मुंबई में फूड पॉइजनिंग मामले की जांच: सैंपल रिपोर्ट से खुलेगा राज, फोरेंसिक रिपोर्ट की प्राथमिकता

मुंबई के पायधुनी इलाके में फूड पॉइजनिंग से हुई मौतों की जांच में नए नतीजे सामने आने की उम्मीद है। खाद्य एवं औषधि प्रशासन (FDA) ने खाने के सैंपल की जांच के लिए भेजे गए हैं, जिनके नतीजे बुधवार तक आने की उम्मीद है। पुलिस और फोरेंसिक टीम मिलकर काम कर रही है, और फोरेंसिक रिपोर्ट के नतीजे इस रहस्य का एक हिस्सा सुलझाने में मदद करेंगे। इस मामले में कुल चार एजेंसियां शामिल हैं, जिनमें कलिना स्थित फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला, JJ मार्ग पुलिस, FDA और JJ अस्पताल का पैथोलॉजी विभाग शामिल हैं। इस मामले में कुल चार लोगों की मौत हुई है, जिसमें अब्दुल्ला डोडाकिया (44), उनकी पत्नी नसरीन (35) और उनकी दो बेटियां आयशा (16) और जैनब (12) शामिल हैं। पुलिस ने कहा कि परिवार के मोबाइल फोन में कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला है, और परिवार के आर्थिक इतिहास की भी जांच की जा रही है।

मुंबई के पायधुनी इलाके में फूड पॉइजनिंग से हुई मौतों का राज बुधवार को पूरी तरह खुल सकता है। खाद्य एवं औषधि प्रशासन (FDA) के अधिकारियों ने बताया कि फल, पुलाव-बिरयानी, कच्चा चावल, मसाले और आधे खाए हुए खजूर के सैंपल जांच के लिए भेजे गए हैं, जिनके नतीजे बुधवार तक आने की उम्मीद है। खाद्य एवं औषधि प्रशासन (FDA) के अधिकारियों ने बताया कि फल, दालचीनी पाउडर जैसी चीज़ मिले पानी, पुलाव-बिरयानी, कच्चा चावल, मसाले और आधे खाए हुए खजूर के सैंपल जांच के लिए लिए गए हैं, जिनके नतीजे बुधवार तक आने की उम्मीद है। सैंपल के नतीजों से खुलेगा राज जांच अधिकारियों की माने तो, पुलिस और फोरेंसिक टीम एक साथ मिलकर काम कर रही है। इसके साथ ही खाने के सैंपल के नतीजे इस रहस्य का एक हिस्सा सुलझाने में मदद करेंगे, लेकिन फोरेंसिक रिपोर्ट , जिसमें ज्यादा समय लगेगा, वह बहुत जरूरी हैं। FDA के एक अन्य अधिकारी ने बताया कि खाने के सैंपल फोरेंसिक लैब के साथ साझा किए गए हैं। FDA की भूमिका सिर्फ यह तय करने तक सीमित होगी कि क्या हर सैंपल तय मानकों के मुताबिक है। इसमें हर सैंपल की बनावट का विश्लेषण करना और उसकी तुलना FSSAI के तय मानदंडों से करना शामिल है। इससे पता चलेगा कि कोई खास खाने की चीज वही है या कुछ और। लेकिन क्या वह जहरीली है, इसकी पुष्टि सिर्फ फोरेंसिक रिपोर्ट ही कर पाएगी। अन्य रिपोर्ट्स के आने में हो सकती है देरी इसीलिए जांच को चार एजेंसियों के बीच बांटा गया है, कलिना स्थित फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला निदेशालय, JJ मार्ग पुलिस , FDA और JJ अस्पताल का पैथोलॉजी विभाग। वहीं, अस्पताल के एक वरिष्ठ डॉक्टर ने बताया कि गुर्दों पर गंभीर असर आमतौर पर फूड पॉइजनिंग (खाने से होने वाली विषाक्तता) के कारण होते हैं, हालांकि ऐसे ही लक्षण दूसरी चीजें खाने के बाद भी दिख सकते हैं। अस्पताल अभी गुर्दों के सैंपल का विश्लेषण कर रहा है, जिसके नतीजे आने में हफ्ते लग सकते हैं। पुलिस सूत्रों ने बताया कि उन्होंने कलिना फोरेंसिक लैब से रासायनिक विश्लेषण रिपोर्ट को प्राथमिकता देने का अनुरोध किया है। हालांकि, काम के भारी बोझ के कारण लैब को नतीजे देने में अक्सर महीने, या कभी-कभी साल भी लग जाते हैं। क्या है पूरा मामला ?

