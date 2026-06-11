मालवीय नगर अग्निकांड: फर्जी रिपोर्ट पर लाइसेंस देने वाला हेल्थ इंस्पेक्टर बर्खास्त, निगम की बड़ी कार्रवाई

दिल्ली नगर निगम ने भ्रष्टाचार और लापरवाही के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए सहायक जन स्वास्थ्य निरीक्षक प्रिंस मन्न को बर्खास्त किया है, जिन्होंने फर्जी रिपोर्ट के आधार पर लाइसेंस जारी किया था।

दिल्ली के मालवीय नगर इलाके में हुए भीषण अग्निकांड के बाद दिल्ली नगर निगम ने प्रशासनिक स्तर पर एक बहुत बड़ी और सख्त कार्रवाई की है। निगम के जन स्वास्थ्य विभाग ने कर्तव्य के प्रति घोर लापरवाही, गंभीर ढिलाई और भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों के तहत साउथ जोन में तैनात सहायक जन स्वास्थ्य निरीक्षक प्रिंस मन्न की अनुबंधित सेवाओं को तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दिया है। इस कार्रवाई से निगम के भीतर एक कड़ा संदेश गया है कि जन सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने वाले किसी भी अधिकारी या कर्मचारी को बख्शा नहीं जाएगा। इसके साथ ही, प्रशासनिक जवाबदेही तय करते हुए साउथ जोन के उप स्वास्थ्य अधिकारी संजय सिंहा का भी तत्काल प्रभाव से तबादला कर दिया गया है, ताकि मामले की निष्पक्ष जांच हो सके और भविष्य में ऐसी त्रुटियों की पुनरावृत्ति न हो। पूरा मामला मालवीय नगर के हौज रानी क्षेत्र के एक परिसर (269, C-2) से जुड़ा है, जहाँ एक व्यावसायिक गतिविधि के लिए लाइसेंस की मांग की गई थी। इस परिसर में बिना बैठने की व्यवस्था वाले चाय और स्नैक्स के व्यापार के लिए लाइसेंस का आवेदन दिया गया था। विभागीय नियमों के अनुसार, किसी भी व्यावसायिक लाइसेंस को जारी करने से पहले मौके का भौतिक निरीक्षण करना और सुरक्षा मानकों की जांच करना अनिवार्य होता है। इसी प्रक्रिया के तहत सहायक जन स्वास्थ्य निरीक्षक प्रिंस मन्न को 17 मार्च 2026 को इस परिसर का निरीक्षण करने और अपनी विस्तृत रिपोर्ट सौंपने की जिम्मेदारी दी गई थी। हालांकि, रिकॉर्ड के अनुसार, उक्त इंस्पेक्टर ने बिना किसी वैध कारण या ठोस आधार के इस महत्वपूर्ण फाइल को लगभग 78 दिनों तक दबाकर रखा। यह देरी स्पष्ट रूप से उनकी कार्यप्रणाली में ढिलाई और संभावित भ्रष्टाचार की ओर इशारा करती है। हैरानी की बात यह है कि लंबे समय तक फाइल को रोकने के बाद, 2 जून 2026 को प्रिंस मन्न ने अचानक एक अत्यंत सतही और संदिग्ध जमीनी निरीक्षण किया। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में जानबूझकर उन सभी कमियों को छुपाया जो जमीन पर मौजूद थीं और सुरक्षा मानकों की अनदेखी करते हुए फर्जी तरीके से लाइसेंस जारी करने की सिफारिश कर दी। उनकी इस भ्रामक और गलत रिपोर्ट के आधार पर उसी दिन यानी 2 जून को लाइसेंस जारी कर दिया गया। लेकिन नियति का खेल देखिए कि जिस लाइसेंस को फर्जी रिपोर्ट के दम पर हासिल किया गया था, उसके ठीक अगले दिन यानी 3 जून 2026 को उसी परिसर में भीषण आग लग गई। इस अग्निकांड ने न केवल निगम के निरीक्षण तंत्र की पोल खोल दी, बल्कि यह