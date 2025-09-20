मिशन शक्ति 5.0 का शुभारंभ: महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन के लिए प्रतिबद्ध सरकार

उत्तर प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन को बढ़ावा देने के लिए 'मिशन शक्ति-5.0' का शुभारंभ किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस अवसर पर नए मिशन शक्ति केंद्रों का उद्घाटन किया और विभिन्न योजनाओं का ऐलान किया।

लखनऊ के लोक भवन सभागार में शनिवार को नारी सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन के लिए समर्पित ‘ मिशन शक्ति -5.

0’ का भव्य शुभारंभ हुआ। इस अवसर पर प्रदेश भर के सभी 1,647 थानों में नए मिशन शक्ति केंद्रों का उद्घाटन भी किया गया, जो महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मिशन शक्ति केंद्रों से संबंधित एसओपी (SOP) की पुस्तिकाओं का विमोचन किया, जो इन केंद्रों के संचालन के लिए दिशानिर्देश प्रदान करेंगी। कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, मंत्री बेबी रानी मौर्या और अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे, जिन्होंने इस महत्वपूर्ण पहल का समर्थन किया। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि मिशन शक्ति के पांचवें चरण का शुभारंभ करते हुए उन्हें प्रसन्नता हो रही है। उन्होंने बताया कि इस अभियान को 2020 में शुरू किया गया था, जिसका उद्देश्य नारी सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन को बढ़ावा देना था। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि सरकार महिलाओं को नई गरिमा के अनुरूप सुरक्षा और सम्मान प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है, और मिशन शक्ति इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है। उन्होंने हाल ही में महिला अपराध में शामिल एक अपराधी के साथ हुई घटना का जिक्र करते हुए कहा कि ऐसे अपराधियों को सख्त सजा दी जाएगी जो महिलाओं की सुरक्षा में सेंध लगाने की कोशिश करेंगे या उनके सम्मान और स्वावलंबन में बाधा बनेंगे। स्वस्थ और सुरक्षित नारी से ही सशक्त परिवार और समाज का निर्माण होता है, इस बात पर जोर देते हुए उन्होंने महिलाओं के सशक्तिकरण को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर बल दिया।\मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में बेटियों को आगे बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा किए जा रहे विभिन्न प्रयासों पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि पहले महिलाएं-बेटियां अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करती थीं, लेकिन आज वे बिना किसी डर के आगे बढ़ रही हैं। उन्होंने यूपी पुलिस में महिला कार्मिकों की संख्या में हुई उल्लेखनीय वृद्धि का उल्लेख किया, जो 2017 से पहले 10,000 थी, और अब 44,000 से अधिक हो गई है। उन्होंने यह भी बताया कि प्रत्येक भर्ती में महिला कर्मियों की भर्ती की जा रही है। प्रशिक्षण क्षमता में वृद्धि की गई है, जिससे पुलिस कर्मियों को बेहतर प्रशिक्षण मिल सके। मुख्यमंत्री ने बेटी के जन्म से लेकर स्नातक तक की पढ़ाई तक की व्यवस्था पर भी जोर दिया, जिसके तहत बेटियों को विभिन्न वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, जैसे कि बेटी के जन्म पर ₹5,000, एक वर्ष की होने पर ₹2,000, और कन्या सुमंगला योजना के तहत विभिन्न कक्षाओं में प्रवेश पर ₹3,000 से ₹7,000 तक की राशि। उन्होंने कहा कि कन्या सुमंगला योजना के तहत 26 लाख से अधिक बेटियां लाभान्वित हुई हैं। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में बिना किसी भेदभाव के एक लाख रुपये की राशि प्रदान की जा रही है, और बेटियों की शादी के लिए सरकार अनुदान भी दे रही है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान, मातृ वंदना अभियान और फिट इंडिया मूवमेंट जैसी योजनाओं का भी उल्लेख किया गया, जो महिलाओं के सशक्तिकरण में योगदान दे रही हैं। उन्होंने यह भी बताया कि 11 वर्षों में गरीबों के लिए शुरू किए गए कार्यक्रमों का केंद्र बिंदु नारी ही रही है, और 12 करोड़ घरों में शौचालय निर्माण, 10 करोड़ घरों में उज्ज्वला गैस कनेक्शन और आयुष्मान भारत योजना जैसी योजनाएं नारी गरिमा को बढ़ावा दे रही हैं।\मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आगे कहा कि ग्रामीण भू-अभिलेख घरौनी महिलाओं को प्रदान किए गए हैं, और एक करोड़ घरौनी दस्तावेजों में महिलाओं के नाम दर्ज किए गए हैं। उन्होंने 4 करोड़ गरीबों के लिए आवास निर्माण की बात कही, और कहा कि हर कल्याणकारी योजना में नारी गरिमा और नारी सम्मान का ध्यान रखा गया है। उन्होंने बैंकिंग सखी के माध्यम से महिलाओं के सशक्तिकरण पर प्रकाश डाला, और 2017 से पहले पोषाहार योजनाओं में धांधली की स्थिति का उल्लेख किया। उन्होंने बताया कि अब 60,000 महिला स्वयं सहायता समूह की बहनें टेक होम राशन कार्यक्रम में शामिल हैं, और 2 करोड़ महिलाओं को सीधे तौर पर इसका लाभ मिल रहा है। मुख्यमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि सशक्त नारी से ही सशक्त प्रदेश का निर्माण होता है। उन्होंने बताया कि आज बेसिक शिक्षा परिषद में 1.60 करोड़ से अधिक बच्चे पढ़ रहे हैं, और हर छात्र को यूनिफॉर्म, जूते, स्वेटर और ₹1,200 अभिभावकों के खातों में भेजे जा रहे हैं। उन्होंने 1 जनवरी 2024 से अब तक 12,271 अपराधियों को सजा देने की जानकारी दी, जिनमें 987 को आजीवन कारावास मिला है। उन्होंने दोहराया कि महिला सुरक्षा से खिलवाड़ करने वालों को कठोर सजा दी जाएगी, और हर थाने में महिला डेस्क, अलग-अलग हेल्पलाइन और मिशन शक्ति केंद्र सक्रिय होंगे। उन्होंने सभी विभागों को महिलाओं को योजनाओं की जानकारी देने और जिम्मेदारी निभाने का आह्वान किया, ताकि महिलाओं को हर स्तर पर सुरक्षा और सशक्तिकरण मिल सके





