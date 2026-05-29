मानसून 2026: 10% कम बारिश की चेतावनी, महंगाई और जल संकट का खतरा

मौसम विभाग के दूसरे पूर्वानुमान में इस वर्ष मानसून में दीर्घावधि औसत से 10% कम बारिश की संभावना जताई गई है। इससे कृषि उत्पादन, पेयजल आपूर्ति और अर्थव्यवस्था पर गंभीर प्रभाव पड़ने की आशंका है।

मौसम विभाग (IMD) ने शुक्रवार को जारी अपने दूसरे पूर्वानुमान में इस वर्ष मानसून के कमजोर रहने की चेतावनी दी है। अनुमान के अनुसार देश में दीर्घावधि औसत (LPA) से 10 प्रतिशत कम बारिश होने की संभावना है। इससे पहले अप्रैल में जारी पूर्वानुमान में 92 प्रतिशत LPA का अनुमान लगाया गया था, जिसे अब घटाकर 90 प्रतिशत कर दिया गया है। सामान्य वर्षा 87 सेंटीमीटर मानी जाती है, लेकिन इस बार औसतन लगभग 78 सेंटीमीटर बारिश ही होने की उम्मीद है। इस कमी का सबसे अधिक असर कोर मानसून जोन में आने वाले राज्यों जैसे राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात, ओडिशा, तेलंगाना और उत्तर कर्नाटक पर पड़ेगा। इन राज्यों में सामान्य से 6 प्रतिशत कम बारिश होने की संभावना है, जो सीधे तौर पर खरीफ फसलों को प्रभावित करेगा। कृषि पर निर्भर अर्थव्यवस्था, व्यापार और उद्योग भी इससे प्रभावित होंगे। खाद्यान्न उत्पादन में खरीफ फसलों का बड़ा योगदान है, और कम बारिश से कुल खाद्यान्न उत्पादन में 4 से 8 प्रतिशत तक की गिरावट आ सकती है। इससे खाद्य सुरक्षा पर दबाव बढ़ेगा और आयात में वृद्धि करनी पड़ सकती है। जून के महीने में कई राज्यों में सामान्य से अधिक गर्मी और हीटवेव के दिन रहने की संभावना है। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, बिहार, ओडिशा, छत्तीसगढ़, गुजरात और आंध्र प्रदेश में 5-6 हीटवेव दिन हो सकते हैं। इससे स्वास्थ्य, पानी की उपलब्धता और बिजली की मांग पर अतिरिक्त दबाव पड़ेगा। भारत के प्रमुख जलाशयों में अभी केवल 34 प्रतिशत पानी बचा है, और कम बारिश से भंडारण कम होने के कारण 2027 की गर्मियों में पेय जल संकट गहरा सकता है। साथ ही, खरीफ के बाद रबी की सिंचाई भी प्रभावित होगी। कृषि जीडीपी वृद्धि 1-2 प्रतिशत तक कम हो सकती है, और समग्र जीडीपी पर 0.

5-1 प्रतिशत का नकारात्मक प्रभाव आ सकता है। ग्रामीण आय में कमी से उपभोक्ता मांग प्रभावित होगी, जिसका असर एफएमसीजी, ट्रैक्टर और दोपहिया वाहन जैसे क्षेत्रों पर पड़ेगा। मानसून की शुरुआत में देरी के संकेत भी मिल रहे हैं। आईएमडी के अनुसार, मानसून को 26 मई को केरल तट से टकराना था, लेकिन नमी की कमी और तूफानी हवाओं के कारण यह केरल से 35 किलोमीटर दूर श्रीलंका के पास अटक गया है। अब इसके 1 जून के बाद ही केरल पहुंचने की संभावना है। वर्तमान में कई राज्यों में प्री-मानसून गतिविधियां सक्रिय हैं। बीते 24 घंटों में बिहार और तमिलनाडु में बहुत भारी बारिश (11-20 सेमी) दर्ज की गई, जबकि पश्चिम बंगाल, सिक्किम, केरल, तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, तेलंगाना और उत्तराखंड में भारी बारिश (7-11 सेमी) हुई। दिल्ली, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश, पश्चिम राजस्थान और मध्य प्रदेश में तेज आंधी, बारिश और ओलावृष्टि ने गर्मी से काफी राहत दी है। अधिकतम तापमान में 3-7 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई। आईएमडी ने 31 मई तक उत्तर-पश्चिम, पूर्वी और मध्य भारत में आंधी, ओलावृष्टि और भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। कुल मिलाकर, इस वर्ष मानसून के बेवफा रहने के आसार हैं, जिससे महंगाई और जल संकट का खतरा बढ़ सकता है





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