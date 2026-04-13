मासूम शर्मा के खिलाफ गाली-गलौज के आरोप में शिकायत, माफी मांगने के बावजूद विरोध जारी

हरियाणवी गायक मासूम शर्मा पर देहरादून में एक कार्यक्रम के दौरान मंच पर गाली-गलौज और अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने का आरोप लगा है, जिसके बाद उनके खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज की गई है। गायक ने अपनी गलती के लिए माफी मांगी है, लेकिन विरोध जारी है।
हरियाणवी गायक मासूम शर्मा के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज की गई है। उन पर देहरादून के डीएवी कॉलेज में एक कार्यक्रम के दौरान मंच पर गाली-गलौज और अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने का आरोप है। इस मामले में भिवानी के वकील अशोक आर्य ने बहल थाने में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने अब मासूम शर्मा को नोटिस भेजकर 15 दिन के भीतर जवाब देने को कहा है। जवाब न देने पर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। रिपोर्टों के अनुसार, देहरादून में कई जगहों पर मासूम शर्मा के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, जिसमें लोग गायक के खिलाफ
सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिससे लोगों में गुस्सा और नाराजगी देखी जा रही है। कॉलेज में छात्र और शिक्षक भी मौजूद थे, और उनकी उपस्थिति में इस तरह की हरकत ने विवाद को और बढ़ा दिया। मासूम शर्मा ने बाद में अपनी गलती के लिए माफी मांगी। उन्होंने एक वीडियो जारी कर कहा कि वे देहरादून के एक कार्यक्रम में गए थे, जहां एक व्यक्ति ने उन्हें धमकाया था। इसके बाद, उनका गुस्सा मंच पर निकल गया। उन्होंने यह भी कहा कि अगर उनके शब्दों से किसी को ठेस पहुंची है, तो वे माफी मांगते हैं। दरअसल, 11 अप्रैल को मासूम शर्मा उत्तराखंड के देहरादून के डीएवी कॉलेज में एक कार्यक्रम में शामिल हुए थे। उस समय हरिद्वार के खानपुर विधायक उमेश कुमार और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सहित कई गणमान्य लोग मौजूद थे। इस कार्यक्रम के दौरान, मासूम शर्मा ने कथित तौर पर मंच से गाली-गलौज की और अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया। बताया जा रहा है कि उस समय मुख्यमंत्री वहां से जा चुके थे, लेकिन उमेश कुमार और अन्य गणमान्य व्यक्ति मौजूद थे। मासूम शर्मा ने अपने सहयोगी कलाकार अजय हुड्डा के साथ मंच पर आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग किया। मासूम शर्मा हरियाणा के एक लोकप्रिय गायक, गीतकार और संगीतकार हैं। वह हरियाणवी संगीत को आधुनिक पॉप के साथ मिलाकर पेश करने के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने 'लोफर', 'रात के शिकारी', 'ट्यूशन बदमाशी का', 'दो नंबरी' और 'चंबल के डाकू' जैसे कई हिट गाने दिए हैं। साल 2025 में, हरियाणा सरकार ने उनके तीन गाने यूट्यूब से हटा दिए थे, जिसका दावा था कि वे गन कल्चर को बढ़ावा देते हैं। हालांकि, मासूम शर्मा ने कहा था कि यह फैसला राज्य सरकार के प्रचार विभाग में काम करने वाले एक व्यक्ति के साथ व्यक्तिगत दुश्मनी के कारण लिया गया था। इस घटना ने एक बार फिर कलाकारों की जिम्मेदारी और सार्वजनिक मंच पर उनके व्यवहार पर सवाल खड़े कर दिए हैं। जनता की प्रतिक्रिया और विरोध प्रदर्शन इस बात का संकेत है कि लोग सार्वजनिक हस्तियों के व्यवहार के प्रति अधिक जागरूक और संवेदनशील हो रहे हैं। पुलिस की जांच और आगे की कानूनी कार्रवाई इस मामले में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी
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