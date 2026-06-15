मिस्टरबीस्ट बनeneutube इतिहास में पहले 500 मिलियन सब्सक्राइबर वाले क्रिएटर

यूट्यूब इतिहास में एक नया रिकॉर्ड बनाया गया है। दुनिया के मशहूर क्रिएटर मिस्टरबीस्ट (जिमी डोनाल्डसन) ने 500 मिलियन (50 करोड़) सब्सक्राइबर्स का आंकड़ा पार कर लिया है। Forbes की 2025 की रिपोर्ट के अनुसार, मिस्टरबीस्ट 80 मिलियन डॉलर के साथ सबसे अमीर क्रिएटर हैं।

यूट्यूब इतिहास में एक नया रिकॉर्ड बनाया गया है। दुनिया के मशहूर क्रिएटर मिस्टरबीस्ट ( जिमी डोनाल्डसन ) ने 500 मिलियन (50 करोड़) सब्सक्राइबर ्स का आंकड़ा पार कर लिया है। इससे पहले वे कमाई के मामले में भी रिकॉर्ड बान चुके हैं। किसी के भी यूट्यूब चैनल पर बढ़ते और घटते सब्सक्राइबर की संख्या उसकी कमाई पर बड़ा असर डाल सकती है। आजकल लोग यूट्यूब चैनल पर अपने सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए तरह-तरह का कंटेंट डालते हैं। लेकिन इसके बाद भी उन्हें सब्सक्राइबर बढ़ाने में काफी दिक्कत होती है। हाल ही में लोकप्रिय मिस्टरबीस्ट (MrBeast) ने सब्सक्राइबर के मामले में नया रिकॉर्ड बनाया है। यूट्यूब के आधिकारिक ब्लॉग के अनुसार, इस हफ्ते जिमी डोनाल्डसन , ऑनलाइन जिन्हें मिस्टरबीस्ट (MrBeast) के नाम से जाना जाता है ने यूट्यूब पर 500 मिलियन (50 करोड़) सब्सक्राइबर का आंकड़ा पार कर लिया। आज तक कोई भी अकेला क्रिएटर 500 मिलियम सब्सक्राइबर के आंखड़े पर नहीं पहुंचा है। आधे बिलियन सब्सक्राइबर का मतलब है कि उनकी फॉलोइंग ज्यादातर देशों की आबादी से भी ज्यादा है। इससे पहले भी वे एक रिकॉर्ड बना चुके हैं। Forbes की 2025 की रिपोर्ट के अनुसार, मिस्टरबीस्ट 80 मिलियन डॉलर (लगभग 808.

44 करोड़ रुपये) के साथ सबसे अमीर क्रिएटर हैं। मिस्टरबीस्ट 500 मिलियन सब्सक्राइबर वाले YouTube के पहले क्रिएटर बन गए। मिस्टरबीस्ट पिछले कई वर्षों ने लगातार अपने कंटेंट का दायरा और दर्शकों की संख्या बढ़ाई है। उनके चैनल को और ज्यादा शानदार चैलेंज वीडियो, बड़े कैश गिवअवे और ऐसे प्रोजेक्ट्स से तेजी मिली, जो अक्सर दायरे और बजट के मामले में टेलीविजन प्रोडक्शंस जैसे लगते थे। 2022 के आखिर तक मिस्टरबीस्ट YouTube पर सबसे ज्यादा सब्सक्राइबर वाले अकेले क्रिएटर बन चुके थे। दो साल से भी कम समय में, उन्होंने प्लेटफॉर्म के बाकी सभी चैनलों को पीछे छोड़ दिया। मिस्टरबीस्ट की लोकप्रियता की एक वजह यह है कि वे ऑनलाइन वीडियो को किसी बड़े इवेंट जैसा बना देते हैं। कई क्रिएटर अपनी पर्सनैलिटी या खास तरह की रुचियों के आधार पर वीडियो और ऑडियंस बनाते हैं। उनका तरीका अक्सर बड़े और शानदार शो बनाने पर रहता है। समय के साथ, वीडियो बड़े, ज्यादा महंगे और बनाने में ज्यादा मुश्किल होते गए। कॉन्टेस्ट वाले फॉर्मेट काफी सफल रहे, जिनमें हिस्सा लेने वाले सोच-समझकर बनाए गए चैलेंज में बड़े इनामों के लिए मुकाबला करते थे। पर सब्सक्राइबर्स की संख्या में बढ़ोतरी का दायरा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर फैल गया है और MrBeast ने भी इस बदलाव को ध्यान में रखा है। हालांकि शुरुआत में अंग्रेजी बोलने वाले दर्शकों को ध्यान में रखकर बनाए गए वीडियो से सफलता मिली थी, लेकिन बाद में ऐसे बदलाव किए गए, जिनसे कंटेंट के ट्रांसलेटेड वर्जन के जरिए ये वीडियो दुनिया के दूसरे हिस्सों तक भी पहुंच सके





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