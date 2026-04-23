मीरा का यू-टर्न: महेश भट्ट को बताया अच्छा निर्देशक, पुराने आरोपों से इनकार

पाकिस्तानी अभिनेत्री मीरा ने हालिया साक्षात्कार में अपने पुराने बयानों से यू-टर्न लेते हुए फिल्म निर्माता महेश भट्ट को लेकर बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने पहले लगाए गए सभी आरोपों से इनकार किया है और उन्हें एक अच्छा निर्देशक बताया है। साथ ही, उन्होंने आलिया भट्ट के साथ अपने पुराने रिश्तों का भी जिक्र किया।

पाकिस्तानी अभिनेत्री मीरा एक बार फिर से चर्चा में हैं, और इस बार वजह है उनका हालिया साक्षात्कार । इस साक्षात्कार में उन्होंने अपने पहले दिए गए बयानों से पूरी तरह से यू-टर्न लेते हुए फिल्म निर्माता महेश भट्ट के बारे में एक बड़ा खुलासा किया है। कुछ साल पहले तक मीरा ने महेश भट्ट पर गंभीर आरोप लगाए थे, जिनमें नियंत्रण करने वाला व्यवहार और थप्पड़ मारने जैसे दावे शामिल थे। लेकिन अब, उन्होंने इन सभी आरोपों से स्पष्ट रूप से इनकार करते हुए उन्हें एक बहुत अच्छे निर्देशक के रूप में वर्णित किया है। आइए, हम आपको विस्तार से बताते हैं कि यह पूरा मामला क्या है। हाल ही में मीरा ने 'द ब्लू ट्रुथ डिजिटल' को दिए एक साक्षात्कार में अपनी आगामी फिल्म 'साइको' के प्रचार के दौरान भारत में बिताए अपने अनुभवों को साझा किया। इसी दौरान, जब उनसे पूछा गया कि उनकी नई फिल्म में उनकी एक्टिंग पर महेश भट्ट का क्या रिएक्शन होता, तो उन्होंने बेहद सकारात्मक अंदाज में जवाब दिया। मीरा ने कहा, “ महेश भट्ट बहुत खुश होते थे और आलिया भट्ट भी खुश होती थीं।” आलिया भट्ट को लेकर एक चौंकाने वाला बयान देते हुए मीरा ने भट्ट परिवार के साथ अपने पुराने रिश्तों का जिक्र किया। उन्होंने बताया कि जब वह भारत में रहती थीं, तब छोटी उम्र की आलिया भट्ट उनके काफी करीब थीं। मीरा ने कहा, “जब मैं घर पर होती थी, तो आलिया मेरे साथ सोती थी।” उन्होंने आलिया की तारीफ करते हुए उन्हें बहुत स्मार्ट और इंटेलिजेंट बताया और कहा कि वह पढ़ाई में भी काफी अच्छी थीं। मीरा ने आलिया के साथ बिताए अपने पलों को याद करते हुए बताया कि आलिया हमेशा से ही एक समझदार और संवेदनशील बच्ची रही हैं। उन्होंने यह भी कहा कि आलिया के साथ उनकी दोस्ती बहुत गहरी थी और वे एक-दूसरे के साथ अपने विचार और भावनाएं साझा करती थीं। मीरा ने आलिया के उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हुए कहा कि वह निश्चित रूप से बॉलीवुड में एक बड़ी स्टार बनेगी। साक्षात्कार का सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब मीरा से उनके पुराने आरोप ों के बारे में पूछा गया। पहले उन्होंने महेश भट्ट पर जो गंभीर आरोप लगाए थे, अब उन्होंने पूरी तरह से पल्ला झाड़ लिया। मीरा ने स्पष्ट रूप से कहा, “नहीं, ऐसा कुछ नहीं है।” जब उनसे दोबारा पूछा गया कि क्या उन्होंने कभी ऐसे आरोप लगाए थे, तो उन्होंने इसे भी नकार दिया और दोहराया कि महेश भट्ट उनके लिए हमेशा एक अच्छे निर्देशक रहे हैं। मीरा ने कहा कि वह अपने पुराने बयानों पर पुनर्विचार करती हैं और