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मालवीय नगर अग्निकांड: एलजी ने मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए, फायर सेफ्टी जांच अभियान शुरू

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मालवीय नगर अग्निकांड: एलजी ने मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए, फायर सेफ्टी जांच अभियान शुरू
मालवीय नगर अग्निकांडएलजी ने मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिएफायर सेफ्टी जांच अभियान शुरू
📆03-06-2026 15:10:00
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दिल्ली के मालवीय नगर में हुए भीषण अग्निकांड के बाद प्रशासन पूरी तरह सक्रिय हो गया है. एलजी ने मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए हैं, जबकि पूरे शहर में फायर सेफ्टी जांच अभियान चलाने का फैसला लिया गया है. इस हादसे में अब तक 21 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 37 लोग घायल हुए हैं.

दिल्ली के मालवीय नगर में हुए भीषण अग्निकांड के बाद प्रशासन पूरी तरह सक्रिय हो गया है. एलजी ने मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए हैं, जबकि पूरे शहर में फायर सेफ्टी जांच अभियान चलाने का फैसला लिया गया है.

बता दें कि इस हादसे में अब तक 21 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 37 लोग घायल हुए हैं. मृतकों में 17 विदेशी नागरिक भी शामिल हैं. आग एक पांच मंजिला इमारत में लगी थी, जहां 'फ्लोरिश स्टे B&B होटल' और 'लेमन ग्रीन रेस्टोरेंट' संचालित हो रहे थे. बैठक में दिल्ली के एलजी तरणजीत सिंह संधू ने मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए हैं, जबकि पूरे शहर में फायर सेफ्टी जांच अभियान चलाने का फैसला लिया गया है.

घटना के बाद उपराज्यपाल टी. एस. संधू और दिल्ली के गृह मंत्री आशीष सूद ने आपातकालीन उच्च स्तरीय बैठक की. बैठक में राहत-बचाव कार्यों की समीक्षा की गई और हादसे की वजहों की जांच के लिए मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए गए.

प्रशासन ने जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का भरोसा दिया है, आपको बता दें कि बैठक में फैसला लिया गया कि राजधानी के होटल, कोचिंग सेंटर, नर्सिंग होम और अन्य संवेदनशील व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में फायर सेफ्टी की जांच के लिए एक महीने का विशेष अभियान शुरू किया जाएगा. इसकी निगरानी मुख्य सचिव और पुलिस आयुक्त संयुक्त रूप से करेंगे.

नियमों का उल्लंघन करने वाले संस्थानों को बंद किया जा सकता है, दिल्ली नगर निगम के महापौर प्रवेश वाही ने भी घटना की उच्चस्तरीय जांच के आदेश दिए हैं. उन्होंने निगमायुक्त से तीन दिनों के भीतर विस्तृत जांच रिपोर्ट और की गई कार्रवाई की जानकारी मांगी है. महापौर ने कहा कि पूरी दिल्ली में इमारतों की गहन जांच होगी और सुरक्षा में कमी मिलने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

पुलिस ने इस मामले में गैर-इरादतन हत्या का केस दर्ज कर लिया है और होटल मालिक समेत अन्य आरोपियों की तलाश जारी है. दिल्ली अग्निकांड: आग की लपटों से घिरी इमारतें, धुएं का गुबार और अफरातफरी, सामने आए दिल दहला देने वाले वीडिय

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