित होने वाले क्षेत्रों में जागरूकता अभियान चलाने की भी योजना बनाई है, ताकि लोगों को जलभराव से निपटने के उपायों के बारे में जानकारी दी जा सके। सरकार का कहना है कि यह एक लंबी अवधि की प्रक्रिया है और इसमें सभी नागरिकों का सहयोग आवश्यक है। इस दिशा में, सरकार लगातार प्रयास कर रही है और दिल्ली को एक बेहतर और जलभराव मुक्त शहर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके साथ ही, दिल्ली सरकार गिग वर्कर्स के लिए रेस्टिंग सेंटर बनाने और 717 परिवारों को फ्लैट देने जैसे सामाजिक कल्याणकारी कार्यों पर भी ध्यान दे रही है





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