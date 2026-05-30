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मिताली शर्मा: फेमस भोजपुरी एक्ट्रेस सड़क पर भीख मांगने को मजबूर, दशा देख पुलिस ने भेजा मेंटल हॉस्पिटल

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मिताली शर्मा: फेमस भोजपुरी एक्ट्रेस सड़क पर भीख मांगने को मजबूर, दशा देख पुलिस ने भेजा मेंटल हॉस्पिटल
मिताली शर्माभोजपुरी एक्ट्रेससड़क पर भीख मांगने को मजबूर
📆30-05-2026 08:23:00
📰NBT Hindi News
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भोजपुरी एक्ट्रेस मिताली शर्मा की दयनीय हालत का मामला सामने आया है। उनका आरोप है कि उन्हें शहर में आने के बाद अपने परिवार से दूर होना पड़ा, जिससे उन्हें भावनात्मक और आर्थिक सहायता बहुत कम मिली।

भोजपुरी एक्ट्रेस मिताली शर्मा की दयनीय हालत का मामला सामने आया है। उनका आरोप है कि उन्हें शहर में आने के बाद अपने परिवार से दूर होना पड़ा, जिससे उन्हें भावनात्मक और आर्थिक सहायता बहुत कम मिली। स्थिर आय का अभाव, मजबूत सपोर्ट का अभाव और इंडस्ट्री से लगातार रिजेक्शन के कारण, उनकी स्थिति बदतर हो गई, और समय के साथ, अलगाव और अनिश्चितता से जूझने के कारण उनका मानसिक स्वास्थ्य भी बिगड़ने लगा। उनके जीवन में सबसे चौंकाने वाली घटना तब घटी जब खबरों में दावा किया गया कि मिताली शर्मा मुंबई के लोखंडवाला इलाके की सड़कों पर दयनीय हालत में पाई गईं, जहां उन्हें कथित तौर पर भीख मांगते हुए देखा गया, जिससे लोग उनके शुरुआती फिल्मी करियर की तुलना में उनकी इस हालत को देखकर स्तब्ध रह गए। मुंबई पुलिस ने हस्तक्षेप करते हुए उन्हें सड़क पर पाया और हिरासत में ले लिया। इस घटना के दौरान यह भी आरोप लगाया गया कि उन्हें सड़क पर हुई किसी गड़बड़ी के सिलसिले में पकड़ा गया था, और जब एक महिला पुलिस अधिकारी ने उसे हथकड़ी पहनाने की कोशिश की, तो उसने कथित तौर पर आक्रामक प्रतिक्रिया दी और भागने की कोशिश की। पुलिस स्टेशन ले जाए जाने के बाद, खबरों के मुताबिक मिताली शर्मा ने सबसे पहले अधिकारियों से खाना मांगा। उनकी मानसिक और शारीरिक स्थिति को देखते हुए थाने में मौजूद अधिकारियों को गंभीर चिंता हुई। इसके बाद, पुलिस अधिकारियों ने उन्हें चिकित्सा सहायता दिलवाई और बाद में उन्हें मानसिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, क्योंकि उनकी हालत अस्थिर थी और उन्हें पैसों की भी जरूरत थी.

भोजपुरी एक्ट्रेस मिताली शर्मा की दयनीय हालत का मामला सामने आया है। उनका आरोप है कि उन्हें शहर में आने के बाद अपने परिवार से दूर होना पड़ा, जिससे उन्हें भावनात्मक और आर्थिक सहायता बहुत कम मिली। स्थिर आय का अभाव, मजबूत सपोर्ट का अभाव और इंडस्ट्री से लगातार रिजेक्शन के कारण, उनकी स्थिति बदतर हो गई, और समय के साथ, अलगाव और अनिश्चितता से जूझने के कारण उनका मानसिक स्वास्थ्य भी बिगड़ने लगा। उनके जीवन में सबसे चौंकाने वाली घटना तब घटी जब खबरों में दावा किया गया कि मिताली शर्मा मुंबई के लोखंडवाला इलाके की सड़कों पर दयनीय हालत में पाई गईं, जहां उन्हें कथित तौर पर भीख मांगते हुए देखा गया, जिससे लोग उनके शुरुआती फिल्मी करियर की तुलना में उनकी इस हालत को देखकर स्तब्ध रह गए। मुंबई पुलिस ने हस्तक्षेप करते हुए उन्हें सड़क पर पाया और हिरासत में ले लिया। इस घटना के दौरान यह भी आरोप लगाया गया कि उन्हें सड़क पर हुई किसी गड़बड़ी के सिलसिले में पकड़ा गया था, और जब एक महिला पुलिस अधिकारी ने उसे हथकड़ी पहनाने की कोशिश की, तो उसने कथित तौर पर आक्रामक प्रतिक्रिया दी और भागने की कोशिश की। पुलिस स्टेशन ले जाए जाने के बाद, खबरों के मुताबिक मिताली शर्मा ने सबसे पहले अधिकारियों से खाना मांगा। उनकी मानसिक और शारीरिक स्थिति को देखते हुए थाने में मौजूद अधिकारियों को गंभीर चिंता हुई। इसके बाद, पुलिस अधिकारियों ने उन्हें चिकित्सा सहायता दिलवाई और बाद में उन्हें मानसिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, क्योंकि उनकी हालत अस्थिर थी और उन्हें पैसों की भी जरूरत थी

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मिताली शर्मा भोजपुरी एक्ट्रेस सड़क पर भीख मांगने को मजबूर मानसिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती

 

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