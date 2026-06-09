मालवीय नगर होटल अग्निकांड की जांच में IIT दिल्ली की तकनीकी मदद

दिल्ली पुलिस ने मालवीय नगर होटल अग्निकांड की जांच को वैज्ञानिक तरीके से आगे बढ़ाने के लिए IIT दिल्ली से मदद लेने का निर्णय लिया है। विशेषज्ञ टीम इमारत की संरचना, सुरक्षा खामियों और आग के फैलने के कारणों का गहन अध्ययन करेगी। होटल का निर्माण अनुमति के बिना किया गया था और इसमें लकड़ी और प्लास्टिक का अत्यधिक उपयोग आग को भड़काने का कारण बना।

दिल्ली पुलिस मालवीय नगर होटल अग्निकांड की जांच को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से आगे बढ़ाने के लिए IIT दिल्ली की तकनीकी मदद लेने की तैयारी कर रही है। विशेषज्ञ टीम इमारत की संरचना, सुरक्षा खामियों और आग के तेजी से फैलने के कारणों का गहन अध्ययन करेगी। हादसे में पूरी इमारत आग में जलने लगी थी, जिससे कई लोगों की मृत्यु हो गई। पुलिस के अनुसार, होटल का निर्माण अनुमति के बिना किया गया था और इसमें ज़्यादा मात्रा में लकड़ी और प्लास्टिक का इस्तेमाल किया गया था, जिससे आग और तेज़ी से फैल गई। IIT की टीम 3D मैपिंग जैसी आधुनिक तकनीकों से जांच करेगी और इमारत में सीढ़ियों, बिजली की वायरिंग, गैस सिलिंडरों और एसी पाइपलाइनों का भी विश्लेषण करेगी। जांच से पता चल सकेगा कि आग ग्राउंड फ्लोर की रसोई में एयर फ्रायर से शुरू होकर पहली तीन मंजिलों तक कैसे फैली। पुलिस के मुताबिक, इमारत में केवल एक ही निकास रास्ता था जो धुएं और गर्मी से भर गया था, जिससे ऊपरी मंजिलों के लोग बाहर नहीं निकल सके। अध्ययन की रिपोर्ट जांच के दौरान और अदालत में पेशी के दोनों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है.

दिल्ली पुलिस मालवीय नगर होटल अग्निकांड की जांच को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से आगे बढ़ाने के लिए IIT दिल्ली की तकनीकी मदद लेने की तैयारी कर रही है। विशेषज्ञ टीम इमारत की संरचना, सुरक्षा खामियों और आग के तेजी से फैलने के कारणों का गहन अध्ययन करेगी। हादसे में पूरी इमारत आग में जलने लगी थी, जिससे कई लोगों की मृत्यु हो गई। पुलिस के अनुसार, होटल का निर्माण अनुमति के बिना किया गया था और इसमें ज़्यादा मात्रा में लकड़ी और प्लास्टिक का इस्तेमाल किया गया था, जिससे आग और तेज़ी से फैल गई। IIT की टीम 3D मैपिंग जैसी आधुनिक तकनीकों से जांच करेगी और इमारत में सीढ़ियों, बिजली की वायरिंग, गैस सिलिंडरों और एसी पाइपलाइनों का भी विश्लेषण करेगी। जांच से पता चल सकेगा कि आग ग्राउंड फ्लोर की रसोई में एयर फ्रायर से शुरू होकर पहली तीन मंजिलों तक कैसे फैली। पुलिस के मुताबिक, इमारत में केवल एक ही निकास रास्ता था जो धुएं और गर्मी से भर गया था, जिससे ऊपरी मंजिलों के लोग बाहर नहीं निकल सके। अध्ययन की रिपोर्ट जांच के दौरान और अदालत में पेशी के दोनों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है





NBT Hindi News / 🏆 20. in İN We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

मालवीय नगर होटल अग्निकांड IIT दिल्ली दिल्ली पुलिस 3D मैपिंग अनुमति के बिना निर्माण

