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मिथुन चक्रवर्ती की निजी जिंदगी के दिलचस्प पहलू

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मिथुन चक्रवर्ती की निजी जिंदगी के दिलचस्प पहलू
मिथुन चक्रवर्तीनिजी जिंदगीबॉलीवुड
📆16-06-2026 06:24:00
📰rpbreakingnews
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मिथुन चक्रवर्ती ने अपने जीवन में कई रिश्तों को देखा है, लेकिन उनकी पहली शादी चार महीने में ही टूट गई थी। इसके अलावा, उनके बच्चे उन्हें 'पापा' नहीं बल्कि 'मिथुन' कहकर बुलाते हैं।

चार महीने में टूटी पहली शादी , बच्चे नहीं बुलाते हैं 'पापा', श्रीदेवी के साथ छप गई थीं मिथुन चक्रवर्ती की सीक्रेट शादी की खबरें मिथुन चकरवर्ती आज अपना 76वां जन्मदिन मना रहे हैं। मिथुन चक्रवर्ती ने जहां एक तरफ प्रोफेशनल जिंदगी में अपने डांस से बॉलीवुड में 'डिस्को डांस र' का टैग हासिल किया, वहीं पर्सनल लाइफ भी उनकी हमेशा से ही सुर्खियों में रही। चलिए इस मौके पर मिथुन चक्रवर्ती की निजी जिंदगी के कुछ पहलुओं पर नजर डालते हैं। मिथुन चक्रवर्ती ने अपने जीवन में कई रिश्तों को देखा है, लेकिन उनकी पहली शादी चार महीने में ही टूट गई थी। इसके अलावा, उनके बच्चे उन्हें 'पापा' नहीं बल्कि 'मिथुन' कहकर बुलाते हैं.

चार महीने में टूटी पहली शादी, बच्चे नहीं बुलाते हैं 'पापा', श्रीदेवी के साथ छप गई थीं मिथुन चक्रवर्ती की सीक्रेट शादी की खबरें मिथुन चकरवर्ती आज अपना 76वां जन्मदिन मना रहे हैं। मिथुन चक्रवर्ती ने जहां एक तरफ प्रोफेशनल जिंदगी में अपने डांस से बॉलीवुड में 'डिस्को डांसर' का टैग हासिल किया, वहीं पर्सनल लाइफ भी उनकी हमेशा से ही सुर्खियों में रही। चलिए इस मौके पर मिथुन चक्रवर्ती की निजी जिंदगी के कुछ पहलुओं पर नजर डालते हैं। मिथुन चक्रवर्ती ने अपने जीवन में कई रिश्तों को देखा है, लेकिन उनकी पहली शादी चार महीने में ही टूट गई थी। इसके अलावा, उनके बच्चे उन्हें 'पापा' नहीं बल्कि 'मिथुन' कहकर बुलाते हैं

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