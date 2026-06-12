मिथुन राशि दिवसचर्या 13 जून 2026: कमाई और खर्च दोनों के दरवाजे खुले, बुद्धि पर भरोसा करें

13 जून 2026 के लिए मिथुन राशि के लिए विस्तृत राशिफल। धन, करirer, परिवार और स्वास्थ्य पर प्रभाव, प्लानेटरी योगों का विश्लेषण और व्यावहारिक सलाह।

आज मिथुन राशि के लिए कमाई और खर्च दोनों के दरवाजे खुले हैं। दूर के संपर्क आज नजदीकी फायदे में बदलेंगे। पैसा आएगा और मौज मस्ती में भी जाएगा, बस संतुलन आपके हाथ में है। आपको अपनी राशि स्वामी बुध से फायदा मिलेगा और बुद्धि से भी, इसलिए बुद्धि पर भरोसा करें और भावुकता से बचें। आपके धन और खर्च के स्वामियों के बीच आज राशि परिवर्तन योग बना है, जो दूर और विदेश से जुड़े संपर्कों से धन प्राप्ति कराता है, पर साथ ही खर्च का हाथ भी खोल देता है। सबसे बड़ी राहत यह है कि उच्च के देवगुरु आपके धन भाव में बैठकर स्थिति को आशीर्वाद दे रहे हैं। आपके लग्नेश बुध आज अपनी राशि मिथुन में, यानी सीधे आपके लग्न में विराजमान हैं। द्वितीय भाव में उच्च के देवगुरु बृहस्पति और शुक्र की युति चल रही है। चंद्रमा सुबह 9 बजकर 26 मिनट तक एकादश भाव में रहेगा, फिर अपनी उच्च राशि वृषभ में होकर द्वादश भाव में प्रवेश करेगा। मंगल अपनी राशि मेष में लाभ के एकादश भाव में बैठे हैं। शनि काफी समय से दशम भाव में मीन राशि में जमे हुए हैं। सूर्य द्वादश भाव में शत्रु राशि में हैं। राहु नवम भाव में और केतु तृतीय भाव में गोचर कर रहे हैं। लग्नेश बुध का अपने घर में बैठना आपकी बुद्धि और वाणी को आज धार देता है। आप जो सोचेंगे, साफ सोचेंगे, और जो बोलेंगे, असर करेगा। दूसरी बड़ी बात, विदेश या दूरस्थ स्थानों से जुड़े काम करने वालों के लिए आज धन प्राप्ति के पक्के योग हैं। बाहर का कोई संपर्क, कोई पुराना परिचित या दूर बैठा ग्राहक आपके लिए लाभ का जरिया बनेगा। मंगल लाभ भाव में अपनी राशि में हैं, यानी आमदनी की रफ्तार बनी रहेगी। सुबह 9:26 से पहले का समय किसी लाभ की बातचीत के लिए विशेष अनुकूल है, उसका उपयोग कर लीजिए। आज खर्च का पलड़ा भारी रह सकता है, खासकर मौज मस्ती, घूमने फिरने और खाने पीने पर। जेब खुशी खुशी ढीली होगी, इसलिए शिकायत भी नहीं रहेगी, पर हिसाब रखना समझदारी है। सूर्य द्वादश भाव में शत्रु राशि में हैं, ऊर्जा थोड़ी कम महसूस हो सकती है। केतु तृतीय भाव में हैं, किसी साहसिक फैसले को लेकर मन में हिचक आ सकती है, छोटे कदमों से शुरुआत कीजिए। जीवनसाथी के भाव के स्वामी देवगुरु आज उच्च के होकर धन और परिवार के भाव में बैठे हैं। इसका सीधा अर्थ है कि जीवनसाथी का साथ आज घर की समृद्धि और सुख दोनों बढ़ाएगा। साथ बैठकर भविष्य की कोई योजना बनाइए, बात दूर तक जाएगी। प्रेम संबंधों में भी शुक्र की मौजूदगी मिठास बनाए रखेगी, किसी अच्छे रेस्तरां या यात्रा की योजना रिश्ते में ताजगी