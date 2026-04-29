मारुति सुजुकी ने 140 रुपये प्रति शेयर का डिविडेंड घोषित किया, रिकॉर्ड डेट 7 अगस्त 2026 तय

मारुति सुजुकी ने अपनी चौथी तिमारी के नतीजे जारी करते हुए 5 रुपये फेस वैल्‍यू वाले हर इक्विटी शेयर पर 140 रुपये का फाइनल डिविडेंड घोषित किया है. यह डिविडेंड पिछले साल के 135 रुपये प्रति शेयर से अधिक है. रिकॉर्ड डेट 7 अगस्त 2026 तय की गई है और डिविडेंड का पेमेंट 9 सितंबर 2026 को किया जाएगा. कंपनी की एजीएम 31 अगस्त 2026 को होगी. यह घोषणा कंपनी के मजबूत फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और शेयरहोल्डर्स के प्रति समर्पण को दर्शाता है.

इन दिनों कंपनियां अपनी तिमाही नतीजे जारी कर रही हैं और मारुति सुजुकी ने भी अपनी चौथी तिमारी के लिए नतीजों का ऐलान कर दिया है.

कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्‍टर्स ने 5 रुपये फेस वैल्‍यू वाले हर इक्विटी शेयर पर 140 रुपये के फाइनल डिविडेंड देने की सिफारिश की है. यह डिविडेंड पिछले कारोबारी साल के 135 रुपये प्रति शेयर की तुलना में अधिक है. हालांकि, यह प्रस्‍ताव आगामी सालाना आम बैठक (AGM) में शेयरहोल्‍डर्स की मंजूरी के बाद ही जारी किया जाएगा. कंपनी ने बताया कि डिविडेंड के लिए रिकॉर्ड डेट 7 अगस्‍त 2026 तय की गई है.

इसका मतलब है कि जिन निवेशकों के पास कंपनी के शेयर इस तारीख तक मौजूद होंगे, उन्‍हीं को इस डिविडेंड का लाभ मिलेगा. अगर इस डेट से पहले शेयर कोई बेच देता है, तो उसे इसका लाभ नहीं मिलेगा. डिविडेंड का पेमेंट 9 सितंबर 2026 को किया जाएगा, जबकि कंपनी की एजीएम 31 अगस्‍त 2026 को होगी. यह घोषणा कंपनी के मजबूत फाइनेंशियल परफॉर्मेंश और शेयर होल्‍डर्स को बेहतर रिटर्न देने की कमिटमेंट को दिखाता है.

मारुति सुजुकी ने पिछले कई वर्षों में नियमित रूप से डिविडेंड जारी किया है. इससे पहले कंपनी ने प्रति शेयर 1 अगस्त 2025 को 135 रुपये, 2 अगस्त 2024 को 125 रुपये, 3 अगस्त 2023 को फाइनल डिविडेंड 9 रुपये और 3 अगस्‍त 2022 को 60 रुपये का डिविडेंड दिया है. यह नतीजा कंपनी के लगातार बढ़ते प्रॉफिट और शेयरहोल्डर्स के प्रति समर्पण को दर्शाता है.

मारुति सुजुकी के इस कदम से निवेशकों में भरोसा बढ़ेगा और कंपनी के शेयर की मूल्यांकन में भी सुधार आ सकता है. यह डिविडेंड घोषणा निवेशकों के लिए एक अच्छी खबर है और यह दर्शाता है कि कंपनी अपने शेयरहोल्डर्स के प्रति समर्पित है. इसके अलावा, यह घोषणा कंपनी के मजबूत फाइनेंशियल हेल्थ और भविष्य के लिए भी एक अच्छी संकेत है.

निवेशकों को यह ध्यान रखना चाहिए कि डिविडेंड का लाभ केवल उन लोगों को मिलेगा जो रिकॉर्ड डेट तक शेयर धारक हैं. इस घोषणा के बाद मारुति सुजुकी के शेयर में भी उछाल आ सकता है और निवेशकों को बेहतर रिटर्न मिल सकता है. यह डिविडेंड घोषणा मारुति सुजुकी के लगातार बढ़ते प्रॉफिट और मजबूत फाइनेंशियल परफॉर्मेंस का परिणाम है.

कंपनी ने अपने शेयरहोल्डर्स के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दिखाई है और यह दर्शाता है कि कंपनी अपने निवेशकों के प्रति कितनी जिम्मेदार है. इस घोषणा से निवेशकों में भरोसा बढ़ेगा और कंपनी के शेयर की मूल्यांकन में भी सुधार आ सकता है. यह डिविडेंड घोषणा निवेशकों के लिए एक अच्छी खबर है और यह दर्शाता है कि कंपनी अपने शेयरहोल्डर्स के प्रति समर्पित है.

इसके अलावा, यह घोषणा कंपनी के मजबूत फाइनेंशियल हेल्थ और भविष्य के लिए भी एक अच्छी संकेत है. निवेशकों को यह ध्यान रखना चाहिए कि डिविडेंड का लाभ केवल उन लोगों को मिलेगा जो रिकॉर्ड डेट तक शेयर धारक हैं. इस घोषणा के बाद मारुति सुजुकी के शेयर में भी उछाल आ सकता है और निवेशकों को बेहतर रिटर्न मिल सकता है





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