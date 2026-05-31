मुंबई में आतंकी हमले की साजिश: बांद्रा मस्जिद विध्वंस का बदला लेने के लिए हुआ था पथराव

दिल्ली पुलिस ने पाकिस्तान समर्थित आईएस मॉड्यूल के आठ सदस्यों को गिरफ्तार किया है, जिन्होंने बांद्रा में अवैध मस्जिद गिराए जाने के प्रतिशोध में मुंबई में पुलिसकर्मियों और सुरक्षा बलों पर हमला करने की साजिश रची थी।
मुंबई में आतंकी हमले की साजिश का बड़ा खुलासा हुआ है। दिल्ली पुलिस ने पाकिस्तान समर्थित आईएस मॉड्यूल के आठ सदस्यों को गिरफ्तार किया है, जिन्होंने बांद्रा के गरीब नगर क्षेत्र में एक अवैध मस्जिद के विध्वंस का बदला लेने के लिए मुंबई में पुलिसकर्मियों और सुरक्षा बलों पर हमले की साजिश रची थी। यह साजिश पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई, गैंगस्टर शहजाद भट्टी, यावर खान और अंडरवर्ल्ड सरगना छोटा शकील के करीबी सहयोगी मुन्ना झिंगड़ा द्वारा रची गई थी। खुफिया जानकारी के आधार पर दिल्ली पुलिस की विशेष शाखा ने 27 मई को मुंबई के कुर्ला से साजिद महबूब शेख उर्फ अरबाज खान और ठाणे जिले के मुंब्रा से तौकीर रिजवान शेख को गिरफ्तार किया। जांच में पता चला कि दोनों ने दादर रेलवे स्टेशन के बाहर पुल को अपना लक्ष्य चुना था। आरोपितों से जब्त किए गए मोबाइल फोन में मुंबई के कई स्थानों के वीडियो के साथ ही पाकिस्तान और दुबई में उनके आकाओं के साथ हुई चैट और वायस नोट भी मिले हैं। मुंबई के रहने वाले एक संदिग्ध हुजैफा ने स्थानीय गुर्गों को इस मॉड्यूल में भर्ती किया था, जो अभी फरार है। बांद्रा स्टेशन के पास गरीब नगर में अवैध ढांचों को ध्वस्त करने के लिए 19 से 23 मई तक चलाए गए अतिक्रमण रोधी अभियान के दौरान पथराव की घटनाएं हुईं, जिसमें पुलिसकर्मियों सहित 10 लोग घायल हुए। मुंबई पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार, संदिग्धों ने गरीब नगर में चलाए गए अतिक्रमण रोधी अभियान की कथित तौर पर टोह ली थी। उन्होंने पुलिस तैनाती के वीडियो और तस्वीरें पाकिस्तान में अपने आकाओं को भेजी थीं। अधिकारी ने कहा कि गरीब नगर में अतिक्रमण रोधी अभियान के दौरान तैनात पुलिसकर्मी और हिंदू समुदाय के सदस्य भी उन समूहों में शामिल थे, जिन्हें निशाना बनाने की साजिश रची गई थी। इस साजिश का मकसद मुंबई में दहशत फैलाना और सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ना था। पुलिस ने आरोपियों से कई हथियार और विस्फोटक भी बरामद किए हैं, जिनका इस्तेमाल हमले में किया जाना था। दिल्ली पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि यह मॉड्यूल पाकिस्तान में बैठे आकाओं के निर्देशन पर काम कर रहा था। आरोपियों ने पूछताछ में स्वीकार किया कि वे मुंबई में बड़े पैमाने पर हमले की योजना बना रहे थे, जिसमें पुलिसकर्मियों और सुरक्षा बलों को निशाना बनाया जाना था। उन्होंने विभिन्न स्थानों की रेकी की और अपने आकाओं को विस्तृत जानकारी भेजी। पुलिस ने इस मामले में अंतर राष्ट्रीय स्तर पर भी जांच शुरू कर दी है, क्योंकि इस साजिश में पाकिस्तान और दुबई से जुड़े तत्व शामिल हैं। फिलहाल पुलिस हुजैफा और अन्य फरार आरोपियों की तलाश कर रही है। इस घटना ने एक बार फिर देश में आतंकवाद विरोधी अभियानों की तैयारियों पर सवाल खड़े कर दिए हैं, और सुरक्षा एजेंसियों को सतर्क रहने की आवश्यकता है.