मालूम हो कि मृतक के घर में शनिवार की रात पुलाव-बिरयानी की दावत हुई थी। इसी के बाद सभी की तबीयत खराब हुई और फिर मौत हो गई। सभी मृतक मुंबई के पायधुनी इलाके में मौजूद भिंडी बाजार के रहने वाले थे। जिसमें अब्दुल्ला डोडाकिया (44), जिनकी अंधेरी में मोबाइल फोन एक्सेसरीज की दुकान थी, उनकी पत्नी, नसरीन (35) और दो बेटियां आयशा (16) और जैनब (12) का नाम शामिल है। इसके अलावा परिवार के अन्य पांच सदस्य भी शनिवार की रात पुलाव-बिरयानी की दावत के लिए घर पर जमा हुए थे, लेकिन चारों मृतकों के तरबूज खाने से पहले ही वे चले गए थे। उनमें अभी तक तबीयत खराब होने के कोई लक्षण नहीं मिले है। पुलिस ने कहा कि, परिवार के मोबाइल फोन में कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला है, जिन्हें फॉरेंसिक लैब में भेज दिया गया है। परिवार के आर्थिक इतिहास की भी जांच की जा रही है। एक पुलिसकर्मी ने कहा, हमें अभी भी किसी साजिश का शक नहीं है, लेकिन मौत का सही कारण जानने के लिए हम पोस्टमॉर्टम और अन्य रिपोर्टों का इंतजार कर रहे हैं





Dainik Jagran / 🏆 10. in İN We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

मुंबई फूड पॉइजनिंग जांच फोरेंसिक रिपोर्ट पुलिस

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Covid Vaccine Warning: আশঙ্কাই সত্যি! কোভিড ভ্যাকসিনে লিখতে হবে সতর্কবাণী, এই টিকায় হার্ট বিগড়োতে পারে...FDA expands COVID vaccine warning about heart side effect risk for young males and implemented the rules to must write and labelling the side effect warning on the vaccine

Read more »

Cough Syrup Death Case: Another Coldrif Sample Found Toxic By AuthoritiesThe contaminated sample, collected by district-level FDA officials, matches earlier findings from the batch linked to the deaths of 23 children in Chhindwara.

Read more »

जुवेनाइल एक्ट में दोषी किशोर भी कर पाएगा नौकरी, इलाहाबाद हाई कोर्ट का आया ये बड़ा आदेशAllahabad High Court on JJ Act Convicted: जुबेनाइल एक्ट के दोषी किशोर को नौकरी करने का अधिकार है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस संबंध में बड़ा आदेश जारी किया है।

Read more »

ஞாயிறு ராசிபலன்: ஐப்பசி 30 - இன்று எந்தெந்த ராசிகளுக்கு நல்ல நாள்...?November 16 Today Rasipalan: ஐப்பசி மாதம் 30ஆம் நாளான இன்று (நவம்பர் 16), 12 ராசிகளுக்கான பலன்களை பார்க்கலாம்.

Read more »

महाराष्ट्र में नकली दवाओं का खतरा बढ़ा, रसायन विक्रेता निशाने पर,FDA से सख्त कार्रवाई की मांगमहाराष्ट्र में नकली दवाओं का खतरा बढ़ने पर रसायन विक्रेताओं को चेतावनी दी गई है और FDA से सख्त कार्रवाई व लाइसेंस रद्द करने की मांग तेज हो गई है-

Read more »

अक्टूबर में 44 देशों से 2,501 नए एमपॉक्स मामले की पुष्टि, 12 मौतों की रिपोर्ट : डब्लूएचओअक्टूबर में 44 देशों से 2,501 नए एमपॉक्स मामले की पुष्टि, 12 मौतों की रिपोर्ट : डब्लूएचओ

Read more »