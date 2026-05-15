मीरा नायर की फिल्म अमरी में अमृता शेरगिल का किरदार निभाएंगी अंजलि शिवरामन: बड़ी अभिनेत्रियों को पछाड़ मिली बड़ी जीत

मशहूर डायरेक्टर मीरा नायर की आगामी फिल्म अमरी में अंजलि शिवरामन महान चित्रकार अमृता शेरगिल की भूमिका निभाएंगी। जाह्नवी कपूर और तृप्ति डिमरी जैसी स्टार्स को पीछे छोड़ अंजलि ने यह किरदार हासिल किया है।
भारतीय सिनेमा में जब किसी महान व्यक्तित्व की बायोपिक बनती है, तो सबसे बड़ी चुनौती सही कलाकार के चुनाव की होती है। हाल ही में फिल्म जगत से एक ऐसी ही बड़ी खबर सामने आई है जिसने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है। मशहूर निर्देशक मीरा नायर अपनी अगली बड़ी फिल्म अमरी की तैयारी कर रही हैं, जो भारत की सबसे प्रभावशाली आधुनिक चित्रकारों में से एक, अमृता शेरगिल के जीवन पर आधारित है। इस फिल्म के लिए मुख्य किरदार की तलाश काफी गहन थी। खबरों के मुताबिक, इस भूमिका के लिए 100 से अधिक प्रतिभाशाली लड़कियों ने ऑडिशन दिया था। इसमें जाह्नवी कपूर, तृप्ति डिमरी, अनन्या पांडे और तान्या मानिकतला जैसे बड़े और चर्चित नाम भी शामिल थे। लेकिन मीरा नायर ने अंजलि शिवरामन को इस चुनौतीपूर्ण भूमिका के लिए चुना। अंजलि ने अपनी सादगी, गहराई और कलात्मक दृष्टिकोण से निर्देशक का दिल जीत लिया। अंजलि शिवरामन , हालांकि अभी मुख्यधारा की सिनेमाई दुनिया में एक जाना-माना नाम नहीं बनी हैं, लेकिन उनकी प्रतिभा पिछले कुछ समय से धीरे-धीरे उभर रही है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत मॉडलिंग से की थी, जहां उन्होंने देश के सबसे प्रतिष्ठित डिजाइनरों के साथ काम किया। तरुण ताहिलियानी और सब्यासाची मुखर्जी जैसे दिग्गजों के लिए रैंप वॉक करना यह दर्शाता है कि अंजलि के पास एक खास तरह का ग्रेस और आकर्षण है। अभिनय की दुनिया में उन्होंने नेटफ्लिक्स की फिल्म कोबाल्ट ब्लू से अपनी दस्तक दी थी। यह फिल्म सचिन कुंदलकर के उपन्यास पर आधारित थी और इसमें अंजलि के अभिनय की काफी सराहना हुई थी। उनके बचपन की कहानियों से पता चलता है कि उनके पिता की नौकरी के कारण उन्हें अलग-अलग शहरों में रहना पड़ा, जिससे उन्हें विभिन्न संस्कृतियों को करीब से देखने और समझने का मौका मिला। यही अनुभव अब उनके अभिनय में गहराई बनकर उभरता है और उन्हें अन्य अभिनेत्रियों से अलग बनाता है। अमृता शेरगिल , जिनका किरदार अंजलि निभाएंगी, भारतीय कला इतिहास का एक ऐसा नाम हैं जिन्हें भुलाया नहीं जा सकता। 1913 में जन्मी अमृता के पिता सिख थे और माता हंगेरियन, जिससे उनके व्यक्तित्व और कला में पूर्व और पश्चिम का एक अद्भुत संगम देखने को मिला। उन्होंने यूरोप में कला की शिक्षा ली, लेकिन उनका मन हमेशा अपनी जड़ों, यानी भारत की ओर खिंचा रहा। अमृता की पेंटिंग्स में भारतीय ग्रामीण जीवन, महिलाओं के संघर्ष और उनकी आंतरिक शांति का बेहद सजीव चित्रण मिलता है। उन्होंने भारतीय आधुनिक कला को एक नई दिशा दी और इसे अंतरराष्ट्रीय पहचान दिलाई। दुखद बात यह रही कि केवल 28 वर्ष की अल्पायु में उनका निधन हो गया, लेकिन उन्होंने इतने कम समय में जितना काम किया, वह आज