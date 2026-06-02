मिथुन राशि के लिए आज का ज्योतिषीय विश्लेषण

लग्नेश बुधदेव अपने घर मिथुन में लग्न भाव में आर्द्रा नक्षत्र में विराजमान चल रहे हैं। शुक्रदेव भी मिथुन राशि में लग्न भाव में पुनर्वसु नक्षत्र में बैठे हुए हैं। मंगलदेव मेष राशि में ग्यारहवें भाव में भरणी नक्षत्र के द्वितीय पद में बैठे हुए हैं। देवगुरु बृहस्पति कर्क राशि में दूसरे भाव में उच्च के होकर पुनर्वसु नक्षत्र में विराजमान चल रहे हैं।
लग्नेश बुधदेव अपने घर मिथुन में लग्न भाव में आर्द्रा नक्षत्र में विराजमान चल रहे हैं। शुक्रदेव भी मिथुन राशि में लग्न भाव में पुनर्वसु नक्षत्र में बैठे हुए हैं। मंगलदेव मेष राशि में ग्यारहवें भाव में भरणी नक्षत्र के द्वितीय पद में बैठे हुए हैं। देवगुरु बृहस्पति कर्क राशि में दूसरे भाव में उच्च के होकर पुनर्वसु नक्षत्र में विराजमान चल रहे हैं। शनिदेव मीन राशि में दसवें भाव में विराजमान चल रहे हैं।आज लग्नेश बुधदेव अपने ही घर मिथुन में लग्न भाव में आर्द्रा नक्षत्र में विराजमान चल रहे हैं आर्द्रा राहु का नक्षत्र है और राहु-बुध में एक स्वाभाविक सहजता है, दोनों एक-दूसरे के साथ बहुत सहज रहते हैं। इससे बुध की सोचने-समझने और बात करने की ताकत आज और कई गुना पैनी हो जाती है। देवगुरु बृहस्पति उच्च राशि कर्क में आपके दूसरे भाव में पुनर्वसु नक्षत्र में विराजमान चल रहे हैं पुनर्वसु उन्हीं का अपना नक्षत्र है, यह दोहरी ताकत है। अभी शून्य अंश पर हैं, जम रहे हैं, थोड़ा वक्त लगेगा लेकिन धन और परिवार के मोर्चे पर जो नींव पड़ रही है वह पक्की है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि उच्च गुरु अपनी दृष्टि दसवें भाव के शनिदेव पर डाल रहे हैं दूसरे भाव के स्वामी और दसवें भाव का यह जुड़ाव धन और करियर के बीच एक सुंदर संबंध बना रहा है। मंगलदेव ग्यारहवें भाव में अपनी राशि मेष में बैठे हुए हैं लाभ के रास्ते खुले हैं। लग्नेश बुधदेव अपने घर में आर्द्रा नक्षत्र में राहु-बुध की सहजता इस नक्षत्र में बुध को और पैना बनाती है, कोई भी उलझा हुआ मसला आज आसानी से सुलझ सकता है। गुरु दूसरे भाव में उच्च के, पुनर्वसु में धन की बुनियाद धीरे-धीरे मजबूत हो रही है। उच्च गुरु की दृष्टि दसवें भाव के शनि पर करियर और धन के बीच जो जुड़ाव बन रहा है वह आने वाले समय में अच्छे फल देगा। मंगलदेव ग्यारहवें भाव में अपनी राशि में लाभ और नेटवर्किंग के मोर्चे पर जोश बना हुआ है।बुधदेव आर्द्रा में होने से सोच में एक तीव्रता रहेगी जरूरत से ज्यादा उलझने की आदत आज नुकसान कर सकती है,कभी-कभी सीधा रास्ता ही सही होता है। केतु तीसरे भाव में संचार में कभी-कभी हिचकिचाहट आ सकती है, साहसिक फैसलों में थोड़ा संकोच हो सकता है। शनि दसवें भाव में करियर में मेहनत जारी रहेगी, फल तुरंत नहीं मिलेंगे।आज करियर के लिहाज से बेहद अनुकूल दिन है। बुधदेव लग्न में आर्द्रा नक्षत्र में लिखने-पढ़ने, शोध या किसी भी पेचीदे काम को सुलझाने की ताकत आज जबरदस्त है। उच्च गुरु की दृष्टि दसवें भाव पर करियर में एक धीमी लेकिन पक्की तरक्की की नींव बन रही है, धन और काम का यह जुड़ाव आने वाले महीनों में रंग लाएगा। मंगलदेव ग्यारहवें भाव में नेटवर्किंग से लाभ के रास्ते खोल रहे हैं।गुरु दूसरे भाव में उच्च, पुनर्वसु में धन में लंबे समय की बढ़त की नींव पड़ रही है, अभी धीरे-धीरे। मंगलदेव ग्यारहवें भाव में अपनी राशि में आमदनी के मोर्चे पर उत्साह है। सूर्यदेव बारहवें भाव में कुछ छुपे हुए खर्चे सामने आ सकते हैं, सतर्क रहें।चंद्रमा सातवें भाव में पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं साझेदारी और जीवनसाथी के मोर्चे पर कल की तनातनी की जगह आज एक उत्साह और विस्तार का भाव है। शुक्रदेव लग्न में पुनर्वसु नक्षत्र में आकर्षण और ताजगी बनी हुई है। साथी से बातचीत में स्पष्टता रहेगी।बुधदेव आर्द्रा में लग्न में मानसिक गतिविधि बहुत तेज रहेगी, थोड़ी देर शांत बैठना और मन को विराम देना जरूरी है। शुक्रदेव लग्न में ताजगी और ऊर्जा बनी रहेगी। सूर्यदेव बारहवें भाव में दोपहर बाद थकान हो सकती है। उपाय: बुधवार को हरे रंग के वस्त्र पहनें। "ॐ बुधाय नमः" का जाप करें। किसी जरूरतमंद को हरी सब्जी या मूंग दाल का दान करें.