मुंबई में आतंकी हमले की साजिश का बड़ा खुलासा हुआ है। दिल्ली पुलिस ने पाकिस्तान समर्थित आईएस मॉड्यूल के आठ सदस्यों को गिरफ्तार किया है, जिन्होंने बांद्रा के गरीब नगर क्षेत्र में एक अवैध मस्जिद के विध्वंस का बदला लेने के लिए मुंबई में पुलिसकर्मियों और सुरक्षा बलों पर हमले की साजिश रची थी। यह साजिश पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई, गैंगस्टर शहजाद भट्टी, यावर खान और अंडरवर्ल्ड सरगना छोटा शकील के करीबी सहयोगी मुन्ना झिंगड़ा द्वारा रची गई थी। खुफिया जानकारी के आधार पर दिल्ली पुलिस की विशेष शाखा ने 27 मई को मुंबई के कुर्ला से साजिद महबूब शेख उर्फ अरबाज खान और ठाणे जिले के मुंब्रा से तौकीर रिजवान शेख को गिरफ्तार किया। जांच में पता चला कि दोनों ने दादर रेलवे स्टेशन के बाहर पुल को अपना लक्ष्य चुना था। आरोपितों से जब्त किए गए मोबाइल फोन में मुंबई के कई स्थानों के वीडियो के साथ ही पाकिस्तान और दुबई में उनके आकाओं के साथ हुई चैट और वायस नोट भी मिले हैं। मुंबई के रहने वाले एक संदिग्ध हुजैफा ने स्थानीय गुर्गों को इस मॉड्यूल में भर्ती किया था, जो अभी फरार है। बांद्रा स्टेशन के पास गरीब नगर में अवैध ढांचों को ध्वस्त करने के लिए 19 से 23 मई तक चलाए गए अतिक्रमण रोधी अभियान के दौरान पथराव की घटनाएं हुईं, जिसमें पुलिसकर्मियों सहित 10 लोग घायल हुए। मुंबई पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार, संदिग्धों ने गरीब नगर में चलाए गए अतिक्रमण रोधी अभियान की कथित तौर पर टोह ली थी। उन्होंने पुलिस तैनाती के वीडियो और तस्वीरें पाकिस्तान में अपने आकाओं को भेजी थीं। अधिकारी ने कहा कि गरीब नगर में अतिक्रमण रोधी अभियान के दौरान तैनात पुलिसकर्मी और हिंदू समुदाय के सदस्य भी उन समूहों में शामिल थे, जिन्हें निशाना बनाने की साजिश रची गई थी। इस साजिश का मकसद मुंबई में दहशत फैलाना और सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ना था। पुलिस ने आरोपियों से कई हथियार और विस्फोटक भी बरामद किए हैं, जिनका इस्तेमाल हमले में किया जाना था। दिल्ली पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि यह मॉड्यूल पाकिस्तान में बैठे आकाओं के निर्देशन पर काम कर रहा था। आरोपियों ने पूछताछ में स्वीकार किया कि वे मुंबई में बड़े पैमाने पर हमले की योजना बना रहे थे, जिसमें पुलिसकर्मियों और सुरक्षा बलों को निशाना बनाया जाना था। उन्होंने विभिन्न स्थानों की रेकी की और अपने आकाओं को विस्तृत जानकारी भेजी। पुलिस ने इस मामले में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी जांच शुरू कर दी है, क्योंकि इस साजिश में पाकिस्तान और दुबई से जुड़े तत्व शामिल हैं। फिलहाल पुलिस हुजैफा और अन्य फरार आरोपियों की तलाश कर रही है। इस घटना ने एक बार फिर देश में आतंकवाद विरोधी अभियानों की तैयारियों पर सवाल खड़े कर दिए हैं, और सुरक्षा एजेंसियों को सतर्क रहने की आवश्यकता है
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