भी करोड़ों रुपये की कीमत रखता है और कला प्रेमियों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। यही कारण है कि उनकी जीवन यात्रा को पर्दे पर उतारना एक बड़ी चुनौती है। फिल्म अमरी केवल अंजलि शिवरामन के लिए ही नहीं, बल्कि पूरी फिल्म इंडस्ट्री के लिए एक बड़ा प्रोजेक्ट है। इस फिल्म की स्टार कास्ट भी उतनी ही दमदार है। फिल्म में जयदीप अहलावत, एमिली वॉटसन, अंजना वसन और जिम सार्भ जैसे मंझे हुए कलाकार नजर आएंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि ग्लोबल स्टार प्रियंका चोपड़ा भी इस फिल्म का हिस्सा हैं, जिससे फिल्म को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर काफी चर्चा मिल रही है। मीरा नायर , जो अपनी बारीकियों और यथार्थवादी चित्रण के लिए जानी जाती हैं, इस बार अमृता शेरगिल के जटिल और कलात्मक जीवन को पर्दे पर उतारने की कोशिश करेंगी। यह फिल्म न केवल एक कलाकार की कहानी होगी, बल्कि उस दौर के सामाजिक परिवेश और कला के विकास की भी झलक पेश करेगी। अंजलि शिवरामन के लिए यह मौका किसी सपने से कम नहीं है। एक ऐसी महिला का किरदार निभाना जिसने इतिहास रच दिया हो, किसी भी कलाकार के लिए एक बड़ी जिम्मेदारी होती है। अंजलि की मासूमियत और उनकी आर्टिस्टिक फील इस किरदार के साथ न्याय करने की क्षमता रखती है। फिल्म का पहला लुक सामने आने के बाद से ही प्रशंसकों में उत्सुकता बढ़ गई है। अब हर कोई यह देखना चाहता है कि अंजलि पर्दे पर अमृता शेरगिल के दर्द, जुनून और उनकी रचनात्मकता को किस तरह व्यक्त करती हैं। यदि यह फिल्म सफल रहती है, तो अंजलि निश्चित रूप से बॉलीवुड की अगली बड़ी स्टार बनकर उभरेंगी। यह देखना वाकई दिलचस्प होगा कि मीरा नायर की दृष्टि और अंजलि का समर्पण मिलकर भारतीय कला जगत की इस महान शख्सियत को कैसे पुनर्जीवित करते हैं.
भारतीय सिनेमा में जब किसी महान व्यक्तित्व की बायोपिक बनती है, तो सबसे बड़ी चुनौती सही कलाकार के चुनाव की होती है। हाल ही में फिल्म जगत से एक ऐसी ही बड़ी खबर सामने आई है जिसने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है। मशहूर निर्देशक मीरा नायर अपनी अगली बड़ी फिल्म अमरी की तैयारी कर रही हैं, जो भारत की सबसे प्रभावशाली आधुनिक चित्रकारों में से एक, अमृता शेरगिल के जीवन पर आधारित है। इस फिल्म के लिए मुख्य किरदार की तलाश काफी गहन थी। खबरों के मुताबिक, इस भूमिका के लिए 100 से अधिक प्रतिभाशाली लड़कियों ने ऑडिशन दिया था। इसमें जाह्नवी कपूर, तृप्ति डिमरी, अनन्या पांडे और तान्या मानिकतला जैसे बड़े और चर्चित नाम भी शामिल थे। लेकिन मीरा नायर ने अंजलि शिवरामन को इस चुनौतीपूर्ण भूमिका के लिए चुना। अंजलि ने अपनी सादगी, गहराई और कलात्मक दृष्टिकोण से निर्देशक का दिल जीत लिया। अंजलि शिवरामन, हालांकि अभी मुख्यधारा की सिनेमाई दुनिया में एक जाना-माना नाम नहीं बनी हैं, लेकिन उनकी प्रतिभा पिछले कुछ समय से धीरे-धीरे उभर रही है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत मॉडलिंग से की थी, जहां उन्होंने देश के सबसे प्रतिष्ठित डिजाइनरों के साथ काम किया। तरुण ताहिलियानी और सब्यासाची मुखर्जी जैसे दिग्गजों के लिए रैंप वॉक करना यह दर्शाता है कि अंजलि के पास एक खास