लाएगी। परिवार के साथ भोजन का योग आज विशेष रूप से बन रहा है, और यही आज के दिन की असली कमाई होगी। घर के बड़ों से आशीर्वाद लेना न भूलें। छोटे भाई बहनों से संवाद में थोड़ी दूरी य或 औपचारिकता महसूस हो सकती है, पहल आप कीजिए। दूर रहने वाले किसी रिश्तेदार का फोन या संदेश दिन को खास बना सकता है। आय के मोर्चे पर दिन मजबूत है। विदेश , आयात निर्यात, या दूसरे शहरों से जुड़े कारोबार करने वालों को अच्छी धन प्राप्ति होगी। उच्च के गुरु धन भाव में बैठकर आर्थिक आधार को पुख्ता कर रहे हैं, यानी पैसा आज सिर्फ आएगा नहीं, टिकेगा भी। बस ध्यान यह रखना है कि व्यय भाव सक्रिय है, इसलिए शौक और दिखावे के खर्च की एक सीमा तय कर लें। निवेश के लिए दिन ठीक है, पर सट्टे जैसी जल्दबाजी से दूर रहें। दिन सामान्य रहेगा, पर शरीर आराम मांगेगा। सूर्य और चंद्रमा दोनों के द्वादश भाव से जुड़ने के कारण नींद पूरी करना आज सबसे जरूरी दवा है। आंखों पर जोर कम डालें, खासकर देर रात मोबाइल की रोशनी से बचें। पैरों में थकान महसूस हो तो गुनगुने पानी से सिकाई कर लें, राहत मिलेगी। शनि दशम भाव में हैं, यानी मेहनत का कोई विकल्प नहीं, पर फल पक्का है। लेखन, अनुवाद, मीडिया, अध्यापन और संचार से जुड़े लोगों के लिए लग्नेश बुध की स्थिति आज का दिन बेहद उपयोगी बनाती है। नौकरीपेशा लोगों को विदेश या दूसरे शहर से जुड़ा कोई काम मिल सकता है, मना मत कीजिएगा, यह आगे की सीढ़ी है। राहु नवम भाव में हैं, भाग्य कहीं से भी अप्रत्याशित मदद भेज सकता है। यात्रा पर निकलने या कोई बड़ा खर्च करने से पहले अपने इष्ट का स्मरण करके घर से निकलें। आईकास (ICAS) चेन्नई से " ज्योतिष प्रवीण" की उपाधि प्राप्त शशांक शेखर बाजपेयी जी ज्योतिष , टैरो कार्ड रीडिंग और रेकी के क्षेत्र में लंबे समय से सक्रिय हैं। पाराशरी ज्योतिष के गहन अध्ययन और आध्यात्मिक विषयों की गहरी समझ के माध्यम से वे लोगों को जीवन की चुनौतियों में सार्थक मार्गदर्शन प्रदान करते रहे हैं। पत्रकारिता और मीडिया जगत में 18 से अधिक वर्षों का अनुभव रखने वाले शशांक जी ने देश के प्रमुख मीडिया संस्थानों में महत्वपूर्ण संपादकीय जिम्मेदारियां निभाई हैं। समाचार, समाज, अध्यात्म और मानवीय विषयों पर उनकी गहरी पकड़ ने उन्हें एक संवेदनशील लेखक, विश्लेषक और मार्गदर्शक के रूप में पहचान दिलाई है। ज्योतिष ीय विषयों पर लंबे समय तक कार्य करने और अध्ययन करने के कारण उन्हें इस क्षेत्र का भी व्यापक अनुभव प्राप्त है। शशांक शेखर बाजपेयी जी का मानना है कि ज्योतिष केवल भविष्य बताने का माध्यम नहीं, बल्कि आत्मबोध और सही दिशा प्रदान करने का विज्ञान है। पाराशरी ज्योतिष , टैरो कार्ड रीडिंग और रेकी के माध्यम से वे लोगों को जीवन के विभिन्न पहलुओं को समझने और बेहतर निर्णय लेने में सहायता करते हैं। उनकी सलाह व्यवहारिक, संतुलित और जीवन के वास्तविक अनुभवों पर आधारbased होती है। अनुभव (Experience) Astropatr.

