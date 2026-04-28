मुंबई इंडियंस के लिए करो या मरो का मुकाबला, सनराइजर्स हैदराबाद से भिड़ंत

मुंबई इंडियंस को प्लेऑफ की दौड़ में बने रहने के लिए सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ हर हाल में जीत हासिल करनी होगी। टीम की चिंता हार्दिक पंड्या और सूर्यकुमार यादव का खराब फॉर्म है।
पीटीआई, मुंबई: पांच बार की चैंपियन मुंबई इंडियंस को अगर अपनी किस्मत पलटनी है तो उसे शानदार फॉर्म में चल रहे सनराइजर्स हैदराबाद के विरुद्ध बुधवार को होने वाले अहम मैच में खेल के हर विभाग में अच्छा प्रदर्शन करना होगा। मुंबई की टीम पहले सात मैचों में पांच में हार से चार अंक लेकर नौवें स्थान पर है। उसे चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ 103 रन से करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा था जिससे उसका नेट रन रेट भी बिगड़ गया है। मुंबई इंडियंस की टीम इस समय मुश्किल दौर से गुजर रही है। टीम की सबसे बड़ी चिंता कप्तान हार्दिक पंड्या और सूर्यकुमार यादव जैसे प्रमुख बल्लेबाजों का खराब फॉर्म है। हार्दिक पंड्या ने अभी तक तीन विकेट लिए हैं और 97 रन बनाए हैं, जबकि सूर्यकुमार यादव भी अपनी लय से दूर दिख रहे हैं। तिलक वर्मा ने गुजरात टाइटंस के खिलाफ शतक जरूर मारा था, लेकिन चेन्नई सुपर किंग्स से मिली हार ने टीम के मनोबल को गिरा दिया है। जसप्रीत बुमराह , जो मुंबई के प्रमुख तेज गेंदबाज हैं, भी उम्मीदों पर खरे नहीं उतर पाए हैं। उन्होंने अभी तक केवल दो विकेट लिए हैं और पावरप्ले में गेंदबाजी करने के बावजूद प्रभाव नहीं डाल पाए हैं। ट्रेंट बोल्ट और दीपक चाहर भी अपनी आक्रामक गेंदबाजी दिखाने में असफल रहे हैं, जिसके कारण विरोधी टीमें पावरप्ले में आसानी से रन बना रही हैं। रोहित शर्मा की अनुपस्थिति भी टीम के लिए एक बड़ा नुकसान है। उनकी जगह पर पारी की शुरुआत करने आए दानिश मालेवार उम्मीदों पर खरे नहीं उतर पाए हैं। अब देखना यह है कि रोहित शर्मा हैमस्ट्रिंग की चोट से पूरी तरह से उबर पाते हैं या नहीं। इसके अलावा, मिचेल सेंटनर की जगह केशव महाराज को टीम में शामिल किया गया है, जिससे यह सवाल उठता है कि क्या विल जैक्स को अंतिम एकादश में जगह मिलेगी। विल जैक्स ने टी20 विश्व कप में इसी तरह की परिस्थितियों में अच्छा प्रदर्शन किया था। सनराइजर्स हैदराबाद इस बात से अच्छी तरह वाकिफ है कि मुंबई अपनी हार का सिलसिला तोड़ने के लिए हर संभव प्रयास करेगी। इसलिए, सनराइजर्स की टीम अपनी बल्लेबाजी पर अधिक ध्यान देगी और वानखेड़े स्टेडियम की पिच का फायदा उठाने की कोशिश करेगी। पिछले मैच में वैभव सूर्यवंशी के शतक के बावजूद सनराइजर्स ने राजस्थान रॉयल्स को हराया था। अभिषेक शर्मा, जो टी20 विश्व कप में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए थे, अब फॉर्म में लौट आए हैं और उन्होंने 212.
29 के स्ट्राइक रेट और 54.28 के औसत से 380 रन बनाए हैं, जिसमें एक शतक और तीन अर्धशतक शामिल हैं। ईशान किशन (312) और हेनरिक क्लासेन (349) ने भी बल्लेबाजी में अच्छा प्रदर्शन किया है, लेकिन ट्रेविस हेड (186) से टीम को और अधिक उम्मीदें हैं, जो अभी तक इस टूर्नामेंट में अपनी छाप छोड़ने में असफल रहे हैं। कप्तान पैट कमिंस की वापसी से सनराइजर्स का गेंदबाजी आक्रमण मजबूत हुआ है, जिससे मुंबई इंडियंस के बल्लेबाजों को सतर्क रहना होगा। सनराइजर्स हैदराबाद फिलहाल अंक तालिका में तीसरे स्थान पर है। दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन इस प्रकार है: मुंबई इंडियंस: हार्दिक पंड्या (कप्तान), क्विंटन डिकॉक, रयान रिकल्टन, रॉबिन मिंज, दानिश मालेवार, शेरफेन रदरफोर्ड, रोहित शर्मा, सूर्यकुमार यादव, तिलक वर्मा, राज बावा, कार्बिन बॉश्च, विल जैक्स, मयंक रावत, नमन धीर, शार्दुल ठाकुर, अश्विनी कुमार, जसप्रीत बुमराह, ट्रेंट बोल्ट, दीपक चाहर, कृष भगत, एएम गजनफर, केशव महाराज, मयंक मारकंडे, मोहम्मद इजहार, रघु शर्मा। सनराइजर्स हैदराबाद: पैट कमिंस (कप्तान), सलिल अरोड़ा, ईशान किशन, हेनरिक क्लासेन, ट्रेविस हेड, अनिकेत वर्मा, अभिषेक शर्मा, हर्ष दुबे, क्रेंस फुलेट्रा, लियाम लिविंगस्टन, कामिंदु मेंडिस, नीतीश कुमार रेड्डी, हर्षल पटेल, शिवम मावी, शिवांग कुमार, अमित कुमार, गेराल्ड कोएट्जी, प्रफुल्ल हिंगे, साकिब हुसैन, दिलशान मदुशंका, इशान मलिंगा, ओंकार तरनाले, जयदेव उनादकट, जीशान अंसारी
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