मिथुन चक्रवर्ती: संघर्ष से सफलता तक का सफर

मिथुन चक्रवर्ती के जीवन की कहानी, जिसमें उन्होंने गरीबी, भूख और संघर्ष का सामना किया और बॉलीवुड के सुपरस्टार बने।

मिथुन चक्रवर्ती , जिन्हें हिंदी सिनेमा का ' डिस्को डांसर ' कहा जाता है, आज 76 साल के हो चुके हैं। उनका जीवन संघर्ष ों से भरा रहा है, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। बीते साल दादा साहेब फाल्के अवॉर्ड से सम्मानित होने वाले मिथुन चक्रवर्ती कभी नक्सली थे, लेकिन करंट लगने से हुई भाई की मौत के बाद वो परिवार के पास लौट आए और फिर पुणे के फिल्म्स एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से एक्टिंग सीखी। काम की तलाश में मिथुन ने कभी गरीबी में कई महीने काटे, तो कभी कई दिनों तक भूखे रहे। कभी उन्होंने हेलन और रेखा जैसी बड़ी एक्ट्रेसेस के स्पॉटबॉय का भी काम किया और नाम तक बदल लिया, लेकिन समय के साथ हुनर और लगन ने उन्हें हिंदी सिनेमा का टॉप एक्टर बना दिया। मिथुन चक्रवर्ती ही वो पहले एक्टर हैं, जिनकी फिल्म ' डिस्को डांसर ' 100 करोड़ से ज्यादा कमाई करने वाली पहली भारतीय फिल्म बनी। FTII में पढ़ते हुए मिथुन चक्रवर्ती ने शक्ति कपूर के साथ एक मजेदार किस्सा शेयर किया था। दोनों ने पुणे के FTII से पढ़ाई की थी, और मिथुन सीनियर थे। पहली मुलाकात के दौरान, शक्ति कपूर अपने दोस्त के साथ मुंबई से लौटे थे और राकेश रोशन के साथ होस्टल पहुंचे थे। वहां मिथुन चक्रवर्ती धोती पहने खड़े थे, जिसमें कई छेद थे। शक्ति कपूर ने बीयर पीने का ऑफर दिया, जिससे मिथुन नाराज हो गए और उन्होंने शक्ति के बाल खींचकर टकला कर दिया। इसके बाद सीनियर्स ने शक्ति को पूल के कई चक्कर कटवाए और वो रोने लगे। मिथुन को दया आ गई और वो उन्हें एक कमरे में ले गए। यह किस्सा शक्ति कपूर ने खुद एक इंटरव्यू में बताया था। मिथुन चक्रवर्ती के संघर्ष के दिनों की भी कहानियां हैं। मुंबई आने के बाद उनके पास रहने की जगह नहीं थी, इसलिए वो इमारतों की छतों पर पानी की टंकियों में छिपकर सोते थे ताकि सिक्योरिटी गार्ड उन्हें न देख सकें। कई दिनों तक वो फुटपाथ पर सोते रहे और भूखे रहे। एक जिम में बाथरूम इस्तेमाल करने के लिए उन्हें रोज सफाई करनी पड़ती थी। उनके बेटे ने बताया कि वो इन दिनों को याद करके भी नहीं चाहते कि उनकी बायोपिक बने, क्योंकि उनकी कहानी बहुत दर्दनाक है। मिथुन ने 1976 में फिल्म 'मृगया' से डेब्यू किया, जिसके लिए उन्हें कॉलेज के दिनों में ही चुन लिया गया था। डायरेक्टर मृणाल सेन एक ऐसे लड़के की तलाश में थे जो दुबला-पतला और सांवला हो, और मिथुन की शक्ल उन पर फिट बैठी। इस तरह उनके करियर की शुरुआत हुई.

मिथुन चक्रवर्ती, जिन्हें हिंदी सिनेमा का 'डिस्को डांसर' कहा जाता है, आज 76 साल के हो चुके हैं। उनका जीवन संघर्षों से भरा रहा है, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। बीते साल दादा साहेब फाल्के अवॉर्ड से सम्मानित होने वाले मिथुन चक्रवर्ती कभी नक्सली थे, लेकिन करंट लगने से हुई भाई की मौत के बाद वो परिवार के पास लौट आए और फिर पुणे के फिल्म्स एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से एक्टिंग सीखी। काम की तलाश में मिथुन ने कभी गरीबी में कई महीने काटे, तो कभी कई दिनों तक भूखे रहे। कभी उन्होंने हेलन और रेखा जैसी बड़ी एक्ट्रेसेस के स्पॉटबॉय का भी काम किया और नाम तक बदल लिया, लेकिन समय के साथ हुनर और लगन ने उन्हें हिंदी सिनेमा का टॉप एक्टर बना दिया। मिथुन चक्रवर्ती ही वो पहले एक्टर हैं, जिनकी फिल्म 'डिस्को डांसर' 100 करोड़ से ज्यादा कमाई करने वाली पहली भारतीय फिल्म बनी। FTII में पढ़ते हुए मिथुन चक्रवर्ती ने शक्ति कपूर के साथ एक मजेदार किस्सा शेयर किया था। दोनों ने पुणे के FTII से पढ़ाई की थी, और मिथुन सीनियर थे। पहली मुलाकात के दौरान, शक्ति कपूर अपने दोस्त के साथ मुंबई से लौटे थे और राकेश रोशन के साथ होस्टल पहुंचे थे। वहां मिथुन चक्रवर्ती धोती पहने खड़े थे, जिसमें कई छेद थे। शक्ति कपूर ने बीयर पीने का ऑफर दिया, जिससे मिथुन नाराज हो गए और उन्होंने शक्ति के बाल खींचकर टकला कर दिया। इसके बाद सीनियर्स ने शक्ति को पूल के कई चक्कर कटवाए और वो रोने लगे। मिथुन को दया आ गई और वो उन्हें एक कमरे में ले गए। यह किस्सा शक्ति कपूर ने खुद एक इंटरव्यू में बताया था। मिथुन चक्रवर्ती के संघर्ष के दिनों की भी कहानियां हैं। मुंबई आने के बाद उनके पास रहने की जगह नहीं थी, इसलिए वो इमारतों की छतों पर पानी की टंकियों में छिपकर सोते थे ताकि सिक्योरिटी गार्ड उन्हें न देख सकें। कई दिनों तक वो फुटपाथ पर सोते रहे और भूखे रहे। एक जिम में बाथरूम इस्तेमाल करने के लिए उन्हें रोज सफाई करनी पड़ती थी। उनके बेटे ने बताया कि वो इन दिनों को याद करके भी नहीं चाहते कि उनकी बायोपिक बने, क्योंकि उनकी कहानी बहुत दर्दनाक है। मिथुन ने 1976 में फिल्म 'मृगया' से डेब्यू किया, जिसके लिए उन्हें कॉलेज के दिनों में ही चुन लिया गया था। डायरेक्टर मृणाल सेन एक ऐसे लड़के की तलाश में थे जो दुबला-पतला और सांवला हो, और मिथुन की शक्ल उन पर फिट बैठी। इस तरह उनके करियर की शुरुआत हुई





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