आज मिथुन राशि के लिए कमाई और खर्च दोनों के दरवाजे खुले हैं। दूर के संपर्क आज नजदीकी फायदे में बदलेंगे। पैसा आएगा और मौज मस्ती में भी जाएगा, बस संतुलन आपके हाथ में है। आपको अपनी राशि स्वामी बुध से फायदा मिलेगा और बुद्धि से भी, इसलिए बुद्धि पर भरोसा करें और भावुकता से बचें। आपके धन और खर्च के स्वामियों के बीच आज राशि परिवर्तन योग बना है, जो दूर और विदेश से जुड़े संपर्कों से धन प्राप्ति कराता है, पर साथ ही खर्च का हाथ भी खोल देता है। सबसे बड़ी राहत यह है कि उच्च के देवगुरु आपके धन भाव में बैठकर स्थिति को आशीर्वाद दे रहे हैं। आपके लग्नेश बुध आज अपनी राशि मिथुन में, यानी सीधे आपके लग्न में विराजमान हैं। द्वितीय भाव में उच्च के देवगुरु बृहस्पति और शुक्र की युति चल रही है। चंद्रमा सुबह 9 बजकर 26 मिनट तक एकादश भाव में रहेगा, फिर अपनी उच्च राशि वृषभ में होकर द्वादश भाव में प्रवेश करेगा। मंगल अपनी राशि मेष में लाभ के एकादश भाव में बैठे हैं। शनि काफी समय से दशम भाव में मीन राशि में जमे हुए हैं। सूर्य द्वादश भाव में शत्रु राशि में हैं। राहु नवम भाव में और केतु तृतीय भाव में गोचर कर रहे हैं। लग्नेश बुध का अपने घर में बैठना आपकी बुद्धि और वाणी को आज धार देता है। आप जो सोचेंगे, साफ सोचेंगे, और जो बोलेंगे, असर करेगा। दूसरी बड़ी बात, विदेश या दूरस्थ स्थानों से जुड़े काम करने वालों के लिए आज धन प्राप्ति के पक्के योग हैं। बाहर का कोई संपर्क, कोई पुराना परिचित या दूर बैठा ग्राहक आपके लिए लाभ का जरिया बनेगा। मंगल लाभ भाव में अपनी राशि में हैं, यानी आमदनी की रफ्तार बनी रहेगी। सुबह 9:26 से पहले का समय किसी लाभ की बातचीत के लिए विशेष अनुकूल है, उसका उपयोग कर लीजिए। आज खर्च का पलड़ा भारी रह सकता है, खासकर मौज मस्ती, घूमने फिरने और खाने पीने पर। जेब खुशी खुशी ढीली होगी, इसलिए शिकायत भी नहीं रहेगी, पर हिसाब रखना समझदारी है। सूर्य द्वादश भाव में शत्रु राशि में हैं, ऊर्जा थोड़ी कम महसूस हो सकती है। केतु तृतीय भाव में हैं, किसी साहसिक फैसले को लेकर मन में हिचक आ सकती है, छोटे कदमों से शुरुआत कीजिए। जीवनसाथी के भाव के स्वामी देवगुरु आज उच्च के होकर धन और परिवार के भाव में बैठे हैं। इसका सीधा अर्थ है कि जीवनसाथी का साथ आज घर की समृद्धि और सुख दोनों बढ़ाएगा। साथ बैठकर भविष्य की कोई योजना बनाइए, बात दूर तक जाएगी। प्रेम संबंधों में भी शुक्र की मौजूदगी मिठास बनाए रखेगी, किसी अच्छे रेस्तरां या यात्रा की योजना रिश्ते में ताजगी लाएगी। परिवार के साथ भोजन का योग आज विशेष रूप से बन रहा है, और यही आज के दिन की असली कमाई होगी। घर के बड़ों से आशीर्वाद लेना न भूलें। छोटे भाई बहनों से संवाद में थोड़ी दूरी य或 औपचारिकता महसूस हो