भी साबित कर दिया कि जब अधिकारी अपनी ईमानदारी बेच देते हैं, तो उसका खामियाजा आम जनता और उनकी जान को भुगतना पड़ता है। नगर निगम द्वारा जारी आधिकारिक आदेश में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि कर्मचारी प्रिंस मन्न का यह आचरण न केवल उनके पेशेवर कर्तव्यों के प्रति घोर लापरवाही को दर्शाता है, बल्कि उनकी व्यक्तिगत ईमानदारी और नैतिकता पर भी गंभीर सवाल खड़े करता है। निगम प्रशासन का मानना है कि ऐसे कर्मचारी को पद पर बनाए रखना न केवल नियमों के खिलाफ है, बल्कि यह व्यापक जनहित के भी विपरीत होगा। इस घटना ने यह बहस छेड़ दी है कि शहर के रिहायशी इलाकों में व्यावसायिक गतिविधियाँ किस तरह बिना उचित सुरक्षा ऑडिट के संचालित की जा रही हैं। यह मामला केवल एक व्यक्ति की बर्खास्तगी तक सीमित नहीं है, बल्कि यह पूरे सिस्टम में व्याप्त भ्रष्टाचार और सुरक्षा मानकों की अनदेखी की एक भयावह तस्वीर पेश करता है। भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए निगम अब अपनी निरीक्षण प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी बनाने पर विचार कर रहा है। अधिकारियों के लिए सख्त दिशा-निर्देश जारी किए जा रहे हैं ताकि किसी भी फाइल को अनावश्यक रूप से लंबित न रखा जाए और निरीक्षण रिपोर्ट की सत्यता की जांच के लिए रैंडम ऑडिट सिस्टम लागू किया जा सके। मालवीय नगर की यह घटना एक चेतावनी है कि भ्रष्टाचार की नींव पर खड़ा कोई भी ढांचा कभी सुरक्षित नहीं हो सकता और जब सुरक्षा मानकों की बलि दी जाती है, तो परिणाम विनाशकारी होते हैं। प्रशासन अब इस बात पर जोर दे रहा है कि लाइसेंसिंग प्रक्रिया में डिजिटल निगरानी बढ़ाई जाए ताकि कोई भी अधिकारी अपनी शक्तियों का दुरुपयोग न कर सके और आम नागरिकों की सुरक्षा सर्वोपरि रहे.

दिल्ली के मालवीय नगर इलाके में हुए भीषण अग्निकांड के बाद दिल्ली नगर निगम ने प्रशासनिक स्तर पर एक बहुत बड़ी और सख्त कार्रवाई की है। निगम के जन स्वास्थ्य विभाग ने कर्तव्य के प्रति घोर लापरवाही, गंभीर ढिलाई और भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों के तहत साउथ जोन में तैनात सहायक जन स्वास्थ्य निरीक्षक प्रिंस मन्न की अनुबंधित सेवाओं को तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दिया है। इस कार्रवाई से निगम के भीतर एक कड़ा संदेश गया है कि जन सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने वाले किसी भी अधिकारी या कर्मचारी को बख्शा नहीं जाएगा। इसके साथ ही, प्रशासनिक जवाबदेही तय करते हुए साउथ जोन के उप स्वास्थ्य अधिकारी संजय सिंहा का भी तत्काल प्रभाव से तबादला कर दिया गया है, ताकि मामले की निष्पक्ष जांच हो सके और भविष्य में ऐसी त्रुटियों की पुनरावृत्ति न हो। पूरा मामला मालवीय नगर के हौज रानी क्षेत्र के एक परिसर (269, C-2) से जुड़ा है, जहाँ एक व्यावसायिक गतिविधि के लिए लाइसेंस की मांग की गई थी। इस परिसर में बिना बैठने की व्यवस्था वाले चाय और स्नैक्स के व्यापार के लिए लाइसेंस का आवेदन दिया गया था। विभागीय नियमों के अनुसार, किसी भी व्यावसायिक लाइसेंस को जारी करने से पहले मौके का भौतिक निरीक्षण करना