अमरीकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो सोमवार को जयपुर आएंगे। उनका दोपहर 2 बजे जयपुर एयरपोर्ट पहुंचने का कार्यक्रम है। रुबियो आमेर महल में करीब एक घंटा रुकेंगे। उनके दौरे को लेकर प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियों ने व्यापक तैयारियां की हैं।

मार्को रुबियो आज जयपुर आएंगे, दोपहर 12 बजे से शाम 6 बजे तक ट्रैफिक बंद रहेगा। अमरीकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो सोमवार को जयपुर आएंगे। उनका दोपहर 2 बजे जयपुर एयरपोर्ट पहुंचने का कार्यक्रम है। रुबियो आमेर महल में करीब एक घंटा रुकेंगे। उनके दौरे को लेकर प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियों ने व्यापक तैयारियां की हैं। जेएलएन मार्ग सहित कई प्रमुख रास्तों पर पूरे दिन यातायात बाधित रहेगा। रुबियो आमेर महल में करीब तीन घंटे का भ्रमण करेंगे। महल पहुंचने पर मुख्य द्वार पर पर्यटन विभाग की ओर से उनका राजस्थानी परंपरा के अनुसार भव्य स्वागत किया जाएगा। घूमर, कच्छी घोड़ी, रावण हत्था और कालबेलिया नृत्यों से उनका अभिनंदन होगा। सूत्रों के अनुसार रूबियो महल में शीश महल, दीवाने आम और गणेश पोल देखेंगे। पुलिस ने शहर के 24 थाना क्षेत्रों में 25 और 26 मई को ड्रोन उड़ाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

मार्को रुबियो आज जयपुर आएंगे, दोपहर 12 बजे से शाम 6 बजे तक ट्रैफिक बंद रहेगा। अमरीकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो सोमवार को जयपुर आएंगे। उनका दोपहर 2 बजे जयपुर एयरपोर्ट पहुंचने का कार्यक्रम है। रुबियो आमेर महल में करीब एक घंटा रुकेंगे। उनके दौरे को लेकर प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियों ने व्यापक तैयारियां की हैं। जेएलएन मार्ग सहित कई प्रमुख रास्तों पर पूरे दिन यातायात बाधित रहेगा। रुबियो आमेर महल में करीब तीन घंटे का भ्रमण करेंगे। महल पहुंचने पर मुख्य द्वार पर पर्यटन विभाग की ओर से उनका राजस्थानी परंपरा के अनुसार भव्य स्वागत किया जाएगा। घूमर, कच्छी घोड़ी, रावण हत्था और कालबेलिया नृत्यों से उनका अभिनंदन होगा। सूत्रों के अनुसार रूबियो महल में शीश महल, दीवाने आम और गणेश पोल देखेंगे। पुलिस ने शहर के 24 थाना क्षेत्रों में 25 और 26 मई को ड्रोन उड़ाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी





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