सकती है, पहल आप कीजिए। दूर रहने वाले किसी रिश्तेदार का फोन या संदेश दिन को खास बना सकता है। आय के मोर्चे पर दिन मजबूत है। विदेश, आयात निर्यात, या दूसरे शहरों से जुड़े कारोबार करने वालों को अच्छी धन प्राप्ति होगी। उच्च के गुरु धन भाव में बैठकर आर्थिक आधार को पुख्ता कर रहे हैं, यानी पैसा आज सिर्फ आएगा नहीं, टिकेगा भी। बस ध्यान यह रखना है कि व्यय भाव सक्रिय है, इसलिए शौक और दिखावे के खर्च की एक सीमा तय कर लें। निवेश के लिए दिन ठीक है, पर सट्टे जैसी जल्दबाजी से दूर रहें। दिन सामान्य रहेगा, पर शरीर आराम मांगेगा। सूर्य और चंद्रमा दोनों के द्वादश भाव से जुड़ने के कारण नींद पूरी करना आज सबसे जरूरी दवा है। आंखों पर जोर कम डालें, खासकर देर रात मोबाइल की रोशनी से बचें। पैरों में थकान महसूस हो तो गुनगुने पानी से सिकाई कर लें, राहत मिलेगी। शनि दशम भाव में हैं, यानी मेहनत का कोई विकल्प नहीं, पर फल पक्का है। लेखन, अनुवाद, मीडिया, अध्यापन और संचार से जुड़े लोगों के लिए लग्नेश बुध की स्थिति आज का दिन बेहद उपयोगी बनाती है। नौकरीपेशा लोगों को विदेश या दूसरे शहर से जुड़ा कोई काम मिल सकता है, मना मत कीजिएगा, यह आगे की सीढ़ी है। राहु नवम भाव में हैं, भाग्य कहीं से भी अप्रत्याशित मदद भेज सकता है। यात्रा पर निकलने या कोई बड़ा खर्च करने से पहले अपने इष्ट का स्मरण करके घर से निकलें। आईकास (ICAS) चेन्नई से "ज्योतिष प्रवीण" की उपाधि प्राप्त शशांक शेखर बाजपेयी जी ज्योतिष, टैरो कार्ड रीडिंग और रेकी के क्षेत्र में लंबे समय से सक्रिय हैं। पाराशरी ज्योतिष के गहन अध्ययन और आध्यात्मिक विषयों की गहरी समझ के माध्यम से वे लोगों को जीवन की चुनौतियों में सार्थक मार्गदर्शन प्रदान करते रहे हैं। पत्रकारिता और मीडिया जगत में 18 से अधिक वर्षों का अनुभव रखने वाले शशांक जी ने देश के प्रमुख मीडिया संस्थानों में महत्वपूर्ण संपादकीय जिम्मेदारियां निभाई हैं। समाचार, समाज, अध्यात्म और मानवीय विषयों पर उनकी गहरी पकड़ ने उन्हें एक संवेदनशील लेखक, विश्लेषक और मार्गदर्शक के रूप में पहचान दिलाई है। ज्योतिषीय विषयों पर लंबे समय तक कार्य करने और अध्ययन करने के कारण उन्हें इस क्षेत्र का भी व्यापक अनुभव प्राप्त है। शशांक शेखर बाजपेयी जी का मानना है कि ज्योतिष केवल भविष्य बताने का माध्यम नहीं, बल्कि आत्मबोध और सही दिशा प्रदान करने का विज्ञान है। पाराशरी ज्योतिष, टैरो कार्ड रीडिंग और रेकी के माध्यम से वे लोगों को जीवन के विभिन्न पहलुओं को समझने और बेहतर निर्णय लेने में सहायता करते हैं। उनकी सलाह व्यवहारिक, संतुलित और जीवन के वास्तविक अनुभवों पर आधारbased होती है। अनुभव (Experience) Astropatr





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