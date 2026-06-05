मुंबई में एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक बुजुर्ग महिला जामुन बेच रही हैं और एक अमेरिकी नागरिक ने उनकी सारी चीज खरीद ली, लेकिन कीमत पर सवाल उठे।

मुंबई में विदेशी ने जीता दिल!

सड़क किनारे जामुन बेच रही दादी की खरीद ली 'दुकान', मगर 'लूट' को लेकर उठे सवाल। मुंबई का एक वीडियो इस वक्त वायरल हो रहा है। इस वीडियो में एक बुजुर्ग महिला सड़क किनारे जामुन बेच रही हैं। एक अमेरिकी नागरिक स्टीव यालो उनकी दिक्कत देखते हुए सारे जामुन खरीद लेता है। आंटी को इंग्लिश नहीं आती और स्टीव को हिंदी, इसलिए किसी दूसरे व्यक्ति की मदद ले जो दोनों भाषाओं में बात कर सके। जामुन की कीमत 400 रुपये प्रति किलो बताई गई, पर स्टीव ने 700 रुपये भुगतान किए। नेटाइवें कीमत के बारे में चर्चा हो रही है। कई यूजर्स अपने शहर में जामुन की कीमत बताकर तुलना कर रहे हैं। चयनिका निगम मीडिया इंडस्ट्री में 17 साल से काम कर रही हैं, जो लाइफस्टाइल, ब्यूटी, हेल्थ जैसे विषयों पर लेख लिखती हैं। खबरें, ब्रेकिंग न्यूज, अनकही और सच्ची कहानियां सटीक हिंदी में उपलब्ध हैं





NBT Hindi News / 🏆 20. in İN We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

मुंबई जामुन बेचना विदेशी वायरल वीडियो कीमत चरचा

United States Latest News, United States Headlines