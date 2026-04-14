मानेसर में कर्मचारियों को उकसाने वाले संदेश: बीयर की बोतलों में पेट्रोल भरो, 61 गिरफ्तार

गुरुग्राम के मानेसर में, वेतन वृद्धि को लेकर हुए प्रदर्शन के दौरान कर्मचारियों के व्हाट्सएप ग्रुप्स में भड़काऊ संदेश भेजे गए, जिसमें कंपनियों में आग लगाने और तोड़फोड़ करने की बात कही गई। पुलिस ने इस मामले में 61 लोगों को गिरफ्तार किया है।

कर्मचारियों के व्हाट्सएप ग्रुप्स में संदेश - बीयर की बोतल में पेट्रोल भरो; अब तक 61 गिरफ्तार संदेश 3 - 'ठेके से बीयर लेकर आना और पेट्रोल भरकर आग लगा देना।'

9 अप्रैल को गुरुग्राम के मानेसर IMT में वेतन वृद्धि को लेकर हुए प्रदर्शन के बीच कर्मचारियों और मजदूरों के व्हाट्सएप ग्रुप्स में इस तरह के कई संदेश भेजे गए। इन ग्रुप्स में अलग-अलग कंपनियों में काम करने वाले कर्मचारी और मजदूर शामिल हैं। पुलिस जांच में सामने आया है कि इन्हीं संदेशों के बाद वहां पथराव हुआ। भीड़ बेकाबू हो गई और पुलिस को लाठीचार्ज तक करना पड़ा। पुलिस के मुताबिक, इस तरह के संदेश भेजने वाले बाहरी लोग हैं। जानबूझकर कर्मचारियों को उकसाया गया। ये कंपनियों को पेट्रोल बम से जलाने की योजना बना रहे थे। कई जगहों पर आगजनी और तोड़फोड़ भी हुई। इस मामले में पुलिस अब तक 61 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है, जिनमें 15 महिलाएं भी शामिल हैं। कुछ को जमानत मिल चुकी है, जबकि बाकी भोंडसी जेल में बंद हैं।

एक ग्रुप में एक मैनेजर, रामबीर को मारने की बात लिखी गई है। एक संदेश में यह भी लिखा है कि रामबीर को बाहर लेकर आओ, वह जरूर आएगा। इन संदेशों से साफ है कि वे मैनेजर को मारकर दंगा भड़काना चाहते थे। एक संदेश में लिखा है कि रात तक इंतजार करो और फिर आग लगा दो। देखते हैं पुलिस क्या करेगी। इस संदेश को देखकर लगता है कि उपद्रवी मजदूरों को दिन में शांत रहने के लिए कह रहे थे और रात में, जब पुलिस बल कम हो जाए, तब कंपनियों में आग लगाने की बात कर रहे थे। कई संदेश पेट्रोल बम से हमले के बारे में भी थे। व्हाट्सएप ग्रुप में लिखा था कि ठेके से बीयर की बोतल लेकर आना और पेट्रोल भरकर कंपनी पर फेंक देना और धमका देना। इससे साफ है कि उपद्रवी कई कंपनियों को निशाना बनाना चाहते थे।

6 अप्रैल को होंडा कर्मचारियों का प्रदर्शन: 6 अप्रैल को होंडा कंपनी के कर्मचारियों ने वेतन बढ़ाने को लेकर हड़ताल की। 7 अप्रैल को कंपनी ने उनकी मांग मान ली और कर्मचारी काम पर लौट गए। इस दिन, दूसरी कंपनियां तोयम, मुंजाल शोवा, रिको, रिचा ग्लोबल आदि के मजदूरों ने भी वेतन वृद्धि की मांग करते हुए प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। कर्मचारियों के प्रदर्शन को देखते हुए धारा 163 लागू की गई। इस दिन कर्मचारियों ने काम बंद कर दिया। 9 अप्रैल को पुलिस ने कर्मचारियों को धारा 163 का हवाला देते हुए प्रदर्शन न करने को कहा। इस दौरान एक कंपनी पर पथराव हो गया। पुलिस ने कर्मचारियों पर लाठीचार्ज किया। जिसके बाद पुलिस की एक बाइक को आग लगा दी गई और कई गाड़ियों को तोड़ दिया गया। IMT मानेसर सेक्टर 7 थाने में 2 मामले दर्ज किए गए।

