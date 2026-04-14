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मुंबई पुलिस ने डॉ. आंबेडकर जयंती पर यातायात प्रतिबंध और सुरक्षा व्यवस्था की घोषणा की

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मुंबई पुलिस ने डॉ. आंबेडकर जयंती पर यातायात प्रतिबंध और सुरक्षा व्यवस्था की घोषणा की
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📆14-04-2026 00:22:00
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मुंबई पुलिस ने डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर की जयंती के अवसर पर दादर में संभावित भीड़ को देखते हुए विशेष यातायात प्रतिबंध और व्यापक सुरक्षा व्यवस्था की घोषणा की है। इस दौरान कई प्रमुख सड़कों पर यातायात प्रभावित होगा। पुलिस ने नागरिकों से यातायात नियमों का पालन करने और वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करने की अपील की है। सीसीटीवी और ड्रोन कैमरों से संवेदनशील स्थानों पर निगरानी रखी जाएगी।

मुंबई : बाबासाहेब डॉ. भीमराव आंबेडकर की जयंती के अवसर पर, दादर क्षेत्र में संभावित भारी भीड़ को देखते हुए, पुलिस ने एक विशेष यातायात परामर्श जारी किया है। इसके अंतर्गत, 14 अप्रैल की मध्यरात्रि तक कई प्रमुख सड़कों पर यातायात प्रतिबंध लागू रहेंगे। प्रतिवर्ष की तरह, इस बार भी चैत्यभूमि पर लाखों की संख्या में अनुयायियों के आने की संभावना है, जिसके परिणामस्वरूप यह व्यवस्था की गई है। पुलिस के अनुसार, चैत्यभूमि के आसपास भारी भीड़ और वाहनों के दबाव को नियंत्रित करने के लिए यह कदम उठाया गया है। इसका उद्देश्य अनुयायियों को सुरक्षित आवागमन सुनिश्चित करना और आम नागरिकों को कम से कम असुविधा पहुंचाना है। इस अवसर पर दादर में एकत्रित होने वाली भीड़ को संभालने के लिए प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। दक्षिण मुंबई की ओर यात्रा करने की योजना बना रहे लोगों को पहले से ही रूट की योजना बना लेनी चाहिए और ट्रैफिक पुलिस की आधिकारिक मोबाइल ऐप और वेबसाइट की जांच कर लेनी चाहिए, ताकि वे भीड़ से बच सकें।

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर जयंती के मद्देनजर मुंबई में व्यापक सुरक्षा व्यवस्था की गई है। हर वर्ष की तरह इस बार भी दादर स्थित चैत्यभूमि पर हजारों अनुयायियों के आने की संभावना को देखते हुए मुंबई पुलिस ने सख्त बंदोबस्त लागू किया है। सुरक्षा के दृष्टिकोण से चैत्यभूमि और आसपास के क्षेत्रों में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। इसके अतिरिक्त, एसआरपीएफ और मोबाइल पेट्रोलिंग टीमों को भी अलर्ट मोड पर रखा गया है। कानून-व्यवस्था के संयुक्त पुलिस आयुक्त सत्यनारायण चौधरी ने बताया कि सुरक्षा के लिए 600 से अधिक पुलिसकर्मी, एसआरपीएफ की 3 टीमें, 3 डीसीपी और 1 अतिरिक्त सीपी तैनात किए गए हैं।

इन सड़कों पर यातायात प्रभावित होगा: एस.के. बोले रोड पर सिद्धिविनायक जंक्शन से पुर्तगाली चर्च तक एकतरफा यातायात, एसवीएस रोड (सिद्धिविनायक जंक्शन से यस बैंक जंक्शन) पूरी तरह से बंद रहेगा, रानाडे रोड और ज्ञानेश्वर मंदिर रोड से दादर चौपाटी तक आवागमन बाधित रहेगा, और भारी वाहनों को माहिम जंक्शन से एल.जे. रोड की ओर मोड़ दिया जाएगा। वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करें: वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे से दक्षिण मुंबई जाने वाले वाहन कला नगर जंक्शन से धारावी होते हुए सायन की ओर जा सकते हैं। बांद्रा-वर्ली सी लिंक का भी उपयोग किया जा सकता है। इसी प्रकार, सीएसएमटी और कोलाबा से उत्तर की ओर जाने वाले वाहन पी डी'मेलो रोड और आरएके रोड से सायन की तरफ मुड़ेंगे। पूर्वी और दक्षिण मुंबई से आने वाले वाहनों को वडाला, राखांगी चौक और ईस्टर्न फ्रीवे के माध्यम से जाने दिया जाएगा।

मुंबई पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि वे अनावश्यक यात्रा से बचें और सार्वजनिक परिवहन का अधिक उपयोग करें। साथ ही, यातायात नियमों का पालन करें और निर्दिष्ट मार्गों का ही उपयोग करें। कई प्रमुख मार्गों पर सख्त नो-पार्किंग लागू रहेगा, जिनमें वीर सावरकर रोड, रानाडे रोड और केलुस्कर रोड शामिल हैं। डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर जयंती के मद्देनजर, मुंबई में संवेदनशील स्थानों पर कड़ी निगरानी के लिए सीसीटीवी और ड्रोन कैमरों का उपयोग किया जा रहा है, ताकि किसी भी अप्रिय घटना को समय पर रोका जा सके। भीड़ प्रबंधन को ध्यान में रखते हुए, पुलिस ने रेलवे, बेस्ट और अन्य एजेंसियों के साथ समन्वय बढ़ाया है, जिससे अनुयायियों को आने-जाने में किसी भी प्रकार की परेशानी न हो। प्रशासन ने सभी आवश्यक व्यवस्थाएँ सुनिश्चित की हैं। मुंबई पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि वे भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में अनावश्यक रूप से वाहन न ले जाएँ और सुरक्षा व्यवस्था में सहयोग करें, ताकि यह महत्वपूर्ण दिन शांतिपूर्ण और व्यवस्थित तरीके से संपन्न हो सके

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