मिशन शक्ति-5.0 का शुभारंभ: नारी सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन के लिए प्रतिबद्ध

राजनीति समाचार

मिशन शक्ति-5.0 का शुभारंभ: नारी सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन के लिए प्रतिबद्ध
मिशन शक्तिनारी सुरक्षासशक्तिकरण
उत्तर प्रदेश में नारी सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन को बढ़ावा देने के लिए मिशन शक्ति-5.0 का शुभारंभ किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस पहल की शुरुआत की, जिसका उद्देश्य महिलाओं को सशक्त बनाना और उन्हें समाज में एक मजबूत स्थान दिलाना है। इस कार्यक्रम के तहत, महिलाओं को विभिन्न योजनाओं के माध्यम से सहायता प्रदान की जाएगी, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और वित्तीय सहायता शामिल है।

लखनऊ के लोक भवन सभागार में शनिवार को नारी सुरक्षा , सम्मान और स्वावलंबन के लिए समर्पित ‘ मिशन शक्ति -5.

0’ का भव्य शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर, प्रदेश के सभी 1,647 थानों में नवनिर्मित मिशन शक्ति केंद्रों का उद्घाटन भी हुआ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मिशन शक्ति केंद्रों से संबंधित SOP (Standard Operating Procedure) की पुस्तिकाएं जारी कीं। कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, मंत्री बेबी रानी मौर्या और अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस अवसर पर कहा कि मिशन शक्ति के पांचवें चरण का शुभारंभ करते हुए उन्हें प्रसन्नता हो रही है। उन्होंने कहा कि इस अभियान को नारी सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन के लिए 2020 में शुरू किया गया था, जिसका उद्देश्य महिलाओं को नई गरिमा के अनुरूप सुरक्षा और सम्मान प्रदान करना था। मुख्यमंत्री ने जोर देकर कहा कि मिशन शक्ति के परिणाम अब सामने आ रहे हैं। उन्होंने एक उदाहरण देते हुए बताया कि कैसे महिला सुरक्षा से खिलवाड़ करने वाले अपराधियों को त्वरित कार्रवाई का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि अब अपराधी और माफिया भी समाज में अपनी गलतियों के लिए माफी मांग रहे हैं, जो मिशन शक्ति की सफलता का प्रमाण है। मिशन शक्ति केंद्रों के माध्यम से महिलाओं को हर स्तर पर सुरक्षा और सशक्तिकरण प्रदान किया जाएगा, जो उनके संरक्षण और न्याय सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। मुख्यमंत्री ने इस बात पर भी जोर दिया कि पहले महिलाएं और बेटियां स्वयं को सुरक्षित महसूस नहीं करती थीं, लेकिन आज वे बिना किसी डर के आगे बढ़ रही हैं। सरकार बेटियों को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है और इसके लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं।\मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में उठाए गए कदमों को रेखांकित करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश पुलिस में आजादी के बाद से महिला कार्मिकों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। 2017 से पहले जहां महिला कर्मियों की संख्या 10,000 थी, वहीं अब यह बढ़कर 44,000 से अधिक हो गई है। प्रत्येक भर्ती में महिला कर्मियों की भर्ती को प्राथमिकता दी जा रही है। 2017 से पहले, राज्य में उचित प्रशिक्षण सुविधाओं का अभाव था, लेकिन अब 60,000 से अधिक पुलिस कर्मियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रशिक्षण क्षमता को 3,000 से बढ़ाकर 60,000 किया गया है। मुख्यमंत्री ने बेटी के जन्म से लेकर स्नातक तक की शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने की योजनाओं का भी उल्लेख किया। बेटी के जन्म पर माता-पिता को 5,000 रुपये की राशि दी जाती है, और बेटी एक वर्ष की होने पर 2,000 रुपये दिए जाते हैं। इसके अतिरिक्त, बेटी को विभिन्न टीकाकरण कार्यक्रमों से जोड़ा जाता है। कन्या सुमंगला योजना के तहत, बेटी के पहली कक्षा में प्रवेश पर 3,000 रुपये, छठी कक्षा में प्रवेश पर 3,000 रुपये, दसवीं कक्षा में प्रवेश पर 5,000 रुपये और 12वीं कक्षा पास करने पर 7,000 रुपये दिए जाते हैं। कन्या सुमंगला योजना से अब तक 26 लाख से अधिक बेटियां लाभान्वित हुई हैं। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत एक लाख रुपये की राशि बिना किसी भेदभाव के दी जा रही है, और बेटियों की शादी के लिए भी सरकार अनुदान प्रदान करती है। सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मातृ वंदना अभियान और फिट इंडिया मूवमेंट जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से भी महिलाओं को सशक्त बना रही है। पिछले 11 वर्षों में, गरीबों के लिए शुरू की गई योजनाओं का केंद्र बिंदु नारी रही है। 12 करोड़ घरों में शौचालय नारी गरिमा का प्रतीक हैं, और 10 करोड़ घरों में उज्ज्वला गैस कनेक्शन महिलाओं के लिए एक अभिनव योजना है। आयुष्मान भारत योजना के तहत देश में 10 करोड़ परिवारों को जोड़ा गया है, और 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन सुविधा का लाभ मिल रहा है। ग्रामीण भू-अभिलेख घरौनी महिलाओं को भी प्रदान किए गए हैं, और एक करोड़ घरौनी दस्तावेजों में महिलाओं के नाम दर्ज हैं। 4 करोड़ गरीबों के लिए आवास बनाए गए हैं, और हर कल्याणकारी योजना में नारी गरिमा और सम्मान का ध्यान रखा गया है। बैंकिंग सखी के माध्यम से महिलाएं अब काम कर रही हैं। 2017 से पहले, पोषाहार योजनाओं के साथ बदनाम ठेकेदार जुड़े हुए थे, लेकिन अब 60,000 महिला स्वयं सहायता समूह की बहनें टेक होम राशन प्रदान कर रही हैं, जिससे 2 करोड़ महिलाओं को सीधे तौर पर लाभ मिल रहा है।\मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि सशक्त नारी से ही सशक्त प्रदेश का निर्माण होगा। उन्होंने बताया कि आज बेसिक शिक्षा परिषद में 1.60 करोड़ से अधिक बच्चे पढ़ रहे हैं, और प्रत्येक छात्र को यूनिफॉर्म, जूते, स्वेटर और 1200 रुपये अभिभावकों के खाते में भेजे जा रहे हैं। उन्होंने जानकारी दी कि 1 जनवरी 2024 से अब तक 12,271 अपराधियों को सजा दी गई है, जिनमें 987 को आजीवन कारावास मिला है। मुख्यमंत्री ने दोहराया कि महिला सुरक्षा से खिलवाड़ करने वालों को कठोर सजा दी जाएगी। हर थाने में महिला डेस्क, अलग-अलग हेल्पलाइन और मिशन शक्ति केंद्र सक्रिय होंगे। उन्होंने सभी विभागों से महिलाओं को योजनाओं की जानकारी देने और अपनी जिम्मेदारी निभाने का आह्वान किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उनकी सरकार महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध है और विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों के माध्यम से उन्हें सहायता प्रदान कर रही है। उन्होंने यह भी कहा कि महिलाओं को समाज में समान अवसर मिलें, यह सुनिश्चित करने के लिए सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। मिशन शक्ति कार्यक्रम महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और उन्हें समाज में एक मजबूत स्थान दिलाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। यह कार्यक्रम महिलाओं को सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है और उत्तर प्रदेश सरकार महिलाओं के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। इस पहल के माध्यम से, सरकार का लक्ष्य महिलाओं को सशक्त बनाना और उन्हें समाज में एक सम्मानजनक जीवन जीने में मदद करना है। मिशन शक्ति के तहत, महिलाओं को विभिन्न क्षेत्रों में सहायता प्रदान की जाएगी, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और वित्तीय सहायता शामिल है। यह कार्यक्रम महिलाओं को उनके अधिकारों के बारे में जागरूक करने और उन्हें सशक्त बनाने में मदद करेगा ताकि वे किसी भी चुनौती का सामना करने में सक्षम हो सकें। सरकार महिलाओं के लिए एक सुरक्षित और समृद्ध भविष्य सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है

मिशन शक्ति नारी सुरक्षा सशक्तिकरण उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ महिला कल्याण

 

इंडिया ताज़ा खबर, इंडिया मुख्य बातें

