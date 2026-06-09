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मालवीय नगर होटल अग्निकांड की जांच में IIT दिल्ली की तकनीकी मदद

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मालवीय नगर होटल अग्निकांड की जांच में IIT दिल्ली की तकनीकी मदद
मालवीय नगर होटल अग्निकांडIIT दिल्लीदिल्ली पुलिस
📆09-06-2026 04:58:00
📰NBT Hindi News
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दिल्ली पुलिस ने मालवीय नगर होटल अग्निकांड की जांच को वैज्ञानिक तरीके से आगे बढ़ाने के लिए IIT दिल्ली से मदद लेने का निर्णय लिया है। विशेषज्ञ टीम इमारत की संरचना, सुरक्षा खामियों और आग के फैलने के कारणों का गहन अध्ययन करेगी। होटल का निर्माण अनुमति के बिना किया गया था और इसमें लकड़ी और प्लास्टिक का अत्यधिक उपयोग आग को भड़काने का कारण बना।

दिल्ली पुलिस मालवीय नगर होटल अग्निकांड की जांच को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से आगे बढ़ाने के लिए IIT दिल्ली की तकनीकी मदद लेने की तैयारी कर रही है। विशेषज्ञ टीम इमारत की संरचना, सुरक्षा खामियों और आग के तेजी से फैलने के कारणों का गहन अध्ययन करेगी। हादसे में पूरी इमारत आग में जलने लगी थी, जिससे कई लोगों की मृत्यु हो गई। पुलिस के अनुसार, होटल का निर्माण अनुमति के बिना किया गया था और इसमें ज़्यादा मात्रा में लकड़ी और प्लास्टिक का इस्तेमाल किया गया था, जिससे आग और तेज़ी से फैल गई। IIT की टीम 3D मैपिंग जैसी आधुनिक तकनीकों से जांच करेगी और इमारत में सीढ़ियों, बिजली की वायरिंग, गैस सिलिंडरों और एसी पाइपलाइनों का भी विश्लेषण करेगी। जांच से पता चल सकेगा कि आग ग्राउंड फ्लोर की रसोई में एयर फ्रायर से शुरू होकर पहली तीन मंजिलों तक कैसे फैली। पुलिस के मुताबिक, इमारत में केवल एक ही निकास रास्ता था जो धुएं और गर्मी से भर गया था, जिससे ऊपरी मंजिलों के लोग बाहर नहीं निकल सके। अध्ययन की रिपोर्ट जांच के दौरान और अदालत में पेशी के दोनों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है.

दिल्ली पुलिस मालवीय नगर होटल अग्निकांड की जांच को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से आगे बढ़ाने के लिए IIT दिल्ली की तकनीकी मदद लेने की तैयारी कर रही है। विशेषज्ञ टीम इमारत की संरचना, सुरक्षा खामियों और आग के तेजी से फैलने के कारणों का गहन अध्ययन करेगी। हादसे में पूरी इमारत आग में जलने लगी थी, जिससे कई लोगों की मृत्यु हो गई। पुलिस के अनुसार, होटल का निर्माण अनुमति के बिना किया गया था और इसमें ज़्यादा मात्रा में लकड़ी और प्लास्टिक का इस्तेमाल किया गया था, जिससे आग और तेज़ी से फैल गई। IIT की टीम 3D मैपिंग जैसी आधुनिक तकनीकों से जांच करेगी और इमारत में सीढ़ियों, बिजली की वायरिंग, गैस सिलिंडरों और एसी पाइपलाइनों का भी विश्लेषण करेगी। जांच से पता चल सकेगा कि आग ग्राउंड फ्लोर की रसोई में एयर फ्रायर से शुरू होकर पहली तीन मंजिलों तक कैसे फैली। पुलिस के मुताबिक, इमारत में केवल एक ही निकास रास्ता था जो धुएं और गर्मी से भर गया था, जिससे ऊपरी मंजिलों के लोग बाहर नहीं निकल सके। अध्ययन की रिपोर्ट जांच के दौरान और अदालत में पेशी के दोनों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है

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मालवीय नगर होटल अग्निकांड IIT दिल्ली दिल्ली पुलिस 3D मैपिंग अनुमति के बिना निर्माण

 

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