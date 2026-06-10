मारुति सुजुकी का तोहफा: एंट्री-लेवल कारों पर प्राइस प्रोटेक्शन

मारुति सुजुकी ने अपनी एंट्री-लेवल कारों के लिए प्राइस प्रोटेक्शन स्कीम की घोषणा की है, जिसका मकसद पहली बार कार खरीदने वालों के लिए कीमतों को कम रखना है।

मारुति सुजुकी ने अपनी एंट्री-लेवल कारों के लिए प्राइस प्रोटेक्शन स्कीम की घोषणा की है, जिसका मकसद पहली बार कार खरीदने वालों के लिए कीमतों को कम रखना है। कंपनी ने सुहाना सफर नाम से एक नया रिकरिंग डिपॉजिट-बेस्ड ऑटो लोन प्रोग्राम शुरू किया है, जो उन ग्राहकों की सुविधा के लिए है जिन्हें डाउनपेमेंट का इंतजाम करने या हर महीने ईएमआई चुकाने में मुश्किल होती है। मारुति सुजुकी ने घोषणा की है कि जो ग्राहक ऑल्टो के10, एस-प्रेसो, सिलेरियो और वैगनआर जैसे छोटे कार मॉडल्स को 14 जून 2026 या उससे पहले बुक करेंगे, उन्हें आगामी मूल्य वृद्धि का सामना नहीं करना पड़ेगा। यह फैसला कंपनी के उस ऐलान के बाद आया है, जिसमें उसने महंगाई और इनपुट कॉस्ट के चलते जून 2026 से सभी मॉडल्स की कीमतें 30,000 रुपये तक बढ़ाने की बात कही थी। मारुति सुजुकी के मार्केटिंग और सेल्स के सीनियर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर पार्थो बनर्जी ने बताया कि यह फैसला डीलर नेटवर्क से मिले फीडबैक के बाद लिया गया है। कंपनी को चिंता थी कि बढ़ती कीमतों के कारण पहली बार कार खरीदने वाले ग्राहक पीछे हट सकते हैं। इस पहल का मुख्य उद्देश्य छोटे सेगमेंट में कीमतों को स्थिर और किफायती रखना है, ताकि मिडिल क्लास फैमिली का कार का सपना अधूरा न रहे। मारुति सुजुकी ने कार खरीदने की प्रक्रिया को और आसान बनाने के लिए सुहाना सफर नाम का एक रिकरिंग डिपॉजिट-बेस्ड ऑटो लोन प्रोग्राम लॉन्च किया है। यह स्कीम ज्वेलरी सेविंग्स प्लान की तरह काम करती है। इस स्कीम में ग्राहक 3 से 6 महीने तक अपनी संभावित ईएमआई के बराबर रकम हर महीने बैंक में जमा कर सकते हैं। इस जमा राशि पर न केवल ब्याज मिलता है, बल्कि मैच्यॉरिटी के बाद इस राशि का इस्तेमाल गाड़ी के लोन के लिए डाउन पेमेंट के रूप में किया जा सकता है। मारुति सुजुकी की यह अनूठी पहल ऑल्टो के10, एस-प्रेसो, सेलेरियो और वैगन-आर मॉडल के लिए लागू की गई है। मारुति सुजुकी का मानना है कि यह स्कीम उन लोगों के लिए बेहद मददगार साबित होगी, जिन्हें एकमुश्त डाउन पेमेंट का इंतजाम करने या लंबी अवधि की किस्तों में मुश्किल होती है। यह प्रयास देशभर में प्राइवेट मोबिलिटी के इस्तेमाल को बढ़ावा देने और पहली बार कार खरीदने वाले ग्राहकों को सशक्त बनाने की दिशा में एक बड़ी कोशिश है.

मारुति सुजुकी ने अपनी एंट्री-लेवल कारों के लिए प्राइस प्रोटेक्शन स्कीम की घोषणा की है, जिसका मकसद पहली बार कार खरीदने वालों के लिए कीमतों को कम रखना है। कंपनी ने सुहाना सफर नाम से एक नया रिकरिंग डिपॉजिट-बेस्ड ऑटो लोन प्रोग्राम शुरू किया है, जो उन ग्राहकों की सुविधा के लिए है जिन्हें डाउनपेमेंट का इंतजाम करने या हर महीने ईएमआई चुकाने में मुश्किल होती है। मारुति सुजुकी ने घोषणा की है कि जो ग्राहक ऑल्टो के10, एस-प्रेसो, सिलेरियो और वैगनआर जैसे छोटे कार मॉडल्स को 14 जून 2026 या उससे पहले बुक करेंगे, उन्हें आगामी मूल्य वृद्धि का सामना नहीं करना पड़ेगा। यह फैसला कंपनी के उस ऐलान के बाद आया है, जिसमें उसने महंगाई और इनपुट कॉस्ट के चलते जून 2026 से सभी मॉडल्स की कीमतें 30,000 रुपये तक बढ़ाने की बात कही थी। मारुति सुजुकी के मार्केटिंग और सेल्स के सीनियर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर पार्थो बनर्जी ने बताया कि यह फैसला डीलर नेटवर्क से मिले फीडबैक के बाद लिया गया है। कंपनी को चिंता थी कि बढ़ती कीमतों के कारण पहली बार कार खरीदने वाले ग्राहक पीछे हट सकते हैं। इस पहल का मुख्य उद्देश्य छोटे सेगमेंट में कीमतों को स्थिर और किफायती रखना है, ताकि मिडिल क्लास फैमिली का कार का सपना अधूरा न रहे। मारुति सुजुकी ने कार खरीदने की प्रक्रिया को और आसान बनाने के लिए सुहाना सफर नाम का एक रिकरिंग डिपॉजिट-बेस्ड ऑटो लोन प्रोग्राम लॉन्च किया है। यह स्कीम ज्वेलरी सेविंग्स प्लान की तरह काम करती है। इस स्कीम में ग्राहक 3 से 6 महीने तक अपनी संभावित ईएमआई के बराबर रकम हर महीने बैंक में जमा कर सकते हैं। इस जमा राशि पर न केवल ब्याज मिलता है, बल्कि मैच्यॉरिटी के बाद इस राशि का इस्तेमाल गाड़ी के लोन के लिए डाउन पेमेंट के रूप में किया जा सकता है। मारुति सुजुकी की यह अनूठी पहल ऑल्टो के10, एस-प्रेसो, सेलेरियो और वैगन-आर मॉडल के लिए लागू की गई है। मारुति सुजुकी का मानना है कि यह स्कीम उन लोगों के लिए बेहद मददगार साबित होगी, जिन्हें एकमुश्त डाउन पेमेंट का इंतजाम करने या लंबी अवधि की किस्तों में मुश्किल होती है। यह प्रयास देशभर में प्राइवेट मोबिलिटी के इस्तेमाल को बढ़ावा देने और पहली बार कार खरीदने वाले ग्राहकों को सशक्त बनाने की दिशा में एक बड़ी कोशिश है





NBT Hindi News / 🏆 20. in İN We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

मारुति सुजुकी प्राइस प्रोटेक्शन सुहाना सफर ऑटो लोन कार खरीदने की प्रक्रिया

United States Latest News, United States Headlines