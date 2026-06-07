मुंगेर में 14 वर्षीय किशोरी की रहस्यमयी मौत, फंदे से लटकी मिली

मुंगेर के कोतवाली थाना में 14 साल की बुलबुल कुमारी की फंदे से लटकी मिली, पुलिस ने जांच शुरू की और पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार जारी है

मुंगेर के कोतवाली थाना क्षेत्र के विजय सिनेमा गली में एक दुखद घटना ने स्थानीय लोगों को हिला कर रख दिया। 14 वर्ष की किशोरी बुलबुल कुमारी , जो अपने चाचा के घर पढ़ाई के सिलसिले में मुक़द्दर बनी हुई थी, अपने कमरे में फंदे से लटकी हुई पाई गई। बुलबुल का जन्म मुजफ्फरपुर के काजी मोहम्मदपुर थाना के अघोरिया बाजार में हुआ था और उसके पिता अमर कुमार हलवाई के साथ वह अपने गृह नगर में रहती थी। पढ़ाई के कारण वह अपने चाचा अमित कुमार के साथ मुंगेर में रह रही थी। शनिवार रात वह अपने घर के अन्य सदस्यों के साथ भोजन कर के अपने कमरे में सोने चली गई थी। परिवार को उस समय कोई असामान्य बात नहीं लगी और सभी ने उसे सामान्य अवस्था में माना। रविवार सुबह जब कमरे का दरवाजा नहीं खुल रहा था तो परिजनों को चिंता हुई। कई बार आवाज़ें लगाने के बाद भी कोई जवाब नहीं आया, इसलिए उन्होंने दरवाजा तोड़ दिया और अंदर प्रवेश किया। कमरे में प्रवेश करने पर उनका सामना एक भयावह दृश्य से हुआ - बुलबुल फंदे से लटकी हुई थी। तुरंत उसे नीचे उतारा गया और सन्निकट स्थित सदर अस्पताल ले जाया गया, जहाँ डॉक्टरों ने निरीक्षण के बाद उसकी मृत घोषित की। इस अचानक और रहस्यमयी मौत ने परिवार में गहरा शोक एवं अटकलें पैदा कर दीं, क्योंकि कोई स्पष्ट कारण या विवाद ज्ञात नहीं था। परिवार के सदस्यों ने बताया कि बुलबुल का उस शाम के बाद कोई असामान्य व्यवहार नहीं दिखा था और घर में किसी प्रकार का तनाव या झगड़ा नहीं था। चाचा अमित कुमार ने कहा कि घर में कोई विवाद नहीं था और सभी सदस्य भी यह समझ नहीं पा रहे हैं कि ऐसी त्रासदी का कारण क्या हो सकता है। पुलिस ने तुरंत मामले की जांच शुरू कर दी और शव को पोस्टमार्टम के लिये ले जाकर आवश्यक कानूनी प्रक्रिया शुरू की। हालांकि परिजन पोस्टमार्टम कराना नहीं चाहते थे, पुलिस ने कहा कि उपयुक्त जांच और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बिना कारणों का निर्धारण संभव नहीं होगा। थानाध्यक्ष ने बताया कि सभी संभावित कारणों की जाँच की जा रही है और परिवार व आस-पास के लोगों से पूछताछ जारी है। पुलिस ने कहा कि इस तरह की संदिग्ध मौतों में किसी भी तरह की लापरवाही या दुरुपयोग को नज़रअंदाज़ नहीं किया जाएगा। वर्तमान में कोई ठोस सबूत नहीं मिला है जिससे यह तय किया जा सके कि यह आत्महत्या थी, दुर्घटना या किसी अन्य कारण से हुई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने पर ही अंतिम निष्कर्ष निकाला जा सकेगा। इस बीच, मुजफ्फरपुर और मुंगेर के लोगों ने इस दुखद घटना पर शोक व्यक्त किया और परिवार के साथ अपनी सहानुभूति व्यक्त की। आशा की जा रही है कि शीघ्र ही सत्य उद्घाटन हो और जिम्मेदारियों को सजा मिले.

