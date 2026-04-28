मायावती ने आगामी चुनावों के लिए पार्टी कार्यकर्ताओं को दिया निर्देश, दिल्ली सरकार पर साधा निशाना

बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने दिल्ली में पार्टी इकाई की बैठक में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब के आगामी विधानसभा चुनावों की तैयारी के लिए रणनीति बनाने और संगठन को मजबूत करने पर जोर दिया। उन्होंने दिल्ली की भाजपा सरकार पर भी निराशाजनक प्रदर्शन का आरोप लगाया।

बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने मंगलवार को दिल्ली में आयोजित पार्टी इकाई की एक महत्वपूर्ण बैठक में आगामी चुनावों को लेकर रणनीति बनाने और संगठन को मजबूत करने पर जोर दिया। उन्होंने उत्तर प्रदेश के साथ-साथ अगले वर्ष होने वाले उत्तराखंड और पंजाब के विधानसभा चुनाव ों की तैयारी भी शुरू करने के निर्देश दिए। मायावती ने कहा कि पार्टी को इन तीनों राज्यों में अपनी उपस्थिति को मजबूत करना है और चुनाव जीतने के लिए हर संभव प्रयास करना है। बैठक में संगठन को जमीनी स्तर पर और आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए पहले दिए गए दिशा-निर्देशों की विस्तृत समीक्षा की गई। मायावती ने उन कार्यों की सराहना की जो अच्छी तरह से किए गए थे, लेकिन उन क्षेत्रों में सुधार करने का भी निर्देश दिया जहां प्रदर्शन संतोषजनक नहीं था। उन्होंने कई स्तरों पर फेरबदल करने का भी संकेत दिया ताकि संगठन में अधिक जवाबदेही और कुशलता लाई जा सके। मायावती ने विशेष रूप से उत्तराखंड राज्य पर ध्यान केंद्रित किया, जहां उन्होंने 23 अप्रैल को एक समीक्षा बैठक की थी। उस बैठक में, उन्होंने पार्टी को आगामी राज्य विधानसभा चुनाव के लिए तैयार रहने की हिदायत दी थी। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं को एक प्रभावी रणनीति बनाने और चुनाव प्रचार में पूरी ताकत से जुटने के लिए कहा था। मायावती ने जोर देकर कहा कि उत्तर प्रदेश और पंजाब के साथ उत्तराखंड में भी पार्टी को महत्वपूर्ण सफलता हासिल करनी है। उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं को संगठन द्वारा बताए गए कार्यों में अपेक्षित सुधार लाकर मिशनरी लक्ष्य प्राप्त करने के लिए पूरी ताकत से जुटने का आह्वान किया। मायावती ने स्पष्ट रूप से कहा कि कानून का राज, जो लोगों के जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है, केवल बसपा सरकार ही प्रदान कर सकती है। उन्होंने तर्क दिया कि कानून के शासन में ही सर्वसमाज का हित निहित है और यह संदेश हर घर तक पहुंचाने की आवश्यकता है। मायावती ने बसपा कार्यकर्ताओं को लोगों के बीच यह संदेश फैलाने के लिए प्रेरित किया कि बसपा ही एकमात्र ऐसी पार्टी है जो सभी वर्गों के लिए न्याय और समानता सुनिश्चित कर सकती है। दिल्ली की राजनीति क स्थिति पर भी मायावती ने अपनी राय व्यक्त की। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी की सरकार के जाने के बाद दिल्ली में भाजपा की वर्तमान सरकार से भी लोग निराश हैं। उनका मानना है कि भाजपा सरकार आमजन के हित और कल्याण की अपेक्षाओं पर खरी नहीं उतर पा रही है। मायावती ने कहा कि बसपा को इस निराशा का फायदा उठाना चाहिए और दिल्ली के लोगों के लिए एक नई उम्मीद की किरण बनना चाहिए। उन्होंने कार्यकर्ताओं को पूरी लगन और मेहनत से जनाधार बढ़ाने का कार्य करने के लिए कहा। मायावती ने यह भी स्वीकार किया कि दिल्ली में लोगों की अलग-अलग जरूरतें हैं, खासकर मेहनतकश समाज को कानून का राज चाहिए। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार-मुक्त और न्याय-युक्त शासन-प्रशासन की आवश्यकता है, जो वर्तमान सरकार प्रदान करने में विफल रही है। मायावती ने बसपा कार्यकर्ताओं को दिल्ली के लोगों की जरूरतों को समझने और उनके लिए एक ऐसा एजेंडा तैयार करने का निर्देश दिया जो उनकी समस्याओं का समाधान कर सके। उन्होंने कहा कि बसपा को दिल्ली में एक मजबूत संगठन बनाने और आगामी चुनावों में सफलता प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी। बसपा को दिल्ली के लोगों का विश्वास जीतना होगा और उन्हें यह विश्वास दिलाना होगा कि बसपा ही उनकी समस्याओं का समाधान कर सकती है.

बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने मंगलवार को दिल्ली में आयोजित पार्टी इकाई की एक महत्वपूर्ण बैठक में आगामी चुनावों को लेकर रणनीति बनाने और संगठन को मजबूत करने पर जोर दिया। उन्होंने उत्तर प्रदेश के साथ-साथ अगले वर्ष होने वाले उत्तराखंड और पंजाब के विधानसभा चुनावों की तैयारी भी शुरू करने के निर्देश दिए। मायावती ने कहा कि पार्टी को इन तीनों राज्यों में अपनी उपस्थिति को मजबूत करना है और चुनाव जीतने के लिए हर संभव प्रयास करना है। बैठक में संगठन को जमीनी स्तर पर और आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए पहले दिए गए दिशा-निर्देशों की विस्तृत समीक्षा की गई। मायावती ने उन कार्यों की सराहना की जो अच्छी तरह से किए गए थे, लेकिन उन क्षेत्रों में सुधार करने का भी निर्देश दिया जहां प्रदर्शन संतोषजनक नहीं था। उन्होंने कई स्तरों पर फेरबदल करने का भी संकेत दिया ताकि संगठन में अधिक जवाबदेही और कुशलता लाई जा सके। मायावती ने विशेष रूप से उत्तराखंड राज्य पर ध्यान केंद्रित किया, जहां उन्होंने 23 अप्रैल को एक समीक्षा बैठक की थी। उस बैठक में, उन्होंने पार्टी को आगामी राज्य विधानसभा चुनाव के लिए तैयार रहने की हिदायत दी थी। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं को एक प्रभावी रणनीति बनाने और चुनाव प्रचार में पूरी ताकत से जुटने के लिए कहा था। मायावती ने जोर देकर कहा कि उत्तर प्रदेश और पंजाब के साथ उत्तराखंड में भी पार्टी को महत्वपूर्ण सफलता हासिल करनी है। उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं को संगठन द्वारा बताए गए कार्यों में अपेक्षित सुधार लाकर मिशनरी लक्ष्य प्राप्त करने के लिए पूरी ताकत से जुटने का आह्वान किया। मायावती ने स्पष्ट रूप से कहा कि कानून का राज, जो लोगों के जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है, केवल बसपा सरकार ही प्रदान कर सकती है। उन्होंने तर्क दिया कि कानून के शासन में ही सर्वसमाज का हित निहित है और यह संदेश हर घर तक पहुंचाने की आवश्यकता है। मायावती ने बसपा कार्यकर्ताओं को लोगों के बीच यह संदेश फैलाने के लिए प्रेरित किया कि बसपा ही एकमात्र ऐसी पार्टी है जो सभी वर्गों के लिए न्याय और समानता सुनिश्चित कर सकती है। दिल्ली की राजनीतिक स्थिति पर भी मायावती ने अपनी राय व्यक्त की। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी की सरकार के जाने के बाद दिल्ली में भाजपा की वर्तमान सरकार से भी लोग निराश हैं। उनका मानना है कि भाजपा सरकार आमजन के हित और कल्याण की अपेक्षाओं पर खरी नहीं उतर पा रही है। मायावती ने कहा कि बसपा को इस निराशा का फायदा उठाना चाहिए और दिल्ली के लोगों के लिए एक नई उम्मीद की किरण बनना चाहिए। उन्होंने कार्यकर्ताओं को पूरी लगन और मेहनत से जनाधार बढ़ाने का कार्य करने के लिए कहा। मायावती ने यह भी स्वीकार किया कि दिल्ली में लोगों की अलग-अलग जरूरतें हैं, खासकर मेहनतकश समाज को कानून का राज चाहिए। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार-मुक्त और न्याय-युक्त शासन-प्रशासन की आवश्यकता है, जो वर्तमान सरकार प्रदान करने में विफल रही है। मायावती ने बसपा कार्यकर्ताओं को दिल्ली के लोगों की जरूरतों को समझने और उनके लिए एक ऐसा एजेंडा तैयार करने का निर्देश दिया जो उनकी समस्याओं का समाधान कर सके। उन्होंने कहा कि बसपा को दिल्ली में एक मजबूत संगठन बनाने और आगामी चुनावों में सफलता प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी। बसपा को दिल्ली के लोगों का विश्वास जीतना होगा और उन्हें यह विश्वास दिलाना होगा कि बसपा ही उनकी समस्याओं का समाधान कर सकती है





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