मिथुन मन्हास बीसीसीआई के नए अध्यक्ष बनने की राह पर, घरेलू क्रिकेट के अनुभव को मिलेगा सम्मान

दिल्ली के पूर्व कप्तान मिथुन मन्हास के भारतीय क्रिकेट बोर्ड (बीसीसीआई) के अध्यक्ष बनने की संभावना है। उन्होंने घरेलू क्रिकेट और आईपीएल में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, साथ ही जम्मू-कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन में प्रशासक के रूप में भी काम किया है। यह निर्णय भारतीय क्रिकेट के लिए एक महत्वपूर्ण बदलाव का संकेत देता है, जो घरेलू क्रिकेट को मजबूत करने और खिलाड़ियों के विकास पर जोर देने का वादा करता है।

नई दिल्ली: दिल्ली के पूर्व कप्तान मिथुन मन्हास का भारतीय क्रिकेट बोर्ड ( बीसीसीआई ) का अध्यक्ष बनना लगभग तय हो गया है। देश की राजधानी में शनिवार को हुई एक लंबी और गहन बैठक के बाद यह निर्णय लिया गया। हालांकि, अभी तक भारतीय क्रिकेट बोर्ड की ओर से आधिकारिक रूप से घोषणा होना बाकी है। मन्हास पहले ऐसे अध्यक्ष होंगे जो अनकैप्ड प्लेयर रहे हैं, यानी जिन्होंने घरेलू क्रिकेट में तो शानदार प्रदर्शन किया, लेकिन अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में अपनी जगह नहीं बना पाए। इस फैसले से भारतीय क्रिकेट में एक नया अध्याय शुरू

होने की उम्मीद है, क्योंकि एक ऐसे व्यक्ति को शीर्ष पद पर बिठाया जा रहा है जिसने खेल को जमीनी स्तर से समझा है।\मिथुन मन्हास ने पिछले कुछ वर्षों में जम्मू एंड कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन के लिए प्रशासक के रूप में काम किया है। यह अनुभव उन्हें बीसीसीआई के अध्यक्ष के रूप में एक मजबूत आधार प्रदान करेगा। मन्हास भले ही अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में भारत का प्रतिनिधित्व नहीं कर पाए, लेकिन उन्होंने घरेलू क्रिकेट के साथ-साथ इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) में भी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया है। आईपीएल में उनका अनुभव बीसीसीआई के लिए काफी मूल्यवान साबित होगा। यह भी उल्लेखनीय है कि बीसीसीआई के पिछले दो अध्यक्ष सौरव गांगुली और रोजर बिन्नी रह चुके हैं। रोजर बिन्नी के पद छोड़ने के बाद ही बीसीसीआई अध्यक्ष का पद खाली हुआ था। मन्हास का चयन भारतीय क्रिकेट के लिए एक महत्वपूर्ण बदलाव है, जो घरेलू क्रिकेट को प्राथमिकता देने और खिलाड़ियों के विकास पर जोर देने का संकेत देता है।\45 वर्षीय मिथुन मन्हास ने आईपीएल में 2008 में अपना डेब्यू किया था। इसके बाद, 2014 तक उन्होंने कुल 55 मैच खेले, जिसमें उन्होंने 514 रन बनाए। आईपीएल में मन्हास दिल्ली कैपिटल्स, चेन्नई सुपर किंग्स और पुणे वॉरियर्स इंडिया जैसी टीमों के लिए खेले। उनका आईपीएल का अनुभव भारतीय क्रिकेट के विभिन्न पहलुओं से परिचित कराता है, जिसमें टीम प्रबंधन, खिलाड़ियों के साथ बातचीत और मैच की रणनीतियों को समझना शामिल है। मन्हास का बीसीसीआई अध्यक्ष बनना भारतीय क्रिकेट के लिए एक नई शुरुआत का प्रतीक है, जो खेल के विकास और सुधार के लिए प्रतिबद्ध एक नई सोच को बढ़ावा देगा। उनके नेतृत्व में, घरेलू क्रिकेट को मजबूत करने, युवा प्रतिभाओं को बढ़ावा देने और भारतीय क्रिकेट को नई ऊंचाइयों पर ले जाने की उम्मीद है। यह एक ऐसा दौर होने की उम्मीद है जब क्रिकेट में जमीनी स्तर से जुड़े लोगों को महत्व दिया जाएगा और खिलाड़ियों के हितों को प्राथमिकता दी जाएगी