मुंगेर के कोतवाली थाना क्षेत्र के विजय सिनेमा गली में एक दुखद घटना ने स्थानीय लोगों को हिला कर रख दिया। 14 वर्ष की किशोरी बुलबुल कुमारी, जो अपने चाचा के घर पढ़ाई के सिलसिले में मुक़द्दर बनी हुई थी, अपने कमरे में फंदे से लटकी हुई पाई गई। बुलबुल का जन्म मुजफ्फरपुर के काजी मोहम्मदपुर थाना के अघोरिया बाजार में हुआ था और उसके पिता अमर कुमार हलवाई के साथ वह अपने गृह नगर में रहती थी। पढ़ाई के कारण वह अपने चाचा अमित कुमार के साथ मुंगेर में रह रही थी। शनिवार रात वह अपने घर के अन्य सदस्यों के साथ भोजन कर के अपने कमरे में सोने चली गई थी। परिवार को उस समय कोई असामान्य बात नहीं लगी और सभी ने उसे सामान्य अवस्था में माना। रविवार सुबह जब कमरे का दरवाजा नहीं खुल रहा था तो परिजनों को चिंता हुई। कई बार आवाज़ें लगाने के बाद भी कोई जवाब नहीं आया, इसलिए उन्होंने दरवाजा तोड़ दिया और अंदर प्रवेश किया। कमरे में प्रवेश करने पर उनका सामना एक भयावह दृश्य से हुआ - बुलबुल फंदे से लटकी हुई थी। तुरंत उसे नीचे उतारा गया और सन्निकट स्थित सदर अस्पताल ले जाया गया, जहाँ डॉक्टरों ने निरीक्षण के बाद उसकी मृत घोषित की। इस अचानक और रहस्यमयी मौत ने परिवार में गहरा शोक एवं अटकलें पैदा कर दीं, क्योंकि कोई स्पष्ट कारण या विवाद ज्ञात नहीं था। परिवार के सदस्यों ने बताया कि बुलबुल का उस शाम के बाद कोई असामान्य व्यवहार नहीं दिखा था और घर में किसी प्रकार का तनाव या झगड़ा नहीं था। चाचा अमित कुमार ने कहा कि घर में कोई विवाद नहीं था और सभी सदस्य भी यह समझ नहीं पा रहे हैं कि ऐसी त्रासदी का कारण क्या हो सकता है। पुलिस ने तुरंत मामले की जांच शुरू कर दी और शव को पोस्टमार्टम के लिये ले जाकर आवश्यक कानूनी प्रक्रिया शुरू की। हालांकि परिजन पोस्टमार्टम कराना नहीं चाहते थे, पुलिस ने कहा कि उपयुक्त जांच और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बिना कारणों का निर्धारण संभव नहीं होगा। थानाध्यक्ष ने बताया कि सभी संभावित कारणों की जाँच की जा रही है और परिवार व आस-पास के लोगों से पूछताछ जारी है। पुलिस ने कहा कि इस तरह की संदिग्ध मौतों में किसी भी तरह की लापरवाही या दुरुपयोग को नज़रअंदाज़ नहीं किया जाएगा। वर्तमान में कोई ठोस सबूत नहीं मिला है जिससे यह तय किया जा सके कि यह आत्महत्या थी, दुर्घटना या किसी अन्य कारण से हुई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने पर ही अंतिम निष्कर्ष निकाला जा सकेगा। इस बीच, मुजफ्फरपुर और मुंगेर के लोगों ने इस दुखद घटना पर शोक व्यक्त किया और परिवार के साथ अपनी सहानुभूति व्यक्त की। आशा की जा रही है कि शीघ्र ही सत्य उद्घाटन हो और जिम्मेदारियों को सजा मिले





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मुजफ्फरपुर मुंगेर बुलबुल कुमारी संदिग्ध मृत्यु पुलिस जांच

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