उन्हें गलत समझ लिया गया था। उन्होंने यह भी कहा कि वह महेश भट्ट का सम्मान करती हैं और उन्हें एक प्रतिभाशाली फिल्म निर्माता मानती हैं। इस बातचीत के दौरान मीरा ने अपनी फिल्म 'साइको' के भारत में रिलीज न होने पर भी निराशा व्यक्त की। उन्होंने कहा कि उन्हें इस बात का बहुत दुख है कि उनकी फिल्म भारतीय दर्शकों तक नहीं पहुंच पा रही है। मीरा ने कहा कि वह भारतीय दर्शकों के लिए एक अच्छी फिल्म बनाना चाहती थीं और उन्हें उम्मीद है कि भविष्य में उनकी फिल्में भारत में रिलीज होंगी। मीरा ने बॉलीवुड में अपने करियर की शुरुआत साल 2005 में फिल्म 'नजर' से की थी। इस फिल्म का निर्देशन सोनी राजदान ने किया था, जबकि इसकी कहानी महेश भट्ट ने लिखी थी। फिल्म में मीरा के साथ अश्मित पटेल मुख्य भूमिका में नजर आए थे। 'नजर' एक बोल्ड थ्रिलर ड्रामा थी, जिसने अपने समय में काफी चर्चा बटोरी। फिल्म की कहानी रिश्तों, लालच और भावनात्मक उलझनों के इर्द-गिर्द घूमती है। इसके इंटिमेट सीन्स और बोल्ड कंटेंट के कारण यह विवादों में भी रही, लेकिन इसके म्यूजिक और अलग सब्जेक्ट ने इसे एक खास पहचान दिलाई। मीरा का यह साक्षात्कार इसलिए तेजी से वायरल हो रहा है क्योंकि इसमें उन्होंने अपने ही पुराने बयानों को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। एक समय जिन आरोपों ने काफी विवाद खड़ा किया था, अब उन्हीं को नकारना लोगों के लिए हैरान करने वाला है। साथ ही, आलिया भट्ट को लेकर उनका व्यक्तिगत खुलासा भी इस चर्चा को और बढ़ा रहा है। मीरा के इस यू-टर्न ने सोशल मीडिया पर कई तरह की प्रतिक्रियाएं उत्पन्न कर दी हैं। कुछ लोग मीरा के इस फैसले का समर्थन कर रहे हैं, जबकि कुछ लोग उन्हें धोखेबाज बता रहे हैं। इस मामले पर महेश भट्ट और आलिया भट्ट की ओर से अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है.

पाकिस्तानी अभिनेत्री मीरा एक बार फिर से चर्चा में हैं, और इस बार वजह है उनका हालिया साक्षात्कार। इस साक्षात्कार में उन्होंने अपने पहले दिए गए बयानों से पूरी तरह से यू-टर्न लेते हुए फिल्म निर्माता महेश भट्ट के बारे में एक बड़ा खुलासा किया है। कुछ साल पहले तक मीरा ने महेश भट्ट पर गंभीर आरोप लगाए थे, जिनमें नियंत्रण करने वाला व्यवहार और थप्पड़ मारने जैसे दावे शामिल थे। लेकिन अब, उन्होंने इन सभी आरोपों से स्पष्ट रूप से इनकार करते हुए उन्हें एक बहुत अच्छे निर्देशक के रूप में वर्णित किया है। आइए, हम आपको विस्तार से बताते हैं कि यह पूरा मामला क्या है। हाल ही में मीरा ने 'द ब्लू ट्रुथ डिजिटल' को दिए एक साक्षात्कार में अपनी आगामी फिल्म 'साइको' के प्रचार के दौरान भारत में बिताए अपने अनुभवों को साझा किया। इसी दौरान, जब उनसे पूछा गया कि उनकी नई फिल्म में उनकी एक्टिंग पर महेश भट्ट का क्या रिएक्शन होता, तो उन्होंने बेहद सकारात्मक अंदाज में जवाब दिया। मीरा ने कहा, “महेश भट्ट बहुत खुश होते थे और आलिया भट्ट भी खुश होती थीं।” आलिया भट्ट को लेकर एक चौंकाने वाला बयान देते हुए मीरा ने भट्ट परिवार के साथ अपने पुराने रिश्तों का जिक्र किया। उन्होंने बताया कि जब वह भारत में रहती थीं, तब छोटी उम्र की आलिया भट्ट उनके