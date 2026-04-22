मुंगेर में स्वामी सत्यानंद सरस्वती पदार्पण महोत्सव: ड्रोन शो और तिरुपति बालाजी के दर्शन

मुंगेर में पांच और छह मई को आयोजित होने वाले स्वामी सत्यानंद सरस्वती पदार्पण महोत्सव की तैयारियां जोरों पर हैं। इस दौरान भव्य ड्रोन शो और भगवान तिरुपति बालाजी के दर्शन का विशेष आयोजन किया जाएगा।
मुंगेर में स्वामी सत्यानंद सरस्वती का पदार्पण महोत्सव ऐतिहासिक रूप धारण करने जा रहा है। पांच और छह मई को आयोजित होने वाले इस महोत्सव की तैयारियों को लेकर जिलाधिकारी निखिल धनराज निप्पाणीकर ने प्रेस वार्ता में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि यह आयोजन न केवल मुंगेर बल्कि पूरे बिहार के लिए गौरव का विषय है। इस अवसर पर एक भव्य ड्रोन शो का आयोजन किया जाएगा, जिसमें मुंगेर के ऐतिहासिक स्थल और मंदिर आकाश में अपनी अद्भुत छटा बिखेरेंगे। यह ड्रोन शो पांच मई की शाम सात से आठ बजे तक पोलो मैदान में आयोजित होगा, जिसमें 350 ड्रोन शामिल होंगे। इस शो के माध्यम से मुंगेर की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और योग परंपरा को दर्शाया जाएगा। आयोजकों का दावा है कि बिहार में इस तरह का ड्रोन शो पहली बार आयोजित किया जा रहा है, जो इसे एक अनूठा आयोजन बनाएगा। भगवान श्री तिरुपति बालाजी की उत्सव मूर्ति चार मई को ही मुंगेर पहुंच जाएगी। पांच मई को होने वाले ड्रोन शो के दौरान भी भगवान तिरुपति बालाजी की विशेष प्रस्तुति दी जाएगी। समाजसेवी गौरव शर्मा ने बताया कि पोलो मैदान इस आयोजन का मुख्य केंद्र होगा और यहां बड़ी संख्या में लोगों के आने की उम्मीद है। यह महोत्सव 1957 में स्वामी सत्यानंद सरस्वती के मुंगेर आगमन की 69वीं वर्षगांठ पर मनाया जा रहा है। छह मई 1957 को स्वामी सत्यानंद सरस्वती एक परिव्राजक संन्यासी के रूप में पहली बार मुंगेर आए थे। उनके आगमन के बाद ही मुंगेर में योग की शिक्षा का प्रसार हुआ और 1963 में बिहार योग विद्यालय की स्थापना हुई। स्वामी सत्यानंद सरस्वती के प्रयासों के परिणामस्वरूप, वर्ष 2005 में तत्कालीन राष्ट्रपति डॉ.
एपीजे अब्दुल कलाम ने मुंगेर को योग नगरी घोषित किया। इस ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए, इस वर्ष पहली बार इस दिवस को बड़े पैमाने पर मनाने का निर्णय लिया गया है। छह मई को पादुका दर्शन परिसर, उत्तरवाहिनी गंगा तट पर मुख्य कार्यक्रम आयोजित होगा। तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम से आए विद्वान आचार्य श्रीनिवास कल्याणोत्सवम इस अवसर पर सभी धार्मिक अनुष्ठान संपन्न कराएंगे। मुंगेर के नागरिकों की सुविधा के लिए, कार्यक्रम का सीधा प्रसारण सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक विभिन्न चैनलों और पोलो मैदान में किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, शाम चार से छह बजे तक श्रद्धालुओं के लिए भगवान श्री तिरुपति बालाजी के प्रत्यक्ष दर्शन का भी प्रबंध किया गया है। यह पहली बार है जब भगवान तिरुपति बालाजी बिहार में इस प्रकार आगमन कर रहे हैं। स्वामी सत्यानंद सरस्वती, स्वामी शिवानंद सरस्वती और स्वामी निरंजनानंद सरस्वती की परंपरा से जुड़े इस आयोजन को लेकर श्रद्धालुओं में भारी उत्साह है। यह महोत्सव मुंगेर की योग नगरी की पहचान को और भी मजबूत करेगा और बिहार के सांस्कृतिक मानचित्र पर इसे एक महत्वपूर्ण स्थान दिलाएगा। आयोजन समिति ने सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित कर दी हैं और श्रद्धालुओं से इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में शामिल होने का आग्रह किया है। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है ताकि कार्यक्रम शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो सके
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