और सुरक्षा मानकों की जांच करना अनिवार्य होता है। इसी प्रक्रिया के तहत सहायक जन स्वास्थ्य निरीक्षक प्रिंस मन्न को 17 मार्च 2026 को इस परिसर का निरीक्षण करने और अपनी विस्तृत रिपोर्ट सौंपने की जिम्मेदारी दी गई थी। हालांकि, रिकॉर्ड के अनुसार, उक्त इंस्पेक्टर ने बिना किसी वैध कारण या ठोस आधार के इस महत्वपूर्ण फाइल को लगभग 78 दिनों तक दबाकर रखा। यह देरी स्पष्ट रूप से उनकी कार्यप्रणाली में ढिलाई और संभावित भ्रष्टाचार की ओर इशारा करती है। हैरानी की बात यह है कि लंबे समय तक फाइल को रोकने के बाद, 2 जून 2026 को प्रिंस मन्न ने अचानक एक अत्यंत सतही और संदिग्ध जमीनी निरीक्षण किया। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में जानबूझकर उन सभी कमियों को छुपाया जो जमीन पर मौजूद थीं और सुरक्षा मानकों की अनदेखी करते हुए फर्जी तरीके से लाइसेंस जारी करने की सिफारिश कर दी। उनकी इस भ्रामक और गलत रिपोर्ट के आधार पर उसी दिन यानी 2 जून को लाइसेंस जारी कर दिया गया। लेकिन नियति का खेल देखिए कि जिस लाइसेंस को फर्जी रिपोर्ट के दम पर हासिल किया गया था, उसके ठीक अगले दिन यानी 3 जून 2026 को उसी परिसर में भीषण आग लग गई। इस अग्निकांड ने न केवल निगम के निरीक्षण तंत्र की पोल खोल दी, बल्कि यह भी साबित कर दिया कि जब अधिकारी अपनी ईमानदारी बेच देते हैं, तो उसका खामियाजा आम जनता और उनकी जान को भुगतना पड़ता है। नगर निगम द्वारा जारी आधिकारिक आदेश में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि कर्मचारी प्रिंस मन्न का यह आचरण न केवल उनके पेशेवर कर्तव्यों के प्रति घोर लापरवाही को दर्शाता है, बल्कि उनकी व्यक्तिगत ईमानदारी और नैतिकता पर भी गंभीर सवाल खड़े करता है। निगम प्रशासन का मानना है कि ऐसे कर्मचारी को पद पर बनाए रखना न केवल नियमों के खिलाफ है, बल्कि यह व्यापक जनहित के भी विपरीत होगा। इस घटना ने यह बहस छेड़ दी है कि शहर के रिहायशी इलाकों में व्यावसायिक गतिविधियाँ किस तरह बिना उचित सुरक्षा ऑडिट के संचालित की जा रही हैं। यह मामला केवल एक व्यक्ति की बर्खास्तगी तक सीमित नहीं है, बल्कि यह पूरे सिस्टम में व्याप्त भ्रष्टाचार और सुरक्षा मानकों की अनदेखी की एक भयावह तस्वीर पेश करता है। भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए निगम अब अपनी निरीक्षण प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी बनाने पर विचार कर रहा है। अधिकारियों के लिए सख्त दिशा-निर्देश जारी किए जा रहे हैं ताकि किसी भी फाइल को अनावश्यक रूप से लंबित न रखा जाए और निरीक्षण रिपोर्ट की सत्यता की जांच के लिए रैंडम ऑडिट सिस्टम लागू किया जा सके। मालवीय नगर की यह घटना एक चेतावनी है कि भ्रष्टाचार की नींव पर खड़ा कोई भी ढांचा कभी सुरक्षित नहीं हो सकता और जब सुरक्षा मानकों की बलि दी जाती है, तो परिणाम विनाशकारी होते हैं। प्रशासन अब इस बात पर जोर दे रहा है कि लाइसेंसिंग प्रक्रिया में डिजिटल निगरानी बढ़ाई जाए ताकि कोई भी अधिकारी अपनी शक्तियों का दुरुपयोग न कर सके और आम नागरिकों की सुरक्षा सर्वोपरि रहे





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