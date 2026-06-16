मारुती सूजुकी वैगनआर फ्लेक्स फ्यूल लॉन्च: कीमत, खासियतें और अन्य कारों से तुलना

मारुती सूजुकी ने भारतीय बाजार में वैगनआर फ्लेक्स फ्यूल लॉन्च किया है। यह कार E20 से लेकर E100 तक विभिन्न इथेनॉल मिश्रण पर चल सकती है। इसकी एक्स शोरूम कीमत 7.24 लाख रुपये है, जो फ्रॉन्क्स, डिजायर, बलेनो, स्विफ्ट, टाटा पंच और टियागो ईवी जैसी कारों से महंगी है। जानिए पूरी तुलना और डिटेल्स।

मारुती सूजुकी ने भारतीय बाजार में पहली मास-मार्केट फ्लेक्स फ्यूल कार वैगनआर फ्लेक्स फ्यूल लॉन्च करी है। यह कार पेट्रोल के साथ 20 फीसदी इथेनॉल (E20) से लेकर 85 फीसदी इथेनॉल (E85) तक और यहां तक कि 100 फीसदी इथेनॉल ( E100 ) पर भी चलने में सक्षम है। इसका इंजन रियल-टाइम में फ्यूल मिश्रण पहचानता है और उसके अनुसार अडजस्ट होता है। एक्स शोरूम प्राइस 7,23,900 रुपये और ऑन-रोड प्राइस लगभग 8.

14 लाख रुपये है। इसमें 1.2-लीटर K-सीरीज डुअल जेट पेट्रोल इंजन दिया गया है जो 90.9 पीएस पावर और 113.7 न्यूटन मीटर पिक टॉर्क जनरेट करता है। फ्यूल एफिशिएंसी संबंधी आँकड़े अभी तक साझा नहीं किए गए, लेकिन पेट्रोल वर्जन की तुलना में माइलेज कम होगा। हालांकि, दिल्ली में E85 पेट्रोल की किम्मत पेट्रोल से लगभग 20 रुपये प्रति लीटर कम है। बिक्री जुलाई से शुरू होगी। इस कार की सफलता से भारत का क्रूड ऑयल आयात कम हो सकता है और घरेलू कृषि उत्पादों से बने इथेनॉल को प्रोत्साहन मिलेगा। वैगनआर फ्लेक्स फ्यूल की कीमत सम सेगमेंट की कारों और अपनी कंपनी की कारों के साथ-साथ टाटा मोटर्स की पंच और टियागो ईवी से भी महंगी है। मारुती फ्रॉन्क्स की शुरुआती कीमत 6.85 लाख, डिजायर 6.25 लाख, बलेनो 5.99 लाख और स्विफ्ट 5.79 लाख रुपये है। टाटा पंच की शुरुआती कीमत 5.65 लाख और टियागो ईवी की 6.99 लाख रुपये है। इस लेख के लिए ओम प्रकाश धीरज, जो 12 साल का अनुभव रखने वाले ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के विशेषज्ञ हैं, ने जानकारी प्रस्तुत की है। उनकी जर्नलिज्म की डिग्री और सटीक, विश्वसनीय लेखन शैली उन्हें पाठकों के बीच विश्वास हासिल कराती है





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