मासूम की मौत के बाद खुली जिम्मेदार की नींद, कीचड़ में निकली शवयात्रा

गांव गढ़ी दौलत में दो दिन से बीमार चार माह के मासूम शिवा की बुखार से मौत हो गई। अंतिम संस्कार के लिए ले जाते समय लोगों को घुटनों तक पानी और कीचड़ भरे रास्ते से गुजरना पड़ा, जिससे जल निकासी की गंभीर समस्या एक बार फिर उजागर हुई। ग्रामीणों ने अधिकारियों से शीघ्र समाधान की मांग की है, अन्यथा आंदोलन की चेतावनी दी है।
गांव गढ़ी दौलत में एक चार माह के मासूम की मौत के बाद जल निकासी की समस्या एक बार फिर गंभीर रूप से सामने आई है। शिवा नाम का यह मासूम पिछले दो दिनों से बुखार से पीड़ित था और स्थानीय स्तर पर उसका उपचार चल रहा था। शुक्रवार की शाम को उपचार के दौरान उसकी दुखद मृत्यु हो गई। इस घटना ने जहां पूरे गांव को शोक में डुबो दिया, वहीं अंतिम संस्कार के लिए शव ले जाते समय लोगों को अभूतपूर्व कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। बच्चों के शव के साथ उन्हें घुटनों तक पानी और कीचड़ भरे रास्तों से गुजरना पड़ा, जिससे उनकी पीड़ा और भी बढ़ गई।
ग्रामीणों का आरोप है कि उनके मोहल्ले की गली में करीब तीन फीट तक जलभराव की स्थिति पिछले दो वर्षों से बनी हुई है। जल निकासी का रास्ता पूरी तरह से बंद हो गया है। ग्राम प्रधान और संबंधित अधिकारियों से कई बार इस गंभीर समस्या को लेकर शिकायतें की गईं, लेकिन दुर्भाग्यवश, कोई भी ठोस कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई। ग्रामीणों के अनुसार, इस निरंतर जलभराव के कारण तरह-तरह की बीमारियां फैल रही हैं और हर बार किसी भी व्यक्ति के अंतिम संस्कार के लिए शवयात्रा निकालते समय उन्हें इसी तरह की विकट परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। यह स्थिति अत्यंत अपमानजनक और अमानवीय है।
इस समस्या से त्रस्त चंद्रपाल, धर्मपाल, राजकुमार, संजय, सोनू, करण, पप्पू और सोहनवीर सहित कई अन्य ग्रामीणों ने जिलाधिकारी से तत्काल हस्तक्षेप कर इस गंभीर समस्या का स्थायी समाधान करने की मांग की है। उन्होंने यह भी चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया और समस्या का समाधान नहीं हुआ, तो वे उग्र आंदोलन करने पर विवश होंगे। इस घटना ने बस्ती के 50 से अधिक परिवारों को रोष से भर दिया है। कीचड़ भरे रास्ते से शव ले जाने का वीडियो सोशल मीडिया पर भी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें देखा जा सकता है कि किस तरह लोग घुटनों तक पानी में चलकर अपने प्रियजन को अंतिम विदाई दे रहे हैं। यह दृश्य किसी भी संवेदनशील व्यक्ति को झकझोर कर रख देगा।
ग्रामीणों का कहना है कि वे इस जलभराव की समस्या को लेकर ग्राम प्रधान, डीपीआरओ और अन्य संबंधित अधिकारियों से अब तक पांच से अधिक बार लिखित और मौखिक शिकायतें कर चुके हैं। हर बार, उन्हें केवल औपचारिक जांच का आश्वासन दिया गया और मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। उनकी शिकायतों पर कोई भी गंभीरता से कार्रवाई नहीं हुई, जिससे उनकी समस्या जस की तस बनी रही। इस लापरवाही का खामियाजा आज एक मासूम की जान देकर भुगतना पड़ा है।
इस दुखद घटना के बाद, जिम्मेदार अधिकारियों की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। डीपीआरओ संदीप अग्रवाल ने कहा कि गढ़ी दौलत के इस विशेष मामले की उन्हें तत्काल जानकारी नहीं थी, लेकिन वे जल्द ही एक टीम भेजकर गांव में सफाई अभियान चलाएंगे और समस्या का स्थायी समाधान सुनिश्चित करेंगे। दूसरी ओर, ग्राम प्रधान सायरा ने बताया कि कुछ स्थानीय लोगों द्वारा तालाब पर अवैध कब्जा कर लिए जाने के कारण जल निकासी में बाधा आ रही है। उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि पहले एक कच्चा नाला बनवाया गया था, जिसे बाद में बंद करा दिया गया। अब, एक पक्के नाले के निर्माण के लिए प्रस्ताव डीपीआरओ कार्यालय को भेजा जा चुका है और उम्मीद है कि जल्द ही इस समस्या से निजात मिलेगी। हालांकि, यह देखना बाकी है कि ये आश्वासन कितनी जल्दी हकीकत में बदलते हैं और क्या भविष्य में ऐसी दुखद घटनाएं रोकी जा सकेंगी।
जलभराव शवयात्रा ग्रामीण समस्या बाल मृत्यु अधिकारियों की लापरवाही