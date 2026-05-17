मीरा चोपड़ा ने रवि मोहन के समर्थन में नोट शेयर किया, कहा- हर बार सिर्फ पुरुषों को ही कसूरवार ठहराना सही नहीं है

साउथ सिनेमा के दिग्गज एक्टर रवि मोहन और उनकी पत्नी आरती रवि के बीच चल रहा तलाक का विवाद इन दिनों टॉक ऑफ द टाउन बना हुआ है। बीते दिन रवि मोहन ने रोते हुए अपनी पत्नी और उनके परिवार पर मानसिक प्रताड़ना से लेकर 'काला जादू' करने तक के बेहद गंभीर और सनसनीखेज आरोप लगाए हैं। इस पूरे विवाद के बीच अब प्रियंका चोपड़ा की कजिन और साउथ फिल्मों में नजर आ चुकीं एक्ट्रेस मीरा चोपड़ा रवि मोहन के समर्थन में आगे आई हैं। मीरा ने सोशल मीडिया पर एक बेहद कड़ा और बेबाक नोट शेयर किया है, जिसमें उन्होंने पुरुषों का पक्ष लेते हुए कहा कि वैवाहिक विवादों में हर बार सिर्फ पुरुषों को ही कसूरवार ठहराना सही नहीं है, उन्हें भी अपनी बात रखने और न्याय पाने का पूरा अधिकार है।
साउथ सिनेमा के दिग्गज एक्टर रवि मोहन और उनकी पत्नी आरती रवि के बीच चल रहा तलाक का विवाद इन दिनों टॉक ऑफ द टाउन बना हुआ है। बीते दिन रवि मोहन ने रोते हुए अपनी पत्नी और उनके परिवार पर मानसिक प्रताड़ना से लेकर 'काला जादू' करने तक के बेहद गंभीर और सनसनीखेज आरोप लगाए हैं। इस पूरे विवाद के बीच अब प्रियंका चोपड़ा की कजिन और साउथ फिल्मों में नजर आ चुकीं एक्ट्रेस मीरा चोपड़ा रवि मोहन के समर्थन में आगे आई हैं। मीरा ने सोशल मीडिया पर एक बेहद कड़ा और बेबाक नोट शेयर किया है, जिसमें उन्होंने पुरुषों का पक्ष लेते हुए कहा कि वैवाहिक विवादों में हर बार सिर्फ पुरुषों को ही कसूरवार ठहराना सही नहीं है, उन्हें भी अपनी बात रखने और न्याय पाने का पूरा अधिकार है.
साउथ सिनेमा के दिग्गज एक्टर रवि मोहन और उनकी पत्नी आरती रवि के बीच चल रहा तलाक का विवाद इन दिनों टॉक ऑफ द टाउन बना हुआ है। बीते दिन रवि मोहन ने रोते हुए अपनी पत्नी और उनके परिवार पर मानसिक प्रताड़ना से लेकर 'काला जादू' करने तक के बेहद गंभीर और सनसनीखेज आरोप लगाए हैं। इस पूरे विवाद के बीच अब प्रियंका चोपड़ा की कजिन और साउथ फिल्मों में नजर आ चुकीं एक्ट्रेस मीरा चोपड़ा रवि मोहन के समर्थन में आगे आई हैं। मीरा ने सोशल मीडिया पर एक बेहद कड़ा और बेबाक नोट शेयर किया है, जिसमें उन्होंने पुरुषों का पक्ष लेते हुए कहा कि वैवाहिक विवादों में हर बार सिर्फ पुरुषों को ही कसूरवार ठहराना सही नहीं है, उन्हें भी अपनी बात रखने और न्याय पाने का पूरा अधिकार है
मीरा चोपड़ा रवि मोहन तलाक का विवाद बेबाक नोट पुरुषों का पक्ष लेना वैवाहिक विवादों में कसूरवार ठहराना