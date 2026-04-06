मार्च में सेवा क्षेत्र की वृद्धि धीमी, पीएमआई 14 महीनों के निम्नतम स्तर पर

मार्च में भारत के सेवा क्षेत्र की वृद्धि धीमी रही, पीएमआई 57.5 पर आ गया, जो 14 महीनों में सबसे कमजोर वृद्धि है। नए कारोबार की रफ्तार घटी, लेकिन निर्यात मांग मजबूत रही। महंगाई का दबाव बढ़ा, फिर भी भविष्य के प्रति उम्मीदें कायम हैं।

मार्च में भारत के सेवा क्षेत्र की वृद्धि दर धीमी रही, जो पिछले 14 महीनों में सबसे कमजोर विस्तार को दर्शाती है। एचएसबीसी इंडिया सर्विसेज पीएमआई फरवरी के 58.1 से घटकर मार्च में 57.

5 पर आ गया। यह गिरावट नए कारोबार में आई कमी और कुछ क्षेत्रों में कमजोर मांग के कारण हुई, लेकिन निर्यात मांग में मजबूती देखी गई। इस रिपोर्ट में महंगाई के बढ़ते दबाव और भविष्य में संभावित चुनौतियों पर भी प्रकाश डाला गया है। पीएमआई, यानी पर्चेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स, सेवा क्षेत्र की गतिविधियों का एक महत्वपूर्ण संकेतक है। यह 50 से ऊपर होने पर विस्तार और 50 से नीचे होने पर संकुचन का संकेत देता है। मार्च में 57.5 का आंकड़ा अभी भी विस्तार दर्शाता है, लेकिन यह दर्शाता है कि विकास की गति धीमी हो गई है। इसका मुख्य कारण नए कारोबार में आई कमी थी, जो जनवरी 2025 के बाद सबसे धीमी गति से बढ़ी। वित्त, रियल एस्टेट और परिवहन जैसे प्रमुख क्षेत्रों में मांग अपेक्षाकृत कमजोर रही। हालांकि, निर्यात मांग ने इस सुस्ती को कुछ हद तक सहारा दिया, जो अफ्रीका, एशिया, यूरोप और अमेरिका से मजबूत रही।\रिपोर्ट के अनुसार, सेवा क्षेत्र में सुस्ती की एक और वजह पश्चिम एशिया में जारी युद्ध का प्रभाव था, जिससे बाजार स्थितियों, मांग और पर्यटन गतिविधियों पर नकारात्मक असर पड़ा। कंपनियों ने इन चुनौतियों का सामना करते हुए भविष्य के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखा। लगभग 12 वर्षों में पहली बार कारोबारियों ने उत्पादन को लेकर इतनी मजबूत उम्मीद जताई है, जो आने वाले समय में मांग और बाजार परिस्थितियों में सुधार की उम्मीद पर आधारित है। हालांकि, महंगाई एक चिंता का विषय बनी हुई है। इनपुट लागत, जिसमें ईंधन, परिवहन और खाद्य कीमतें शामिल हैं, लगभग चार वर्षों के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई हैं। यह दिखाता है कि कंपनियों को उच्च लागतों का सामना करना पड़ रहा है, जिससे उनके मुनाफे पर असर पड़ सकता है। एचएसबीसी के अर्थशास्त्री प्रांजुल भंडारी ने कहा कि मार्च में सेवा क्षेत्र में विस्तार जारी रहा, लेकिन वृद्धि की रफ्तार में लगातार दूसरे महीने गिरावट दर्ज की गई। उन्होंने निर्यात मांग की मजबूती पर जोर दिया, जिसने क्षेत्र को सहारा दिया।\कुल मिलाकर, मार्च के पीएमआई आंकड़े बताते हैं कि भारत के सेवा क्षेत्र में विस्तार जारी है, लेकिन यह विस्तार अब धीमी गति से हो रहा है। नए कारोबार की रफ्तार में कमी और कुछ क्षेत्रों में कमजोर मांग चिंता का विषय है, जबकि निर्यात मांग एक सकारात्मक पहलू बनी हुई है। महंगाई का बढ़ता दबाव भी एक महत्वपूर्ण चुनौती है, जिसे कंपनियों को ध्यान में रखना होगा। कंपनियों का भविष्य के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण और निर्यात मांग की मजबूती आने वाले महीनों में सेवा क्षेत्र के लिए उम्मीद जगाती है। हालांकि, वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं और बढ़ती महंगाई के कारण, सेवा क्षेत्र को आगे भी सतर्क रहने की आवश्यकता होगी। डेटा संग्रह उपकरणों, जैसे कुकीज़ के माध्यम से एकत्र की गई जानकारी का उपयोग बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान करने और लक्षित विज्ञापन देने के लिए किया जाता है। यदि आप साइन-अप करते हैं, तो आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह से सुरक्षित तरीके से संग्रहीत किए जाते हैं। आप कुकीज़ नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज़ हटा सकते हैं और पंजीकृत उपयोगकर्ता अपने प्रोफाइल पृष्ठ से अपना व्यक्तिगत डेटा हटा या निर्यात कर सकते हैं





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पीएमआई सेवा क्षेत्र अर्थव्यवस्था निर्यात मुद्रास्फीति

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