पुलिस प्रवक्ता संदीप कुमार ने बताया कि व्हाट्सएप ग्रुप में जिस तरीके के संदेश मिले हैं, उनसे पता चलता है कि एक बड़ी साजिश की योजना बनाई गई थी, जिसे समय रहते पुलिस ने नियंत्रित कर लिया। इस मामले की गहनता से जांच की जा रही है।

DCP प्रबीना और लेबर कमिश्नर नवीन कौशिक ने सोमवार को IMT मानेसर में स्थित विभिन्न कंपनियों के मालिकों/प्रतिनिधियों व उनके ठेकेदारों के साथ बैठक की। साथ ही निर्धारित वेतन का भुगतान करने, नोटिस बोर्ड पर वेतन संबंधी जानकारी लिखने, कर्मचारियों के बीच शांति बनाए रखने और मजदूरों के साथ दुर्व्यवहार न करने के सख्त निर्देश दिए। पुलिस ने मजदूरों से अफवाहों से दूर रहने और औद्योगिक क्षेत्र में शांति बनाए रखने की अपील की।

गुरुग्राम में हड़ताली कर्मचारियों पर लाठीचार्ज: एक का सिर फूटा - 20 घायल, पुलिस की बाइक फूंकी - गाड़ी तोड़ी; महिलाओं ने छीनी लाठी हरियाणा के गुरुग्राम स्थित मानेसर में धारा 163 लागू होने के बावजूद 9 अप्रैल को हजारों की संख्या में हड़ताली कर्मचारी जुट गए। जिन्हें खदेड़ने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया। जिससे मामला भगदड़ की स्थिति बन गई। दक्षिण-मध्य बिहार में 18 के बाद 40 पार जाएगा पारा। छत्तीसगढ़ में बढ़ेगी गर्मी, 5° तक चढ़ेगा पारा। उत्तराखंड में दो दिन खिली रहेगी धूप। राजस्थान में इस साल कमजोर रहेगा मानसून।

9 अप्रैल को गुरुग्राम के मानेसर IMT में सैलरी बढ़ाने को लेकर हुए विरोध प्रदर्शन के दौरान, कर्मचारियों के व्हाट्सएप ग्रुप्स में कई उत्तेजक संदेश भेजे गए, जिनमें पेट्रोल बम से कंपनियों को जलाने की बात कही गई थी। इन संदेशों में बीयर की बोतलों में पेट्रोल भरने और आग लगाने के लिए कहा गया था। पुलिस ने इस मामले में अब तक 61 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनमें 15 महिलाएं शामिल हैं। इन गिरफ्तार लोगों में, कईयों को जमानत मिल गई है, जबकि बाकी भोंडसी जेल में बंद हैं। इस घटनाक्रम ने मानेसर में तनाव की स्थिति पैदा कर दी। पुलिस का कहना है कि ये संदेश बाहरी लोगों द्वारा भेजे गए थे, जिसका उद्देश्य कर्मचारियों को भड़काना और कंपनियों में तोड़फोड़ करना था। पुलिस ने मामले की गहन जांच शुरू कर दी है, और आरोपियों की तलाश जारी है। दूसरी ओर, अधिकारियों ने विभिन्न कंपनियों के मालिकों और ठेकेदारों के साथ बैठकें कीं, जिसमें वेतन भुगतान, शांति बनाए रखने और मजदूरों के साथ दुर्व्यवहार न करने जैसे मुद्दों पर चर्चा की गई। पुलिस ने मजदूरों से अफवाहों से दूर रहने और क्षेत्र में शांति बनाए रखने की अपील की है।





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