लग्नेश बुधदेव अपने घर मिथुन में लग्न भाव में आर्द्रा नक्षत्र में विराजमान चल रहे हैं। शुक्रदेव भी मिथुन राशि में लग्न भाव में पुनर्वसु नक्षत्र में बैठे हुए हैं। मंगलदेव मेष राशि में ग्यारहवें भाव में भरणी नक्षत्र के द्वितीय पद में बैठे हुए हैं। देवगुरु बृहस्पति कर्क राशि में दूसरे भाव में उच्च के होकर पुनर्वसु नक्षत्र में विराजमान चल रहे हैं। शनिदेव मीन राशि में दसवें भाव में विराजमान चल रहे हैं।आज लग्नेश बुधदेव अपने ही घर मिथुन में लग्न भाव में आर्द्रा नक्षत्र में विराजमान चल रहे हैं आर्द्रा राहु का नक्षत्र है और राहु-बुध में एक स्वाभाविक सहजता है, दोनों एक-दूसरे के साथ बहुत सहज रहते हैं। इससे बुध की सोचने-समझने और बात करने की ताकत आज और कई गुना पैनी हो जाती है। देवगुरु बृहस्पति उच्च राशि कर्क में आपके दूसरे भाव में पुनर्वसु नक्षत्र में विराजमान चल रहे हैं पुनर्वसु उन्हीं का अपना नक्षत्र है, यह दोहरी ताकत है। अभी शून्य अंश पर हैं, जम रहे हैं, थोड़ा वक्त लगेगा लेकिन धन और परिवार के मोर्चे पर जो नींव पड़ रही है वह पक्की है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि उच्च गुरु अपनी दृष्टि दसवें भाव के शनिदेव पर डाल रहे हैं दूसरे भाव के स्वामी और दसवें भाव का यह जुड़ाव धन और करियर के बीच एक सुंदर संबंध बना रहा है। मंगलदेव ग्यारहवें भाव में अपनी राशि मेष में बैठे हुए हैं लाभ के रास्ते खुले हैं।लग्नेश बुधदेव अपने घर में आर्द्रा नक्षत्र में राहु-बुध की सहजता इस नक्षत्र में बुध को और पैना बनाती है, कोई भी उलझा हुआ मसला आज आसानी से सुलझ सकता है। गुरु दूसरे भाव में उच्च के, पुनर्वसु में धन की बुनियाद धीरे-धीरे मजबूत हो रही है। उच्च गुरु की दृष्टि दसवें भाव के शनि पर करियर और धन के बीच जो जुड़ाव बन रहा है वह आने वाले समय में अच्छे फल देगा। मंगलदेव ग्यारहवें भाव में अपनी राशि में लाभ और नेटवर्किंग के मोर्चे पर जोश बना हुआ है।बुधदेव आर्द्रा में होने से सोच में एक तीव्रता रहेगी जरूरत से ज्यादा उलझने की आदत आज नुकसान कर सकती है,कभी-कभी सीधा रास्ता ही सही होता है। केतु तीसरे भाव में संचार में कभी-कभी हिचकिचाहट आ सकती है, साहसिक फैसलों में थोड़ा संकोच हो सकता है। शनि दसवें भाव में करियर में मेहनत जारी रहेगी, फल तुरंत नहीं मिलेंगे।आज करियर के लिहाज से बेहद अनुकूल दिन है। बुधदेव लग्न में आर्द्रा नक्षत्र में लिखने-पढ़ने, शोध या किसी भी पेचीदे काम को सुलझाने की ताकत आज जबरदस्त है। उच्च गुरु की दृष्टि दसवें भाव पर करियर में एक धीमी लेकिन पक्की तरक्की की नींव बन रही है, धन और काम का यह जुड़ाव आने वाले महीनों में रंग लाएगा। मंगलदेव ग्यारहवें भाव में नेटवर्किंग से लाभ के रास्ते खोल रहे हैं।गुरु दूसरे भाव में उच्च, पुनर्वसु में धन में लंबे समय की बढ़त की नींव पड़ रही है, अभी धीरे-धीरे। मंगलदेव ग्यारहवें भाव में अपनी राशि में आमदनी के मोर्चे पर उत्साह है। सूर्यदेव बारहवें भाव में कुछ छुपे हुए खर्चे सामने आ सकते हैं, सतर्क रहें।चंद्रमा सातवें भाव में पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं साझेदारी और जीवनसाथी के मोर्चे पर कल की तनातनी की जगह आज एक उत्साह और विस्तार का भाव है। शुक्रदेव लग्न में पुनर्वसु नक्षत्र में आकर्षण और ताजगी बनी हुई है। साथी से बातचीत में स्पष्टता रहेगी।बुधदेव आर्द्रा में लग्न में मानसिक गतिविधि बहुत तेज रहेगी, थोड़ी देर शांत बैठना और मन को विराम देना जरूरी है। शुक्रदेव लग्न में ताजगी और ऊर्जा बनी रहेगी। सूर्यदेव बारहवें भाव में दोपहर बाद थकान हो सकती है। उपाय: बुधवार को हरे रंग के वस्त्र पहनें। "ॐ बुधाय नमः" का जाप करें। किसी जरूरतमंद को हरी सब्जी या मूंग दाल का दान करें
मिथुन राशि लग्नेश बुधदेव आर्द्रा नक्षत्र शुक्रदेव मंगलदेव देवगुरु बृहस्पति उच्च गुरु धन और करियर