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मायापुरी स्क्रैप मार्केट: एशिया का छह हजार करोड़ रुपये का कबाड़ हब

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मायापुरी स्क्रैप मार्केट: एशिया का छह हजार करोड़ रुपये का कबाड़ हब
मायापुरी स्क्रैप मार्केटकबाड़ व्यापारसर्कुलर इकोनॉमी
📆17-06-2026 06:59:00
📰Dainik Jagran
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पश्चिमी दिल्ली में स्थित मायापुरी स्क्रैप मार्केट एशिया का सबसे बड़ा कबाड़ केंद्र है, जहाँ वार्षिक व्यापार लगभग छह हजार करोड़ रुपये है और यह आयात‑निर्यात सहित कई औद्योगिक गतिविधियों का केंद्र है।

पश्चिमी दिल्ली के मायाबारी इलाके में स्थित मायापुरी स्क्रैप मार्केट एशिया का सबसे बड़ा कबाड़ बाजार है, जहाँ हर वर्ष लगभग छह हजार करोड़ रुपये के लेन‑देन होते हैं। यह मार्केट केवल स्थानीय कबाड़ का केंद्र नहीं, बल्कि एक जटिल औद्योगिक हब के रूप में विकसित हुआ है, जहाँ पुराने वाहनों, रेलवे उपकरणों, औद्योगिक मशीनों, बॉल बेयरिंग, विभिन्न धातु सामग्री और इलेक्ट्रॉनिक कचरे का बड़ा व्यापार होता है। हजारों कार्मिक और 3,500 से अधिक व्यापारिक इकाइयाँ इस बाजार को जीवित रखती हैं, जिससे यह भारत की सर्कुलर इकोनॉमी तथा रिसाइक्लिंग उद्योग की रीढ़ बन गया है। मायापुरी स्क्रैप मार्केट की जड़ें पाँच दशकों पुराने हैं। शुरुआती दिनों में यह व्यापार पुरानी दिल्ली के मोतिया खान क्षेत्र में संचालित होता था, लेकिन 1970 के दशक में सुरक्षा और विस्तार की जरूरतों को देखते हुए इसे वर्तमान स्थल पर स्थानांतरित किया गया। दिल्ली विकास प्राधिकरण ने यहाँ औद्योगिक बुनियादी ढांचा तैयार किया, जिससे बाजार चार किलोमीटर के क्षेत्र में फैला और अब यहाँ 2,000 से अधिक दुकानों के साथ विविधतापूर्ण वस्तुओं का कारोबार होता है। लगभग 500 व्यापारी ट्रैक्टर कबाड़ में विशेषज्ञता रखते हैं, 650 बॉल बेयरिंग के लेन‑देन में संलग्न हैं, और अधिकांश व्यापारी खरीदे गये उपकरणों के उपयोगी पुर्ज़े निकाल कर देश‑व्यापी बाजार में बेचते हैं। कुछ मामलों में एक साधारण कबाड़ी ट्रैक्टर से कई लाख रुपये की कमाई भी संभव हो जाती है। मायापुरी का व्यापार सीमित नहीं रहकर अंतरराष्ट्रीय स्तर तक फैला है। कई व्यापारी चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय देशों से स्क्रैप आयात कर उसे प्रोसेस करके भारतीय बाजार में बेचते हैं, जबकि विशेष प्रकार के बॉल बेयरिंग और धातु सामग्री का निर्यात भी यूरोप को किया जाता है। यह द्विपक्षीय आयात‑निर्यात का मार्ग स्टील, ऑटोमोबाइल और निर्माण उद्योग में स्क्रैप की बढ़ती मांग को पूरा करता है और इस क्षेत्र की आर्थिक महत्ता को निरंतर बढ़ाता है। विस्तार के साथ ही चुनौतियों का सामना भी करना पड़ रहा है। पर्यावरणीय प्रदूषण, अवैध इकाइयों का संचालन, सड़क अतिक्रमण और ई‑वेस्ट के अनुचित निपटान की समस्याएँ लगातार उठती रहती हैं। विभिन्न नियामक एजेंसियों ने नियम‑उल्लंघन पर कार्रवाई की है, परन्तु विशेषज्ञों का मानना है कि वैज्ञानिक रिसाइक्लिंग तकनीक, उचित नियमन और आधुनिक सुविधाओं के समावेश से यह बाजार रोजगार के निर्माण, राजस्व में वृद्धि और भारत की हरित अर्थव्यवस्था के लक्ष्यों को साकार करने में महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है। भविष्य में यदि मायापुरी स्क्रैप मार्केट को तकनीकी उन्नति और नियामक समर्थन मिल जाता है, तो यह न केवल भारत की सबसे बड़ी अनौपचारिक रिसाइक्लिंग हब के रूप में अपनी स्थिति को सुदृढ़ करेगा, बल्कि विश्व स्तर पर भारत को संसाधन संरक्षण और स्थायी विकास के प्रमुख योगदानकर्ता के रूप में स्थापित करेगा.