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

IIT Roorkee BTech फीस का विस्तृत विवरणIIT Roorkee में 4 साल के बीटेक कोर्स की ट्यूशन, हॉस्टल, मेस व अन्य शुल्कों का सेमेस्टर वाइज और वार्षिक खर्च बताया गया है, जिसमें सामान्य वर्ग के लिए लगभग 1 लाख रुपये प्रति सेमेस्टर और कुल 10 से 12 लाख रुपये चार साल में होने की जानकारी शामिल है।

Read more »

जिस बेटे को IIT में दाखिला नहीं मिला, उसने 26 साल की उम्र में पिता को दी BMW, वायरल हुई ये कहानीIIT-JEE में असफल होने के बाद शौर्य शिखर को लगता था कि उनकी जिंदगी पटरी से उतर गई है. पिता भी IIT ग्रेजुएट थे, इसलिए यह असफलता उन्हें और ज्यादा खलती थी. लेकिन कुछ साल बाद हालात ऐसे बदले कि 26 साल की उम्र में उन्होंने अपने रिटायर हो रहे पिता को ₹55 लाख की BMW गिफ्ट कर दी.

Read more »

IIT New BTech Course: केमिकल इंजीनियरिंग के साथ डेटा साइंस में बीटेक, आईआईटी मंडी का नया कोर्स इसी साल सेIIT Mandi New Course: आईआईटी मंडी ने JEE वालों के लिए नया डिग्री कोर्स शुरू किया है। अब केमिकल इंजीनियरिंग के साथ डेटा एनालिटिक्स की पढ़ाई होगी। जो कैंडिडेट्स इसमें एडमिशन लेना चाहते हैं तो वे यहां डिटेल देख सकते हैं।

Read more »

IIT Delhi Scholarships 2026: किन छात्रों को स्कॉलरशिप देता है आईआईटी दिल्ली? अलग-अलग कैटेगरी, जानें सबकुछIIT Delhi Scholarship Eligibility: आईआईटी दिल्ली अपने यहां एडमिशन लेने वाले छात्रों को स्काॅलरशिप देता है। यहां कई स्काॅलरशिप हैं, जो अलग-अलग कैटेगरी के स्टूडेंट्स को दी जाती हैं। इनमें फीस छूट से लेकर अन्य चीजें शामिल होती हैं। दाखिले से पहले यहां आप आईआईटी दिल्ली स्काॅलरशिप से जुड़ी पूरी डिटेल्स देख सकते...

Read more »

मालवीय नगर अग्निकांड: 22 जिंदगियां निगलने वाली आग का सच तलाशेगी IIT दिल्ली, फरार आरोपी जय मिश्रा ने कोर्ट में किया सरेंडरदिल्ली के मालवीय नगर स्थित फ्लोरिश स्टे बीएंडबी अग्निकांड मामले में फरार आरोपी जय मिश्रा ने साकेत कोर्ट में सरेंडर कर दिया है. इस हादसे में 22 लोगों की मौत हुई थी. पुलिस पहले ही होटल मालिक और रसोइए को गिरफ्तार कर चुकी है. अब आग के तेजी से फैलने के कारणों की जांच के लिए आईआईटी दिल्ली से इमारत का अध्ययन कराया जाएगा.

Read more »

IIT ने माना 'लीक' था CBSE OSM पोर्टल, मार्क्स भी बदले जा सकते थे, वेबसाइट में घुसने के कई तरीके बंद किएCBSE News Today: IIT पैनल ने एग्जामिनर के लिए बनाए गए सीबीएसई के नए पोर्टल को पूरी तरह से सिक्योरिटी की मंजूरी दे दी है। पैनल के सदस्य ने बताया कि बोर्ड की वेबसाइट में कई गंभीर कमियां थीं, वेबसाइट में घुसने के के तरीके थे, जिन्हें बंद कर दिया गया है।

Read more »