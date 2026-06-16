माफिया दिलीप मिश्रा की 1.10 करोड़ रुपये की बेनामी संपत्ति कुर्क

प्रयागराज में माफिया दिलीप मिश्रा की 1.10 करोड़ रुपये की बेनामी संपत्ति को गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्क कर दिया गया है।

प्रयागराज में माफिया दिलीप मिश्रा की 1.10 करोड़ रुपये की बेनामी संपत्ति को गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्क कर दिया गया है। पुलिस ने मेजा के सिधौली कला गांव में 8 बी माफिया दिलीप मिश्रा की 1.10 करोड़ की संपत्ति कुर्क । माफिया , हिस्ट्रीशीटर, पूर्व ब्लाक प्रमुख दिलीप मिश्रा की 1.

10 करोड़ रुपये की बेनामी संपत्ति को गैंग्सटर एक्ट के तहत कुर्क कर दिया गया है। मंगलवार को पुलिस ने मेजा के सिधौली कला गांव स्थित आठ बीघा को जब्त करते हुए मुनादी कराई। इसके साथ ही कुर्की से संबंधित बोर्ड लगाकर लोगों को बताया कि संपत्ति से छेड़छाड़ करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। दिलीप मिश्रा ने अपनी भाभी पुष्पा मिश्रा और उसकी बहू वीरा के नाम पर यह संपत्ति बनाई थी। सोमवार को पुलिस कमिश्नर (सीपी) जोगेंद्र कुमार की कोर्ट से बेनामी संपत्ति को जब्तीकरण का आदेश जारी किया था। उसके बाद मंगलवार को जब्तीकरण की कार्रवाई की गई। बीते माह दिलीप मिश्रा के 43 लाख रुपये के मकान को जब्त किया गया था। दिलीप मिश्रा फतेहगढ़ जेल (फर्रुखाबाद) में निरुद्ध है। वर्ष 2020 में औद्योगिक थाने में दिलीप मिश्रा समेत कई के खिलाफ गैंग्सटर एक्ट का मुकदमा हुआ था





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