पश्चिमी दिल्ली के मायाबारी इलाके में स्थित मायापुरी स्क्रैप मार्केट एशिया का सबसे बड़ा कबाड़ बाजार है, जहाँ हर वर्ष लगभग छह हजार करोड़ रुपये के लेन‑देन होते हैं। यह मार्केट केवल स्थानीय कबाड़ का केंद्र नहीं, बल्कि एक जटिल औद्योगिक हब के रूप में विकसित हुआ है, जहाँ पुराने वाहनों, रेलवे उपकरणों, औद्योगिक मशीनों, बॉल बेयरिंग, विभिन्न धातु सामग्री और इलेक्ट्रॉनिक कचरे का बड़ा व्यापार होता है। हजारों कार्मिक और 3,500 से अधिक व्यापारिक इकाइयाँ इस बाजार को जीवित रखती हैं, जिससे यह भारत की सर्कुलर इकोनॉमी तथा रिसाइक्लिंग उद्योग की रीढ़ बन गया है। मायापुरी स्क्रैप मार्केट की जड़ें पाँच दशकों पुराने हैं। शुरुआती दिनों में यह व्यापार पुरानी दिल्ली के मोतिया खान क्षेत्र में संचालित होता था, लेकिन 1970 के दशक में सुरक्षा और विस्तार की जरूरतों को देखते हुए इसे वर्तमान स्थल पर स्थानांतरित किया गया। दिल्ली विकास प्राधिकरण ने यहाँ औद्योगिक बुनियादी ढांचा तैयार किया, जिससे बाजार चार किलोमीटर के क्षेत्र में फैला और अब यहाँ 2,000 से अधिक दुकानों के साथ विविधतापूर्ण वस्तुओं का कारोबार होता है। लगभग 500 व्यापारी ट्रैक्टर कबाड़ में विशेषज्ञता रखते हैं, 650 बॉल बेयरिंग के लेन‑देन में संलग्न हैं, और अधिकांश व्यापारी खरीदे गये उपकरणों के उपयोगी पुर्ज़े निकाल कर देश‑व्यापी बाजार में बेचते हैं। कुछ मामलों में एक साधारण कबाड़ी ट्रैक्टर से कई लाख रुपये की कमाई भी संभव हो जाती है। मायापुरी का व्यापार सीमित नहीं रहकर अंतरराष्ट्रीय स्तर तक फैला है। कई व्यापारी चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय देशों से स्क्रैप आयात कर उसे प्रोसेस करके भारतीय बाजार में बेचते हैं, जबकि विशेष प्रकार के बॉल बेयरिंग और धातु सामग्री का निर्यात भी यूरोप को किया जाता है। यह द्विपक्षीय आयात‑निर्यात का मार्ग स्टील, ऑटोमोबाइल और निर्माण उद्योग में स्क्रैप की बढ़ती मांग को पूरा करता है और इस क्षेत्र की आर्थिक महत्ता को निरंतर बढ़ाता है। विस्तार के साथ ही चुनौतियों का सामना भी करना पड़ रहा है। पर्यावरणीय प्रदूषण, अवैध इकाइयों का संचालन, सड़क अतिक्रमण और ई‑वेस्ट के अनुचित निपटान की समस्याएँ लगातार उठती रहती हैं। विभिन्न नियामक एजेंसियों ने नियम‑उल्लंघन पर कार्रवाई की है, परन्तु विशेषज्ञों का मानना है कि वैज्ञानिक रिसाइक्लिंग तकनीक, उचित नियमन और आधुनिक सुविधाओं के समावेश से यह बाजार रोजगार के निर्माण, राजस्व में वृद्धि और भारत की हरित अर्थव्यवस्था के लक्ष्यों को साकार करने में महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है। भविष्य में यदि मायापुरी स्क्रैप मार्केट को तकनीकी उन्नति और नियामक समर्थन मिल जाता है, तो यह न केवल भारत की सबसे बड़ी अनौपचारिक रिसाइक्लिंग हब के रूप में अपनी स्थिति को सुदृढ़ करेगा, बल्कि विश्व स्तर पर भारत को संसाधन संरक्षण और स्थायी विकास के प्रमुख योगदानकर्ता के रूप में स्थापित करेगा

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मायापुरी स्क्रैप मार्केट कबाड़ व्यापार सर्कुलर इकोनॉमी आयात निर्यात पर्यावरणीय चुनौतियां

 

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