तरह का ग्रेस और आकर्षण है। अभिनय की दुनिया में उन्होंने नेटफ्लिक्स की फिल्म कोबाल्ट ब्लू से अपनी दस्तक दी थी। यह फिल्म सचिन कुंदलकर के उपन्यास पर आधारित थी और इसमें अंजलि के अभिनय की काफी सराहना हुई थी। उनके बचपन की कहानियों से पता चलता है कि उनके पिता की नौकरी के कारण उन्हें अलग-अलग शहरों में रहना पड़ा, जिससे उन्हें विभिन्न संस्कृतियों को करीब से देखने और समझने का मौका मिला। यही अनुभव अब उनके अभिनय में गहराई बनकर उभरता है और उन्हें अन्य अभिनेत्रियों से अलग बनाता है। अमृता शेरगिल, जिनका किरदार अंजलि निभाएंगी, भारतीय कला इतिहास का एक ऐसा नाम हैं जिन्हें भुलाया नहीं जा सकता। 1913 में जन्मी अमृता के पिता सिख थे और माता हंगेरियन, जिससे उनके व्यक्तित्व और कला में पूर्व और पश्चिम का एक अद्भुत संगम देखने को मिला। उन्होंने यूरोप में कला की शिक्षा ली, लेकिन उनका मन हमेशा अपनी जड़ों, यानी भारत की ओर खिंचा रहा। अमृता की पेंटिंग्स में भारतीय ग्रामीण जीवन, महिलाओं के संघर्ष और उनकी आंतरिक शांति का बेहद सजीव चित्रण मिलता है। उन्होंने भारतीय आधुनिक कला को एक नई दिशा दी और इसे अंतरराष्ट्रीय पहचान दिलाई। दुखद बात यह रही कि केवल 28 वर्ष की अल्पायु में उनका निधन हो गया, लेकिन उन्होंने इतने कम समय में जितना काम किया, वह आज भी करोड़ों रुपये की कीमत रखता है और कला प्रेमियों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। यही कारण है कि उनकी जीवन यात्रा को पर्दे पर उतारना एक बड़ी चुनौती है। फिल्म अमरी केवल अंजलि शिवरामन के लिए ही नहीं, बल्कि पूरी फिल्म इंडस्ट्री के लिए एक बड़ा प्रोजेक्ट है। इस फिल्म की स्टार कास्ट भी उतनी ही दमदार है। फिल्म में जयदीप अहलावत, एमिली वॉटसन, अंजना वसन और जिम सार्भ जैसे मंझे हुए कलाकार नजर आएंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि ग्लोबल स्टार प्रियंका चोपड़ा भी इस फिल्म का हिस्सा हैं, जिससे फिल्म को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर काफी चर्चा मिल रही है। मीरा नायर, जो अपनी बारीकियों और यथार्थवादी चित्रण के लिए जानी जाती हैं, इस बार अमृता शेरगिल के जटिल और कलात्मक जीवन को पर्दे पर उतारने की कोशिश करेंगी। यह फिल्म न केवल एक कलाकार की कहानी होगी, बल्कि उस दौर के सामाजिक परिवेश और कला के विकास की भी झलक पेश करेगी। अंजलि शिवरामन के लिए यह मौका किसी सपने से कम नहीं है। एक ऐसी महिला का किरदार निभाना जिसने इतिहास रच दिया हो, किसी भी कलाकार के लिए एक बड़ी जिम्मेदारी होती है। अंजलि की मासूमियत और उनकी आर्टिस्टिक फील इस किरदार के साथ न्याय करने की क्षमता रखती है। फिल्म का पहला लुक सामने आने के बाद से ही प्रशंसकों में उत्सुकता बढ़ गई है। अब हर कोई यह देखना चाहता है कि अंजलि पर्दे पर अमृता शेरगिल के दर्द, जुनून और उनकी रचनात्मकता को किस तरह व्यक्त करती हैं। यदि यह फिल्म सफल रहती है, तो अंजलि निश्चित रूप से बॉलीवुड की अगली बड़ी स्टार बनकर उभरेंगी। यह देखना वाकई दिलचस्प होगा कि मीरा नायर की दृष्टि और अंजलि का समर्पण मिलकर भारतीय कला जगत की इस महान शख्सियत को कैसे पुनर्जीवित करते हैं
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