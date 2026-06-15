मारुति सुजुकी जिम्नी खरीदने का है प्लान, तो जान लें फाइनैंस डिटेल, 2 लाख रुपये डाउन पेमेंट पर देनी होगी इतनी EMI।

मारुति सुजुकी जिम्नी खरीदने का है प्लान, तो जान लें फाइनैंस डिटेल , 2 लाख रुपये डाउन पेमेंट पर देनी होगी इतनी EMI। मारुति सुजुकी जिम्नी देश की सबसे पॉपुलर गाड़ियों में से एक है। खासतौर पर ऑफ-रोडिंग पसंद करने वाले लोगों को यह खूब पसंद आती है। अगर आप इसे खरीदने का प्लान कर रहे हैं, तो आपको इसकी फाइनैंस डिटेल के बारे में जरूर जानना चाहिए। आइए आपको बताते हैं कि 2 लाख रुपये डाउन पेमेंट करके यह कार खरीदने पर आपको हर महीने कितने रुपये की किस्त देनी होगी।आप अगर एडवेंचर के शौकीन हैं और एक ऐसी SUV तलाश रहे हैं जो शहर की सड़कों के साथ-साथ कठिन रास्तों और ऑफ-रोडिंग पर भी शानदार परफॉर्मेंस दे, तो मारुति सुजुकी जिम्नी (Maruti Suzuki Jimny) आपके लिए एक बेहतरीन ऑप्शन हो सकती है। भारतीय ऑटोमोबाइल बाजार में अपनी मजबूत पकड़ और ऑफ-रोडर लुक की वजह से जिम्नी काफी पॉपुलर कार है। अगर आप भी इस धांसू कार को घर लाने का मन बना रहे हैं, लेकिन बजट को लेकर थोड़े असमंजस में हैं, तो परेशान न हों। आप इस एसयूवी को मात्र 2 लाख रुपये डाउन पेमेंट करके घर ला सकते हैं। आइए आपको इसकी पूरी फाइनैंस डिटेल बताते हैं कि ऐसा करने पर आपको कितने रुपये की ईएमआई देनी होगी। मारुति सुजुकी जिम्नी पेट्रोल इंजन के साथ मुख्य रूप से दो ट्रिम्स जेटा (Zeta) और अल्फा (Alpha) में आती है, जो मैनुअल और ऑटोमैटिक दोनों गियरबॉक्स विकल्पों के साथ उपलब्ध हैं।टॉप मॉडल की कीमत -हम आपको जिम्नी के बेस मॉडल जेटा की फाइनैंस डिटेल के बारे में बताएंगे। अगर आप इस मॉडल को दिल्ली में खरीदते हैं, तो आरटीओ, इंश्योरैंस और अन्य खर्चे मिलाकर इसकी ऑन-रोड कीमत लगभग 14.

59 लाख रुपये होगी। हालांकि, अलग-अलग राज्यो और शहरों में आरटीओ, इंश्योरैंस और अन्य टैक्स के कारण ऑन-रोड कीमत अलग-अलग हो सकती है।दिल्ली में जिम्नी के बेस मॉडल की कीमत 14,59,360 रुपये है। 2 लाख रुपये डाउन पेमेंट के आधार पर 5 साल के लिए लोन का पूरा कैलकुलेश इस प्रकार है।बैंक से अगर 10% ब्याज की दर से 5 साल के लिए लोन लिया जाता है, तो हर महीने आपकी 26,758 रुपये की ईएमआई बनेगी।इन बातों का ध्यान अगर आप चाहें तो डाउन पेमेंट की रकम को बढ़ा सकते हैं। इससे आपकी मासिक किस्त कम हो जाएगी। साथ ही अगर आप चाहें तो लोन चुकाने की अवधि को भी कम या ज्यादा कर सकते हैं। इससे आपकी भी आपकी किस्त पर फर्क पड़ेगा।रमन कुमार, एक ऑटोमोबाइल जर्नलिस्ट हैं और वर्तमान समय में नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में डिजिटल कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर काम कर रहे हैं। पत्रकारिता और कंटेंट क्रिएशन के क्षेत्र में 3 वर्षों से ज्यादा का अनुभव रखने वाले रमन ने Zee News के साथ भी काम किया है। वहां उनकी जिम्मेदारी टेक्नोलॉजी और ऑटोमोबाइल जैसे विषयों पर क्वालिटी कंटेंट डिलीवर करने की रही। रमन ने कार-बाइक्स और गैजेट्स की बदलती दुनिया को बहुत करीब से देखा और कवर किया है। ऑटोमोबाइल के साथ ही रमन टेक्नोलॉजी पर भी लिखते हैं। रमन की सबसे बड़ी खूबी यह है कि वे टेक्नोलॉजी और ऑटोमोबाइल से जुड़ी कठिन से कठिन जानकारी को भी इतनी सरलता से लिखते हैं कि एक आम पाठक भी उसे आसानी से समझ सके। एक ऑटो और टेक जर्नलिस्ट के तौर पर रमन की नजर नई कारों, अपकमिंग बाइक्स, बस और ट्रकों के साथ-साथ ईवी (EV) सेक्टर में हो रहे बदलावों पर रहती है। इसके साथ ही वे लोगों को सड़क सुरक्षा के बारे में आगाह करते रहते हैं और फास्टैग जैसे विषयों के बारे में नई जानकारी देते रहते हैं। देश के अलावा रमन, अंतरराष्‍ट्रीय स्तर पर भी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में हो रहे बदलावों पर नजर रखते हैं। अन्य देशों में कारों में आ रही नई तकनीक और नए और अनोखे वीकल्‍स में उनकी खासा दिलचस्पी रहती है। Auto Expo हो या दुनिया का सबसे बड़ा टेक इवेंट (CES), रमन सभी ग्लोबल इवेंट्स पर नजर रखते हैं। वहां पेश की जा रही नई गाड़ियों और तकनीक के बारे में जानना और लोगों को उसे सरल भाषा में समझाना रमन को पसंद है। दिल्ली विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में डिप्लोमा करने के बाद रमन से कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से मास्टर ऑफ ऑर्ट्स इन मास कम्यूनिकेशन (MAMC) की डिग्री हासिल की है। रमन, पत्रकारिता की नैतिकता और पारदर्शिता के उच्चतम मानकों का पालन करते हैं। उनकी ओर से दी गई हर जानकारी और रिव्यूज, NBT ऑनलाइन की ऑटो-टेक एडि‍टोर‍ियल टीम से वेरिफाई करने के बाद पाठकों तक पहुंचाई जाती है।की ताजा खबरें, ब्रेकिंग न्यूज, अनकही और सच्ची कहानियां, सिर्फ खबरें नहीं उसका विश्लेषण भी। इन सब की जानकारी, सबसे पहले और सबसे सटीक हिंदी में देश के सबसे लोकप्रिय, सबसे भरोसेमं





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