काफी करीब थीं। मीरा ने कहा, “जब मैं घर पर होती थी, तो आलिया मेरे साथ सोती थी।” उन्होंने आलिया की तारीफ करते हुए उन्हें बहुत स्मार्ट और इंटेलिजेंट बताया और कहा कि वह पढ़ाई में भी काफी अच्छी थीं। मीरा ने आलिया के साथ बिताए अपने पलों को याद करते हुए बताया कि आलिया हमेशा से ही एक समझदार और संवेदनशील बच्ची रही हैं। उन्होंने यह भी कहा कि आलिया के साथ उनकी दोस्ती बहुत गहरी थी और वे एक-दूसरे के साथ अपने विचार और भावनाएं साझा करती थीं। मीरा ने आलिया के उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हुए कहा कि वह निश्चित रूप से बॉलीवुड में एक बड़ी स्टार बनेगी। साक्षात्कार का सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब मीरा से उनके पुराने आरोपों के बारे में पूछा गया। पहले उन्होंने महेश भट्ट पर जो गंभीर आरोप लगाए थे, अब उन्होंने पूरी तरह से पल्ला झाड़ लिया। मीरा ने स्पष्ट रूप से कहा, “नहीं, ऐसा कुछ नहीं है।” जब उनसे दोबारा पूछा गया कि क्या उन्होंने कभी ऐसे आरोप लगाए थे, तो उन्होंने इसे भी नकार दिया और दोहराया कि महेश भट्ट उनके लिए हमेशा एक अच्छे निर्देशक रहे हैं। मीरा ने कहा कि वह अपने पुराने बयानों पर पुनर्विचार करती हैं और उन्हें गलत समझ लिया गया था। उन्होंने यह भी कहा कि वह महेश भट्ट का सम्मान करती हैं और उन्हें एक प्रतिभाशाली फिल्म निर्माता मानती हैं। इस बातचीत के दौरान मीरा ने अपनी फिल्म 'साइको' के भारत में रिलीज न होने पर भी निराशा व्यक्त की। उन्होंने कहा कि उन्हें इस बात का बहुत दुख है कि उनकी फिल्म भारतीय दर्शकों तक नहीं पहुंच पा रही है। मीरा ने कहा कि वह भारतीय दर्शकों के लिए एक अच्छी फिल्म बनाना चाहती थीं और उन्हें उम्मीद है कि भविष्य में उनकी फिल्में भारत में रिलीज होंगी। मीरा ने बॉलीवुड में अपने करियर की शुरुआत साल 2005 में फिल्म 'नजर' से की थी। इस फिल्म का निर्देशन सोनी राजदान ने किया था, जबकि इसकी कहानी महेश भट्ट ने लिखी थी। फिल्म में मीरा के साथ अश्मित पटेल मुख्य भूमिका में नजर आए थे। 'नजर' एक बोल्ड थ्रिलर ड्रामा थी, जिसने अपने समय में काफी चर्चा बटोरी। फिल्म की कहानी रिश्तों, लालच और भावनात्मक उलझनों के इर्द-गिर्द घूमती है। इसके इंटिमेट सीन्स और बोल्ड कंटेंट के कारण यह विवादों में भी रही, लेकिन इसके म्यूजिक और अलग सब्जेक्ट ने इसे एक खास पहचान दिलाई। मीरा का यह साक्षात्कार इसलिए तेजी से वायरल हो रहा है क्योंकि इसमें उन्होंने अपने ही पुराने बयानों को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। एक समय जिन आरोपों ने काफी विवाद खड़ा किया था, अब उन्हीं को नकारना लोगों के लिए हैरान करने वाला है। साथ ही, आलिया भट्ट को लेकर उनका व्यक्तिगत खुलासा भी इस चर्चा को और बढ़ा रहा है। मीरा के इस यू-टर्न ने सोशल मीडिया पर कई तरह की प्रतिक्रियाएं उत्पन्न कर दी हैं। कुछ लोग मीरा के इस फैसले का समर्थन कर रहे हैं, जबकि कुछ लोग उन्हें धोखेबाज बता रहे हैं। इस मामले पर महेश भट्ट और आलिया भट्ट की ओर से अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है





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