Head Topics

Beyond the Breaking News

Tesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road FeatureTesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road Feature Netflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split FandomNetflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split Fandom The Most Captivating Fans of the World Cup: A Global Gallery from the Stands📷The Most Captivating Fans of the World Cup: A Global Gallery from the Stands Popovich's Text Ignites Harper: How a Legend's Words Rescued Spurs' Playoff HopesPopovich's Text Ignites Harper: How a Legend's Words Rescued Spurs' Playoff Hopes

माफिया दिलीप मिश्रा की 1.10 करोड़ रुपये की बेनामी संपत्ति कुर्क

न्यूज़ News

माफिया दिलीप मिश्रा की 1.10 करोड़ रुपये की बेनामी संपत्ति कुर्क
माफियादिलीप मिश्राबेनामी संपत्ति
📆16-06-2026 19:57:00
📰Dainik Jagran
38 sec. here / 8 min. at publisher
📊News: 40% · Publisher: 53%

प्रयागराज में माफिया दिलीप मिश्रा की 1.10 करोड़ रुपये की बेनामी संपत्ति को गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्क कर दिया गया है।

प्रयागराज में माफिया दिलीप मिश्रा की 1.10 करोड़ रुपये की बेनामी संपत्ति को गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्क कर दिया गया है। पुलिस ने मेजा के सिधौली कला गांव में 8 बी माफिया दिलीप मिश्रा की 1.10 करोड़ की संपत्ति कुर्क माफिया , हिस्ट्रीशीटर, पूर्व ब्लाक प्रमुख दिलीप मिश्रा की 1.

10 करोड़ रुपये की बेनामी संपत्ति को गैंग्सटर एक्ट के तहत कुर्क कर दिया गया है। मंगलवार को पुलिस ने मेजा के सिधौली कला गांव स्थित आठ बीघा को जब्त करते हुए मुनादी कराई। इसके साथ ही कुर्की से संबंधित बोर्ड लगाकर लोगों को बताया कि संपत्ति से छेड़छाड़ करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। दिलीप मिश्रा ने अपनी भाभी पुष्पा मिश्रा और उसकी बहू वीरा के नाम पर यह संपत्ति बनाई थी। सोमवार को पुलिस कमिश्नर (सीपी) जोगेंद्र कुमार की कोर्ट से बेनामी संपत्ति को जब्तीकरण का आदेश जारी किया था। उसके बाद मंगलवार को जब्तीकरण की कार्रवाई की गई। बीते माह दिलीप मिश्रा के 43 लाख रुपये के मकान को जब्त किया गया था। दिलीप मिश्रा फतेहगढ़ जेल (फर्रुखाबाद) में निरुद्ध है। वर्ष 2020 में औद्योगिक थाने में दिलीप मिश्रा समेत कई के खिलाफ गैंग्सटर एक्ट का मुकदमा हुआ था

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Dainik Jagran /  🏆 10. in İN

माफिया दिलीप मिश्रा बेनामी संपत्ति प्रयागराज गैंगस्टर एक्ट कुर्क

 

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

IPL 2025 Auction | Vaibhav Suryavanshi: ১৩ বছর বয়সে ১.১০ কোটি! জহুরি দ্রাবিড় চিনছেন ট্রায়ালে, ভারতের এই বিস্ময় বালক কে?IPL 2025 Auction | Vaibhav Suryavanshi: ১৩ বছর বয়সে ১.১০ কোটি! জহুরি দ্রাবিড় চিনছেন ট্রায়ালে, ভারতের এই বিস্ময় বালক কে?Who Is 13 Year Old Vaibhav Suryavanshi Gets 1.10 Cr In IPL 2025 Auction
Read more »

SLU19 vs INDU19: वैभव सूर्यवंशी की एक और आतिशी पारी, एक ही ओवर में कर दिया यह बड़ा कारनामा, भारत फाइनल मेंSLU19 vs INDU19: वैभव सूर्यवंशी की एक और आतिशी पारी, एक ही ओवर में कर दिया यह बड़ा कारनामा, भारत फाइनल मेंVaibhav Suryavanshi: पिछले दिनों मेगा नीलामी में 1.10 करोड़ रुपये हासिल करने वाले वैभव ने क्रिकेट जगत को अपना टैलेंट दिखाना शुरू कर दिया है
Read more »

स्टाइलिश लुक... 140KM रेंज! ऑटो एक्सपो में लॉन्च हुआ धांसू इलेक्ट्रिक स्कूटरस्टाइलिश लुक... 140KM रेंज! ऑटो एक्सपो में लॉन्च हुआ धांसू इलेक्ट्रिक स्कूटरNumeros Diplos Max इलेक्ट्रिक स्कूटर को तीन अलग-अलग वेरिएंट्स में लॉन्च किया गया है. इसकी शुरुआती कीमत 1.10 लाख रुपये है.
Read more »

वित्त वर्ष 2025 में एसबीआई का परिचालन लाभ 1.10 लाख करोड़ रुपए के पारवित्त वर्ष 2025 में एसबीआई का परिचालन लाभ 1.10 लाख करोड़ रुपए के पारवित्त वर्ष 2025 में एसबीआई का परिचालन लाभ 1.10 लाख करोड़ रुपए के पार
Read more »

वैश्विक अनिश्चितता का असर, सोना की कीमत 1.10 लाख रुपए के पारवैश्विक अनिश्चितता का असर, सोना की कीमत 1.10 लाख रुपए के पारवैश्विक अनिश्चितता का असर, सोना की कीमत 1.10 लाख रुपए के पार
Read more »

यूपी की बड़ी खबरें: प्रयागराज में माफिया दिलीप मिश्रा की 1.10 करोड़ की संपत्ति होगी, मंत्री नंंदी पर RDX हमले का आरोपीयूपी की बड़ी खबरें: प्रयागराज में माफिया दिलीप मिश्रा की 1.10 करोड़ की संपत्ति होगी, मंत्री नंंदी पर RDX हमले का आरोपीPrayagraj: Mafia Dilip Mishras 1.10 crore property to be seized. Follow latest UP news. पुलिस ने अब उसकी 1.10 करोड़ रुपए की एक और बेनामी संपत्ति का पता लगाया है, जिसे जल्द ही कुर्क किया जाएगा।
Read more »



Render Time: 2026-06-16 22:57:37